Как в ГУР хотели угнать истребитель РФ и почему Трамп "озолотился". Хроника событий на утро 11 ноября - 11.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251111/kak-v-gur-khoteli-ugnat-istrebitel-rf-i-pochemu-tramp-ozolotilsya-khronika-sobytiy-na-utro-11-noyabrya--1071414630.html
Как в ГУР хотели угнать истребитель РФ и почему Трамп "озолотился". Хроника событий на утро 11 ноября
Как в ГУР хотели угнать истребитель РФ и почему Трамп "озолотился". Хроника событий на утро 11 ноября - 11.11.2025 Украина.ру
Как в ГУР хотели угнать истребитель РФ и почему Трамп "озолотился". Хроника событий на утро 11 ноября
ФСБ сообщила о предотвращении попытки угона МиГ-31 с "Кинжалом" украинской разведкой. Президент США Дональд Трамп заявил, что США перестали тратить деньги на Украину и начали зарабатывать на поставках оружия через НАТО. В сети появились кадры колонны российских штурмовиков в Красноармейске (Покровске)
2025-11-11T09:00
2025-11-11T09:27
эксклюзив
хроники
украина
сша
россия
дональд трамп
си цзиньпин
владимир зеленский
нато
набу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/11/1046280537_0:0:3254:1831_1920x0_80_0_0_d7b5b6f5fd299eb213407a302d562de8.jpg
Федеральная служба безопасности России заявила о срыве масштабной спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины по угону российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал". По данным ведомства, операция готовилась под кураторством британских спецслужб.В ФСБ сообщили, что целью угона была крупная провокация против авиабазы НАТО в румынском городе Констанца. Для осуществления плана украинская разведка пыталась склонить российских военных летчиков к сотрудничеству.За угон самолета пилотам было предложено вознаграждение в размере трех миллионов долларов США. Летчику-штурману, согласно заявлению ФСБ, дополнительно обещали предоставление гражданства одной из западных стран.В ходе операции, как утверждается, использовались возможности организации Bellingcat, внесенной Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов. Обыск у "кошелька Зеленского" назвали ответом на его политикуМежду тем обыск у Тимура Миндича, человека из ближайшего окружения Владимира Зеленского, является ответом на политику главы киевского режима. Об этом в пятницу сообщила американская газета The New York Times (NYT).Как отмечает издание, Зеленский, пришедший к власти с обещаниями покончить с коррупцией, теперь сам фигурирует в коррупционных делах, особенно в энергетическом секторе.Поводом для публикации стало заявление Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о раскрытии крупной коррупционной схемы с участием влиятельных лиц. NYT подчеркивает, что это произошло в тот момент, когда украинский политик предпринял ряд шагов по ослаблению антикоррупционных органов."Члены организации выстроили масштабную коррупционную схему, чтобы повлиять на стратегические предприятия государственного сектора", — сообщили в бюро.Ранее в пятницу украинское издание "Страна.ua" сообщило о обысках у Миндича, а также у бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Депутат Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале заявил, что "это еще не всё", намекнув на возможное продолжение операции.Позднее подробности дела раскрыла газета Politico. Согласно данным НАБУ, главной целью коррупционной схемы в энергокомпаниях было получение неправомерной выгоды в размере 10–15% от стоимости государственных контрактов "Энергоатома". Речь идет, в том числе, о компаниях, занимающихся строительством защитных сооружений на объектах энергоинфраструктуры.В НАБУ отказались раскрыть имена главных подозреваемых, но заявили, что среди них есть известные бизнесмены и высокопоставленные чиновники.Трамп заявил, что США перестали тратить деньги на УкраинуСоединенные Штаты больше не несут расходов на поддержку Украины, а, напротив, получают от этого средства за счет продажи вооружений странам НАТО. С таким заявлением выступил в понедельник американский президент Дональд Трамп."Мы больше не тратим деньги [на Украину]. Теперь нам платят через НАТО", — заявил глава Белого дома.Эта новая модель финансирования была запущена летом, когда США и Североатлантический альянс договорились о схеме, при которой европейские союзники и Канада берут на себя финансирование закупок вооружений для Киева. Как ранее пояснил министр финансов США Скотт Бессент, Вашингтон реализует это оружие с наценкой в 10%, что позволяет компенсировать расходы на логистику.Уже в середине сентября Пентагон одобрил первые две поставки в рамках этой программы на общую сумму $500 млн. По данным агентства Reuters, вооружения были доставлены в Киев.