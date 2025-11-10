https://ukraina.ru/20251110/drug-zelenskogo-pokinul-ukrainu-naydut-li-ego-zhivym-1071366245.html

Друг Зеленского покинул Украину. Найдут ли его живым?

Друг Зеленского покинул Украину. Найдут ли его живым?

2025-11-10T12:50

Детективы НАБУ утром 10 октября пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, близкому к Зеленскому — об этом сообщает "Украинская Правда" со ссылкой на источники. По данным издания, предприниматель покинул Украину за несколько часов до начала обысков. Также Украину срочно покинули братья Михаил и Александр Цукерманы, об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. Кроме того, украинские СМИ сообщают, что сотрудники НАБУ проводят обыски у экс-министра энергетики, действующего главы Минюста Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". О том, какие цели преследует руководство НАБУ, рассказал журналист издания Украина.ру Александр Чаленко.

видео, украина, владимир зеленский, тимур миндич, набу, верховная рада