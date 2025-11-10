https://ukraina.ru/20251110/brnabich-i-stefanchuk-chya-podpis-skrepit-etu-paru-1071388688.html
Брнабич и Стефанчук. Чья подпись скрепит эту пару?
Брнабич и Стефанчук. Чья подпись скрепит эту пару? - 10.11.2025 Украина.ру
Брнабич и Стефанчук. Чья подпись скрепит эту пару?
Председатель парламента Сербии Анна Брнабич 10 ноября впервые приехала в Киев. Она встретилась со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Сербский Украина.ру, 10.11.2025
2025-11-10T18:00
2025-11-10T18:00
2025-11-10T18:22
видео
киев
украина
сербия
верховная рада
ес
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071388567_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b3210807ca738e1b6bf9c2551ef7e595.png
Председатель парламента Сербии Анна Брнабич 10 ноября впервые приехала в Киев. Она встретилась со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Сербский политик пообещала ему поддержку на пути к вступлению Украины в Евросоюз – техническую и любую другую. По сообщениям сербских СМИ, в программе визита Брнабич в Киев запланированы ее встречи и с другими представителями высшего руководства Украины. Примечательно то, что подробную информацию о ее переговорах с украинским коллегой Стефанчуком оперативно передали все сербские официальные СМИ в то время, как украинские СМИ об этом визите практически молчат. Это может говорить о том, что визит Брнабич, по всей видимости, больше значения имеет для сербского, чем для украинского руководства. Визит Брнабич в Киев прокомментировала обозреватель Украина.ру Татьяна Стоянович.
https://ukraina.ru/20251110/serbskaya-diplomatiya-kak-belgrad-riskuet-ne-usidet-na-dvukh-stulyakh-1071375100.html
киев
украина
сербия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071388567_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_540153976740df446cc96a17469b3040.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, киев, украина, сербия, верховная рада, ес, украина.ру
Видео, Киев, Украина, Сербия, Верховная Рада, ЕС, Украина.ру
Председатель парламента Сербии Анна Брнабич 10 ноября впервые приехала в Киев. Она встретилась со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Сербский политик пообещала ему поддержку на пути к вступлению Украины в Евросоюз – техническую и любую другую.
По сообщениям сербских СМИ, в программе визита Брнабич в Киев запланированы ее встречи и с другими представителями высшего руководства Украины.
Примечательно то, что подробную информацию о ее переговорах с украинским коллегой Стефанчуком оперативно передали все сербские официальные СМИ в то время, как украинские СМИ об этом визите практически молчат. Это может говорить о том, что визит Брнабич, по всей видимости, больше значения имеет для сербского, чем для украинского руководства.
Визит Брнабич в Киев прокомментировала обозреватель Украина.ру Татьяна Стоянович.