Накануне Трамп заявил, что Вашингтон "усиливает давление" для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной, в том числе и за счет поставок оружия. На следующий день он уточнил, что США активно продают оружие альянсу для дальнейшей отправки на Украину. "Мы продаем НАТО много оружия, и, я полагаю, большая его часть идет на Украину", — сказал тогда американский лидер.Трамп предложил Флориду для встречи с Си ЦзиньпинымКроме того, президент США заявил, что Белый дом в его текущем состоянии не подходит для проведения масштабных государственных мероприятий, включая возможный визит председателя КНР Си Цзиньпина. Соответствующие высказывания прозвучали в его интервью телеканалу Fox News."В настоящее время, если мы будем принимать из Китая председателя Си [Цзиньпина] или проводить какое-либо крупное государственное мероприятие, то у нас попросту нет места для этого", — пояснил американский лидер.Ранее, после октябрьских переговоров с китайским лидером, Трамп анонсировал свой визит в Пекин в апреле следующего года. В ответный визит Си Цзиньпина может состояться либо в Палм-Бич (Флорида), либо в Вашингтоне.Одновременно с этим в сети появились видеокадры, на которых запечатлена колонна российских подразделений, вошедших в город Красноармейск (Покровск) Донецкой Народной Республики. Видео было опубликовано Телеграм-каналом "Военкоры русской весны".На записи видно, как военнослужащие под прикрытием тумама движутся колонной по дороге. Для передвижения используются переоборудованные гражданские автомобили, мотоциклы, часть бойцов перемещается пешком. Украинские СМИ, со своей стороны, сообщают, что переброска пехоты осуществляется по трассе Е50 в южной части города.Военный корреспондент Александр Сла́дков высоко оценил данный маневр. "Это уже не группы по два-три штурмовика… Это уже тигры, жаждущие победы", — написал он в своем Телеграм-канале.Внимание на нестандартный транспорт обратила и волонтер канала "Дневник Мракоборцев" под ником Ловец. На кадрах заметны автомобили со срезанными крышами, отсутствующими дверями и частями бортов, включая легковые машины и УАЗ-"Буханку". "Добро пожаловать во вселенную Безумного Макса. Вот так сейчас выглядит война", — прокомментировала она.
https://ukraina.ru/20251110/proigravshaya-ukraina-provaly-vsu-ustranenie-zelenskogo-khronika-sobytiy-na-utro-10-noyabrya--1071347199.html
https://ukraina.ru/20251110/zaluzhnyy-protiv-trampa-kak-vnutrenniy-krizis-meshaet-vsu-khronika-sobytiy-na-1300-7-noyabrya-1071366872.html
https://ukraina.ru/20251110/voyna-i-e-teni-korruptsiya-diversii-i-manvry-na-fone-uspekhov-rossiyskogo-oruzhiya-itogi-10-noyabrya-1071390043.html
украина
сша
россия
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кристина Черкасова
Кристина Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/11/1046280537_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_3a4890d290601e89e4bc6a08ce51923b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, украина, сша, россия, дональд трамп, си цзиньпин, владимир зеленский, нато, набу, фсб, красноармейск днр, покровск/красноармейск, вс рф, наступление вс рф, всу, фронт, фронт на украине сейчас, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы
Эксклюзив, Хроники, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский, НАТО, НАБУ, ФСБ, Красноармейск ДНР, Покровск/Красноармейск, ВС РФ, наступление ВС РФ, ВСУ, фронт, фронт на Украине сейчас, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, когда закончится СВО: прогнозы

Как в ГУР хотели угнать истребитель РФ и почему Трамп "озолотился". Хроника событий на утро 11 ноября

09:00 11.11.2025 (обновлено: 09:27 11.11.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРепетиция воздушной части парада Победы
Репетиция воздушной части парада Победы - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Кристина Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
ФСБ сообщила о предотвращении попытки угона МиГ-31 с "Кинжалом" украинской разведкой. Президент США Дональд Трамп заявил, что США перестали тратить деньги на Украину и начали зарабатывать на поставках оружия через НАТО. В сети появились кадры колонны российских штурмовиков в Красноармейске (Покровске)
Федеральная служба безопасности России заявила о срыве масштабной спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины по угону российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал". По данным ведомства, операция готовилась под кураторством британских спецслужб.
