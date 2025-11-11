https://ukraina.ru/20251111/evropa-davit-moskva-zhdt--zachem-v-kiev-priezzhala-spiker-parlamenta-serbii-1071409923.html

Европа давит, Москва ждёт. Зачем в Киев приезжала спикер парламента Сербии

Европа давит, Москва ждёт. Зачем в Киев приезжала спикер парламента Сербии - 11.11.2025 Украина.ру

Европа давит, Москва ждёт. Зачем в Киев приезжала спикер парламента Сербии

В Киев неожиданно приехала с визитом спикер парламента Сербии Ана Брнабич.

2025-11-11T06:32

2025-11-11T06:32

2025-11-11T06:32

эксклюзив

сербия

украина

россия

александр вучич

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

ес

верховная рада

впк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0b/1071410114_0:0:299:168_1920x0_80_0_0_b1eeef40a5fc2bbc418446bea02f05a5.jpg

Довольно неожиданный приезд, все-таки Украина чаще принимает прозападных дам: Урсулу фон дер Ляйен, Каю Каллас, Метте Фредериксен. А тут представительница страны, традиционно считающейся союзником России и символом "балканского нейтралитета", вдруг "падает в объятия" Зеленского и говорит о поддержке территориальной целостности Украины и ускоренной евроинтеграции.На фоне осторожной политики Белграда и постоянных заверений в "невступлении в антироссийские блоки" такой жест выглядит как тщательно просчитанный шаг. А может быть, это вынужденный манёвр? Но в любом случае, больше похоже на удар в спину, чем на дружбу.Действительно, Ана Брнабич успела пообщаться и со своим коллегой- спикером Русланом Стефанчуком, и дать пресс-конференцию в Верховной Раде, и встретиться с суррогатным президентом Зеленским. И везде красной нитью проходила мысль об укреплении дружеских отношений между Сербией и Украиной, совместном евроинтеграционному пути и взаимной поддержке территориальной целостности."Я хотела бы подчеркнуть, что Украина - друг Сербии. Мы особенно ценим тот факт, что Украина уважает территориальную целостность Сербии", — сказала политик в ходе пресс-конференции. Логично предположить, что и Белград с таким же трепетом относится и будет относится к территориальной целостности Украины, хотя та и рушится буквально на глазах.И кто ж подставляет Киеву плечо в столь трудный момент? Париж и Макрон? Не угадали. Лондон и Стармер? Опять мимо. Берлин и Мерц? Ошибочка вышла. Скорее наоборот, партнеры по коалиции желающих все чаще советуют Зеленскому умерить аппетиты и пойти на сдачу территорий, чтобы сохранить хотя бы остатки Украины, так как Европа явно не готова к границе с Россией, поэтому заинтересована в буферной Украине. И тут нежданно-негаданно у Киева появляется союзник в виде Сербии, который не готов признавать новые территории РФ и ратует за скорейшее вступление Украины в ЕС. Ведь Брнабич заявила, что Белград полностью поддерживает Киев на его пути в Европейский союз, и в ближайшее время ожидается подписание меморандума о совместной работе Украины и Сербии в сфере евроинтеграции."Наш министр по делам европейской интеграции Неманья Старович уведомил меня, что Меморандум о взаимопонимании между Сербией и Украиной завершен и готов к подписанию. Надеюсь, что в следующий раз мы встретимся уже на церемонии подписания этого документа", - заявила председатель Народной скупщины Сербии. По ее словам, документ станет практическим выражением общей цели Белграда и Киева: продвижения на европейском пути и обмена опытом реформ. "Сербия полностью поддерживает Украину на ее пути в Европейский союз. Вы можете рассчитывать на нас, мы готовы предоставить всю нашу техническую помощь и знания на этом направлении", - подчеркнула мадам спикер. Но явно эти слова предназначены не Киеву, а Западу. Сербия фактически сигнализирует Брюсселю, что готова быть послушным партнёром, если это поможет смягчить давление по антироссийским санкциям.