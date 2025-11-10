Друг Зеленского покинул Украину. Найдут ли его живым? - 10.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251110/drug-zelenskogo-pokinul-ukrainu-naydut-li-ego-zhivym-1071366245.html
Друг Зеленского покинул Украину. Найдут ли его живым?
Друг Зеленского покинул Украину. Найдут ли его живым? - 10.11.2025
Друг Зеленского покинул Украину. Найдут ли его живым?
Детективы НАБУ утром 10 октября пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, близкому к Зеленскому — об этом сообщает "Украинская Правда" со ссылкой на... Украина.ру, 10.11.2025
2025-11-10T12:50
2025-11-10T12:50
видео
украина
владимир зеленский
тимур миндич
набу
верховная рада
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071366124_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_407b7ec1c58a29fead061df158f6f3b9.jpg
Детективы НАБУ утром 10 октября пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, близкому к Зеленскому — об этом сообщает "Украинская Правда" со ссылкой на источники. По данным издания, предприниматель покинул Украину за несколько часов до начала обысков. Также Украину срочно покинули братья Михаил и Александр Цукерманы, об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. Кроме того, украинские СМИ сообщают, что сотрудники НАБУ проводят обыски у экс-министра энергетики, действующего главы Минюста Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". О том, какие цели преследует руководство НАБУ, рассказал журналист издания Украина.ру Александр Чаленко.
украина
видео, украина, владимир зеленский, тимур миндич, набу, верховная рада
Видео, Украина, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, НАБУ, Верховная Рада

Друг Зеленского покинул Украину. Найдут ли его живым?

12:50 10.11.2025
 
Детективы НАБУ утром 10 октября пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, близкому к Зеленскому — об этом сообщает "Украинская Правда" со ссылкой на источники. По данным издания, предприниматель покинул Украину за несколько часов до начала обысков.
Также Украину срочно покинули братья Михаил и Александр Цукерманы, об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. Кроме того, украинские СМИ сообщают, что сотрудники НАБУ проводят обыски у экс-министра энергетики, действующего главы Минюста Германа Галущенко и в компании "Энергоатом".
О том, какие цели преследует руководство НАБУ, рассказал журналист издания Украина.ру Александр Чаленко.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2025 МИА «Россия сегодня»