В ФСБ сообщили, что целью угона была крупная провокация против авиабазы НАТО в румынском городе Констанца. Для осуществления плана украинская разведка пыталась склонить российских военных летчиков к сотрудничеству.
За угон самолета пилотам было предложено вознаграждение в размере трех миллионов долларов США. Летчику-штурману, согласно заявлению ФСБ, дополнительно обещали предоставление гражданства одной из западных стран.
В ходе операции, как утверждается, использовались возможности организации Bellingcat, внесенной Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.
Обыск у "кошелька Зеленского" назвали ответом на его политику
Между тем обыск у Тимура Миндича, человека из ближайшего окружения Владимира Зеленского, является ответом на политику главы киевского режима. Об этом в пятницу сообщила американская газета The New York Times (NYT).
Как отмечает издание, Зеленский, пришедший к власти с обещаниями покончить с коррупцией, теперь сам фигурирует в коррупционных делах, особенно в энергетическом секторе.
Поводом для публикации стало заявление Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о раскрытии крупной коррупционной схемы с участием влиятельных лиц. NYT подчеркивает, что это произошло в тот момент, когда украинский политик предпринял ряд шагов по ослаблению антикоррупционных органов.
"Члены организации выстроили масштабную коррупционную схему, чтобы повлиять на стратегические предприятия государственного сектора", — сообщили в бюро.
Ранее в пятницу украинское издание "Страна.ua" сообщило о обысках у Миндича, а также у бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Депутат Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале заявил, что "это еще не всё", намекнув на возможное продолжение операции.
Позднее подробности дела раскрыла газета Politico. Согласно данным НАБУ, главной целью коррупционной схемы в энергокомпаниях было получение неправомерной выгоды в размере 10–15% от стоимости государственных контрактов "Энергоатома". Речь идет, в том числе, о компаниях, занимающихся строительством защитных сооружений на объектах энергоинфраструктуры.
В НАБУ отказались раскрыть имена главных подозреваемых, но заявили, что среди них есть известные бизнесмены и высокопоставленные чиновники.
рваный флаг Украина болото - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Вчера, 10:00
Проигравшая Украина, провалы ВСУ, устранение Зеленского. Хроника событий на утро 10 ноября Украина проиграла конфликт с Россией и не вступит ни в НАТО, ни в ЕС. ВС РФ уничтожают противника и технику. Зеленского устранят до Рождества
Трамп заявил, что США перестали тратить деньги на Украину
Соединенные Штаты больше не несут расходов на поддержку Украины, а, напротив, получают от этого средства за счет продажи вооружений странам НАТО. С таким заявлением выступил в понедельник американский президент Дональд Трамп.
"Мы больше не тратим деньги [на Украину]. Теперь нам платят через НАТО", — заявил глава Белого дома.
Эта новая модель финансирования была запущена летом, когда США и Североатлантический альянс договорились о схеме, при которой европейские союзники и Канада берут на себя финансирование закупок вооружений для Киева. Как ранее пояснил министр финансов США Скотт Бессент, Вашингтон реализует это оружие с наценкой в 10%, что позволяет компенсировать расходы на логистику.
Уже в середине сентября Пентагон одобрил первые две поставки в рамках этой программы на общую сумму $500 млн. По данным агентства Reuters, вооружения были доставлены в Киев.
Накануне Трамп заявил, что Вашингтон "усиливает давление" для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной, в том числе и за счет поставок оружия. На следующий день он уточнил, что США активно продают оружие альянсу для дальнейшей отправки на Украину.
"Мы продаем НАТО много оружия, и, я полагаю, большая его часть идет на Украину", — сказал тогда американский лидер.
Трамп предложил Флориду для встречи с Си Цзиньпиным
Кроме того, президент США заявил, что Белый дом в его текущем состоянии не подходит для проведения масштабных государственных мероприятий, включая возможный визит председателя КНР Си Цзиньпина. Соответствующие высказывания прозвучали в его интервью телеканалу Fox News.
"В настоящее время, если мы будем принимать из Китая председателя Си [Цзиньпина] или проводить какое-либо крупное государственное мероприятие, то у нас попросту нет места для этого", — пояснил американский лидер.
