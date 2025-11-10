https://ukraina.ru/20251110/redkozem-i-medvedi-yaponskogo-ministra-raskritikovali-za-politicheskiy-realizm-1071376539.html

Редкозем и медведи. Японского министра раскритиковали за политический реализм

В Японии разгорелся политический скандал, связанный с темой принадлежащей России Курильской гряды.

Хитоси Кикавада, который занимает пост министра по делам Окинавы и так называемых "северных территорий" (японское название российской южной части Курил), стоя на мысу с видом на российские острова, произнес фразу: "Я на самом краю Японии. Видимо, это самое близкое место к иностранному государству, поэтому важно увидеть эти острова своими глазами".Кикавада высказался в духе политического реализма, осознавая, что лежащие перед ним острова давно не принадлежат Японии. Но его слова вызывали настоящий гнев в среде японских ультраправых, которые чрезвычайно усилились в новом правительстве Санаэ Такаити. Потому что они увидели в заявлении министра признание российской принадлежности Курильской гряды.Генеральный секретарь кабмина Японии Минору Кихара сделал Кикаваде выговор за "неуместное и двусмысленное" высказывание, а также вновь повторил конфронтационную позицию правительства Японии – о том, что Кунашир, Итуруп и Шикотан якобы являются "исконной территорией" Страны восходящего солнца.Кикаваду так затравили, что он кинулся извиняться за свои невинные слова перед ассоциацией японцев, которые жили на Курильских островах до 1945 года. Реальных жителей Курил в ее рядах за восемьдесят лет практически не осталось, но это националистическое реваншистское объединение имеет поддержку среди японского бизнеса, который мечтает о разработке богатых месторождений на принадлежащей России гряде.Именно это обстоятельство, скорее всего, вызывало такую резкую реакцию на реалистичные слова японского министра.Столкнувшись с ограничениями на поставки китайских редкоземельных металлов – в ответ на антикитайские пошлины Запада – Япония занимается сейчас лихорадочным поиском собственных редкоземов. Ведь их дефицит уже сказывается на работе японских промышленных предприятий, включая флагманов автомобилестроения.Премьер-министр Санаэ Такаити, которая отчитывалась в парламенте после встречи с Дональдом Трампом, сообщила о том, что уже с начала следующего года японское правительство начинает пробную добычу редкоземов на небольшом острове Минамитори – самой восточной территории страны. Причем, в работах будут предпринимать участие американские корпорации."Эта не имеющая прецедентов операция, как полагают, может положить начало снижению зависимости японской экономики от Китая, который контролирует большую часть мирового рынка таких материалов, остро необходимых для современной промышленности. В кабале у КНР на этом направлении находятся и США – недавно Трампу пришлось серьезно отступить в торговой войне с Пекином, когда тот пригрозил перекрыть поставки редкоземельных металлов и изделий из них. Эти минералы обильно содержатся на океанском дне у Минамитори", – пишет в телеграме японист Василий Головнин.Несложно представить, как заманчиво выглядят для японцев редкоземные запасы Курильских остров, которые представляют собой настоящую сокровищницу природных богатств.На Итурупе находится единственное в мире месторождение рения – серебристого металла с чрезвычайно высокой температурой плавления, которая составляет более 3000 градусов по Цельсию. Он применяется в ракетостроении, а также при строительстве реактивных двигателей и носовых обтекателей сверхзвуковой авиации. Этот металл крайне востребован в высокотехнологичных отраслях производства, но его промышленную разработку можно проводить лишь на Курилах, где рений был обнаружен учеными на вулкане Кудрявый.Кроме того, на Курильских островах известны месторождения других полиметаллических руд – с примесями кадмия, германия, индия, галлия, стронция, висмута, а также залежи золота, серебра, ртути, меди, олова, мышьяка, сурьмы, теллура, селена, молибдена и других металлов. Не говоря уже о потенциально крупных месторождениях газа, который поставляется с территории Сахалинской области в ту же Японию.Когда японские власти поднимают тему несуществующей "курильской проблемы" они в первую очередь нацелены на стратегические ресурсы этих уникальных островов, утраченных Токио в 1945 году.Обычные японские граждане не испытывают к Курилам особого интереса – считая, что там слишком холодный климат для проживания. "Возвращение территорий", о котором мечтают японские ультраправые, в принципе является фантастическим прожектом, потому что местным патриотам впору задуматься о том, кем заселять сами Японские острова.Депопуляция населения приняла сейчас в Стране восходяшего солнца такие темпы, что японское правительство не знает, что делать с огромным количеством заброшенных домов, в основном оставшихся от умерших стариков – их число уже превысило 9 миллионов, или 14 процентов от общего жилищного фонда. А самой актуальной проблемой, о которой каждый день пишут сегодня японские газеты, являются смертельные нападения медведей, расплодившихся вблизи опустевших сел.Тем не менее, правительство Санаэ Такаити определенно не будет предпринимать серьезные попытки для нормализации отношений с Россией. В Токио по-прежнему не намерены отказываться от своих беспочвенных территориальных претензий. Реакция на слова Хитоси Кикавады стала в этом смысле наглядным тестом. А когда пост министра по делам Окинавы и "северных территорий" занимала сама Санаэ, она не демонстрировала особой договороспособности, занимая жесткую ревашистскую линию.Впрочем, со временем ситуация может измениться. Среди японской молодежи растет интерес к истории народа айнов, проживавшего когда-то на острове Хоккайдо и на Курилах. Японские подростки внезапно выяснили о том, что "исконные японские земли", которыми именуют Курильскую гряду местные националисты, на самом деле были жестоко завоеваны самураями, которые истребили коренной народ или депортировали его на соседние острова, заставляя жить в нищете.А значит, настанет день, когда японские политики признают, что у них нет ни исторических, ни моральных прав на Курилы.О близости Дальнего Востока - в статье Такие далёкие, но такие близкие: что связывает Новороссию и Дальний Восток.

