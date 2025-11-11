https://ukraina.ru/20251111/kak-v-gur-khoteli-ugnat-istrebitel-rf-i-pochemu-tramp-ozolotilsya-khronika-sobytiy-na-utro-11-noyabrya--1071414630.html

Как в ГУР хотели угнать истребитель РФ и почему Трамп "озолотился". Хроника событий на утро 11 ноября

ФСБ сообщила о предотвращении попытки угона МиГ-31 с "Кинжалом" украинской разведкой. Президент США Дональд Трамп заявил, что США перестали тратить деньги на Украину и начали зарабатывать на поставках оружия через НАТО. В сети появились кадры колонны российских штурмовиков в Красноармейске (Покровске)

Федеральная служба безопасности России заявила о срыве масштабной спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины по угону российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал". По данным ведомства, операция готовилась под кураторством британских спецслужб.В ФСБ сообщили, что целью угона была крупная провокация против авиабазы НАТО в румынском городе Констанца. Для осуществления плана украинская разведка пыталась склонить российских военных летчиков к сотрудничеству.За угон самолета пилотам было предложено вознаграждение в размере трех миллионов долларов США. Летчику-штурману, согласно заявлению ФСБ, дополнительно обещали предоставление гражданства одной из западных стран.В ходе операции, как утверждается, использовались возможности организации Bellingcat, внесенной Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов. Обыск у "кошелька Зеленского" назвали ответом на его политикуМежду тем обыск у Тимура Миндича, человека из ближайшего окружения Владимира Зеленского, является ответом на политику главы киевского режима. Об этом в пятницу сообщила американская газета The New York Times (NYT).Как отмечает издание, Зеленский, пришедший к власти с обещаниями покончить с коррупцией, теперь сам фигурирует в коррупционных делах, особенно в энергетическом секторе.Поводом для публикации стало заявление Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о раскрытии крупной коррупционной схемы с участием влиятельных лиц. NYT подчеркивает, что это произошло в тот момент, когда украинский политик предпринял ряд шагов по ослаблению антикоррупционных органов."Члены организации выстроили масштабную коррупционную схему, чтобы повлиять на стратегические предприятия государственного сектора", — сообщили в бюро.Ранее в пятницу украинское издание "Страна.ua" сообщило о обысках у Миндича, а также у бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Депутат Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале заявил, что "это еще не всё", намекнув на возможное продолжение операции.Позднее подробности дела раскрыла газета Politico. Согласно данным НАБУ, главной целью коррупционной схемы в энергокомпаниях было получение неправомерной выгоды в размере 10–15% от стоимости государственных контрактов "Энергоатома". Речь идет, в том числе, о компаниях, занимающихся строительством защитных сооружений на объектах энергоинфраструктуры.В НАБУ отказались раскрыть имена главных подозреваемых, но заявили, что среди них есть известные бизнесмены и высокопоставленные чиновники.Трамп заявил, что США перестали тратить деньги на УкраинуСоединенные Штаты больше не несут расходов на поддержку Украины, а, напротив, получают от этого средства за счет продажи вооружений странам НАТО. С таким заявлением выступил в понедельник американский президент Дональд Трамп."Мы больше не тратим деньги [на Украину]. Теперь нам платят через НАТО", — заявил глава Белого дома.Эта новая модель финансирования была запущена летом, когда США и Североатлантический альянс договорились о схеме, при которой европейские союзники и Канада берут на себя финансирование закупок вооружений для Киева. Как ранее пояснил министр финансов США Скотт Бессент, Вашингтон реализует это оружие с наценкой в 10%, что позволяет компенсировать расходы на логистику.Уже в середине сентября Пентагон одобрил первые две поставки в рамках этой программы на общую сумму $500 млн. По данным агентства Reuters, вооружения были доставлены в Киев.Накануне Трамп заявил, что Вашингтон "усиливает давление" для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной, в том числе и за счет поставок оружия. На следующий день он уточнил, что США активно продают оружие альянсу для дальнейшей отправки на Украину. "Мы продаем НАТО много оружия, и, я полагаю, большая его часть идет на Украину", — сказал тогда американский лидер.Трамп предложил Флориду для встречи с Си ЦзиньпинымКроме того, президент США заявил, что Белый дом в его текущем состоянии не подходит для проведения масштабных государственных мероприятий, включая возможный визит председателя КНР Си Цзиньпина. Соответствующие высказывания прозвучали в его интервью телеканалу Fox News."В настоящее время, если мы будем принимать из Китая председателя Си [Цзиньпина] или проводить какое-либо крупное государственное мероприятие, то у нас попросту нет места для этого", — пояснил американский лидер.Ранее, после октябрьских переговоров с китайским лидером, Трамп анонсировал свой визит в Пекин в апреле следующего года. В ответный визит Си Цзиньпина может состояться либо в Палм-Бич (Флорида), либо в Вашингтоне.Одновременно с этим в сети появились видеокадры, на которых запечатлена колонна российских подразделений, вошедших в город Красноармейск (Покровск) Донецкой Народной Республики. Видео было опубликовано Телеграм-каналом "Военкоры русской весны".На записи видно, как военнослужащие под прикрытием тумама движутся колонной по дороге. Для передвижения используются переоборудованные гражданские автомобили, мотоциклы, часть бойцов перемещается пешком. Украинские СМИ, со своей стороны, сообщают, что переброска пехоты осуществляется по трассе Е50 в южной части города.Военный корреспондент Александр Сла́дков высоко оценил данный маневр. "Это уже не группы по два-три штурмовика… Это уже тигры, жаждущие победы", — написал он в своем Телеграм-канале.Внимание на нестандартный транспорт обратила и волонтер канала "Дневник Мракоборцев" под ником Ловец. На кадрах заметны автомобили со срезанными крышами, отсутствующими дверями и частями бортов, включая легковые машины и УАЗ-"Буханку". "Добро пожаловать во вселенную Безумного Макса. Вот так сейчас выглядит война", — прокомментировала она.