Ранее, после октябрьских переговоров с китайским лидером, Трамп анонсировал свой визит в Пекин в апреле следующего года. В ответный визит Си Цзиньпина может состояться либо в Палм-Бич (Флорида), либо в Вашингтоне.
Бывший главком ВСУ Залужный дает неутешительный прогноз для ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Вчера, 13:00
Залужный против Трампа: как внутренний кризис мешает ВСУ. Хроника событий на 13:00 10 ноябряПока Вашингтон требует от Киева "болезненных компромиссов", а Германия выдает ордера на арест украинских диверсантов по делу о "Северных потоках", ВСУ теряют позиции под ударами российских подразделений. Внутри страны кризис усугубляет масштабная антикоррупционная кампания, затрагивающая ближайшее окружение Владимира Зеленского
Одновременно с этим в сети появились видеокадры, на которых запечатлена колонна российских подразделений, вошедших в город Красноармейск (Покровск) Донецкой Народной Республики. Видео было опубликовано Телеграм-каналом "Военкоры русской весны".
На записи видно, как военнослужащие под прикрытием тумама движутся колонной по дороге. Для передвижения используются переоборудованные гражданские автомобили, мотоциклы, часть бойцов перемещается пешком. Украинские СМИ, со своей стороны, сообщают, что переброска пехоты осуществляется по трассе Е50 в южной части города.
Военный корреспондент Александр Сла́дков высоко оценил данный маневр. "Это уже не группы по два-три штурмовика… Это уже тигры, жаждущие победы", — написал он в своем Телеграм-канале.
Внимание на нестандартный транспорт обратила и волонтер канала "Дневник Мракоборцев" под ником Ловец. На кадрах заметны автомобили со срезанными крышами, отсутствующими дверями и частями бортов, включая легковые машины и УАЗ-"Буханку". "Добро пожаловать во вселенную Безумного Макса. Вот так сейчас выглядит война", — прокомментировала она.
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Сербии А. Вучичем - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Вчера, 18:15
Война и её тени: коррупция, диверсии и манёвры на фоне успехов российского оружия. Итоги 10 ноябряСтратегическая обстановка вокруг Украины стремительно меняется: тактическое ядерное оружие возвращается в Беларусь, а немецкое расследование теракта на "Северных потоках" указывает на причастность ВСУ. В это же время Сербия пытается "усидеть на двух стульях", отправив своего спикера в Киев
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиУкраинаСШАРоссияДональд ТрампСи ЦзиньпинВладимир ЗеленскийНАТОНАБУФСБКрасноармейск ДНРПокровск/КрасноармейскВС РФнаступление ВС РФВСУфронтфронт на Украине сейчасСВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОкогда закончится СВО: прогнозы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:59"Это катастрофа": Порошенко* рассказал об ошибках Зеленского
09:54ВКС России поразили центр радиоэлектронной разведки ГУР и аэродром Староконстантинов
09:53Eurostat зафиксировал рекорд прошений украинцев о защите в ЕС
09:24ВС РФ взяли нефтебазу на восточной окраине Купянска, станцию Оливино и Парк Восточного Прибытия
09:10ВС РФ зачищают восточную окраину Красноармейска
09:05В Харькове состоялись переговоры противников Зеленского
09:00Как в ГУР хотели угнать истребитель РФ и почему Трамп "озолотился". Хроника событий на утро 11 ноября
08:27Выяснились подробности операции по похищению МиГ-31 ВКС с "Кинжалом"
08:20Главное за ночь 11 ноября
08:10ФСБ сорвала украинско-британскую операцию по угону российского МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
08:00Мишка Япончик: криминальный авторитет и краском в одном лице
08:00Мощный циклон обрушился на Камчатку
07:44ПВО расправилась с десятками вражеских дронов над Россией и Черным морем
07:24О главном страхе Трампа, падении Покровска и ударам России по шести мостам через Днепр — Онуфриенко
07:15ВС РФ ударили по Павлограду и временно оккупированному Запорожью
07:00Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность
06:57"Социальная" ошибка Запада – урок для России
06:32Европа давит, Москва ждёт. Зачем в Киев приезжала спикер парламента Сербии
06:13Энергетические войны: Сомалийские пираты захватили мальтийский танкер, а Болгария – НПЗ ЛУКОЙЛа
06:00Рубежи обороны прорваны: Онуфриенко раскрыл, как ВС РФ выдавливают остатки ВСУ из Волчанска
Лента новостейМолния