И конечно же, визит Брнабич нельзя рассматривать в отрыве от недавних заявлений Александра Вучича о том, что Белград продолжает придерживаться военного нейтралитета, но в то же время открыт к сотрудничеству с армиями Европы. А приобретенные у Сербии боеприпасы европейские страны могут направлять на любые цели. В том числе, и против России, надо понимать. Также Вучич 4 ноября на пресс-конференции с главой постоянной делегации ЕС в Сербии Андреасом фон Бекератом дал понять, что не гарантирует дальнейший отказ властей Сербии от санкций против Москвы, хотя сам он лично против их введения. "Я надеюсь на скорое завершение вооруженного конфликта и не готов менять позицию по антироссийским санкциям. Я слишком стар, чтобы так легко менять свое мнение", - сделал гордое лицо Вучич. А потом добавил, что подобные полномочия есть у сербского правительства. Фактически президент Сербии умыл руки и вывел себя из зоны прямой ответственности, переложив политические риски на кабинет министров. В общем, пока это похоже на позицию Мальчиша- Кибальчича: нам бы ночь простоять, да день продержаться.В этой логике приезд спикера сербского парламента в Киеве считывается, как лавирование между принципом и маневром. Так, Ана Брнабич подает знаки лояльности Брюсселю, пытаясь выторговать отсрочки по санкциям. А сам Вучич признает, что подобные сдвиги в его политике являются вынужденными, Россию и Украину считает братскими государствами, а на их войне зарабатывает, потому что деньги очень нужны."У нас в ВПК Сербии 30 тысяч человек зависят от возможности продать боеприпасы кому-либо. Сейчас это хороший рынок, и мы можем продать всё, что производим. Белград не хотел вооружать ни одну из воюющих сторон. Но сейчас у нас проблема, потому что мы должны продавать это кому-то, и мы продадим это, кому сможем, чтобы заработать какие-то деньги", - признал Вучич когда СВР России прижала президента к стенке. Правда добить Вучича Россия не добила, а наоборот, дала понять, что понимает сложности положения Белграда.Ведь с одной стороны на Сербию давит Брюссель, требуя присоединиться к русофобской политике Европы, а с другой стороны, Вучича обрабатывает весь Евросоюз, шантажируя отказом от вступления в ЕС. Например, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен в ультимативной форме потребовала от сербов сменить их политический курс и перейти на сторону ненавистников РФ. В случае же отказа, пани Урсула пообещала вести себя как управдом из кинокомедии Гайдая: "А если не будут брать - отключим газ". Не дойдет? Организуем майдан. Угроза более чем реальная, особенно если учесть недавние массовые протесты студентов и забастовки по всей Сербии. Вучич устоял, но вынужден был пообещать проведение досрочных парламентских выборов…Но все же главная задача Брюсселя - разрушить потенциальную "прагматическую ось" Венгрия–Словакия–Сербия, которая могла бы стать альтернативой санкционной дисциплине Европы. При этом садовники "райского сада" никакими методами не гнушаются, шантажируя Вучича майданами, досрочными выборами и невступлением в ЕС.Точь в точь по той же схеме в свое время вербовали и Украину, так что вполне понятно, чем дело кончится, если Белград будет "по частям" предавать Россию и постепенно идти на уступки Брюсселю, отламывая кусочки от собственного суверенитета. Тем более, что позиция Александра Вучича очень схожа с попытками украинского президента Виктора Януковича усидеть на двух стульях. Вспомните, когда Россия предлагала льготные условия вступления в Таможенный союз, Янукович разворачивал украинский политикум в сторону ЕС, несмотря на сопротивление своих же избирателей. Закончилось тем, что все послы стран Евросоюза стояли на сцене майдана, который свергал сторонника евроинтеграции. У Вучича, считай, происходит тоже самое: всего треть жителей Сербии поддерживает евроинтеграцию, тогда как большинство желало бы видеть ее в составе БРИКС. А Европа… ну что Европа. Она воспроизводит знакомый сценарий: втянуть страну в орбиту "европейских ценностей", используя внутренние разломы как инструмент влияния. Правда, Сербия, в отличие от Украины, осознаёт цену этой игры и старается если не выиграть процесс, то выиграть время. А пока играет с Брюсселем в поддавки.Подробнее о визите спикера сербского парламента в Киев - в видеомнении Татьяны Стоянович "Брнабич и Стефанчук. Чья подпись скрепит эту пару?"

сербия

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, сербия, украина, россия, александр вучич, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, ес, верховная рада, впк