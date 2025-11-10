https://ukraina.ru/20251110/brnabich-i-stefanchuk-chya-podpis-skrepit-etu-paru-1071388688.html

Брнабич и Стефанчук. Чья подпись скрепит эту пару?

Председатель парламента Сербии Анна Брнабич 10 ноября впервые приехала в Киев. Она встретилась со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Сербский Украина.ру, 10.11.2025

Председатель парламента Сербии Анна Брнабич 10 ноября впервые приехала в Киев. Она встретилась со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Сербский политик пообещала ему поддержку на пути к вступлению Украины в Евросоюз – техническую и любую другую. По сообщениям сербских СМИ, в программе визита Брнабич в Киев запланированы ее встречи и с другими представителями высшего руководства Украины. Примечательно то, что подробную информацию о ее переговорах с украинским коллегой Стефанчуком оперативно передали все сербские официальные СМИ в то время, как украинские СМИ об этом визите практически молчат. Это может говорить о том, что визит Брнабич, по всей видимости, больше значения имеет для сербского, чем для украинского руководства. Визит Брнабич в Киев прокомментировала обозреватель Украина.ру Татьяна Стоянович.

