Брнабич и Стефанчук. Чья подпись скрепит эту пару?
Брнабич и Стефанчук. Чья подпись скрепит эту пару?
Брнабич и Стефанчук. Чья подпись скрепит эту пару?
Председатель парламента Сербии Анна Брнабич 10 ноября впервые приехала в Киев. Она встретилась со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Сербский Украина.ру, 10.11.2025
Председатель парламента Сербии Анна Брнабич 10 ноября впервые приехала в Киев. Она встретилась со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Сербский политик пообещала ему поддержку на пути к вступлению Украины в Евросоюз – техническую и любую другую. По сообщениям сербских СМИ, в программе визита Брнабич в Киев запланированы ее встречи и с другими представителями высшего руководства Украины. Примечательно то, что подробную информацию о ее переговорах с украинским коллегой Стефанчуком оперативно передали все сербские официальные СМИ в то время, как украинские СМИ об этом визите практически молчат. Это может говорить о том, что визит Брнабич, по всей видимости, больше значения имеет для сербского, чем для украинского руководства. Визит Брнабич в Киев прокомментировала обозреватель Украина.ру Татьяна Стоянович.
Украина.ру
Брнабич и Стефанчук. Чья подпись скрепит эту пару?

18:00 10.11.2025 (обновлено: 18:22 10.11.2025)
 
Председатель парламента Сербии Анна Брнабич 10 ноября впервые приехала в Киев. Она встретилась со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Сербский политик пообещала ему поддержку на пути к вступлению Украины в Евросоюз – техническую и любую другую.
По сообщениям сербских СМИ, в программе визита Брнабич в Киев запланированы ее встречи и с другими представителями высшего руководства Украины.
Примечательно то, что подробную информацию о ее переговорах с украинским коллегой Стефанчуком оперативно передали все сербские официальные СМИ в то время, как украинские СМИ об этом визите практически молчат. Это может говорить о том, что визит Брнабич, по всей видимости, больше значения имеет для сербского, чем для украинского руководства.
Визит Брнабич в Киев прокомментировала обозреватель Украина.ру Татьяна Стоянович.
