Друг Зеленского покинул Украину. Найдут ли его живым?
2025-11-10T12:50
2025-11-10T12:50
2025-11-10T12:50
Детективы НАБУ утром 10 октября пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, близкому к Зеленскому — об этом сообщает "Украинская Правда" со ссылкой на источники. По данным издания, предприниматель покинул Украину за несколько часов до начала обысков. Также Украину срочно покинули братья Михаил и Александр Цукерманы, об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. Кроме того, украинские СМИ сообщают, что сотрудники НАБУ проводят обыски у экс-министра энергетики, действующего главы Минюста Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". О том, какие цели преследует руководство НАБУ, рассказал журналист издания Украина.ру Александр Чаленко.
