Такие далёкие, но такие близкие: что связывает Новороссию и Дальний Восток

Казалось бы, эти части России, разделённые тысячами километров, настолько разные, чего у них может быть общего, а на самом деле больше, чем вы представляете

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068204843_0:290:3062:2012_1920x0_80_0_0_cc74dedc307b839d646e6e2c6835b11b.jpg

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке этой теме была посвящена отдельная сессия.Сразу стоит подчеркнуть, что связь между регионами имеет многовековую историю."Сначала рекрутировали людей, чтобы поднимать Новороссию, а потом в начале двадцатого века по столыпинской реформе поднимали Дальний Восток, из Новороссии за пять–десять лет переехали двести семьдесят тысяч человек. Поэтому неразрывная связь этих территорий была, есть и будет. Теперь обратная ситуация: люди, которые имеют компетенции здесь, будут помогать поднимать исторические регионы", — заявил Константин Басюк, член Совета Федерации от Херсонской области, многие годы проработавший на Дальнем Востоке (благодаря нему в Хабаровске появился современный аэропорт).Дальний Восток, как и вся Россия, сейчас делает всё возможное для приближения победы в СВО. В спецоперации принимает участие большое количество жителей Дальнего Востока."Сейчас мы считаем, что основная помощь — это помощь нашим военным. Подразделения, которые сформированы из наших местных ребят, работают практически во всех регионах, но в основном сосредоточены в рамках группировки „Восток“, это Запорожская область и ДНР. На сегодня самое главное — помочь быстрее и как можно больше отвоевать наших исторических территорий", — заявил председатель Законодательной думы Хабаровского края Николай Шевцов.А с подачи Басюка — офицера с высшим военно-специальным образованием, служившего в органах безопасности СССР и РФ — в Хабаровском крае компанией „Аэрохит“ производятся беспилотники „Велес“, которые успешно применяют на фронте и как дроны-разведчики, и как дроны-камикадзе.Впрочем, несмотря на продолжение боевых действий, регионы активными темпами возвращаются к мирной жизни, и в этом им тоже помогают товарищи из Приморья.Так, в планах Хабаровского края до две тысячи тридцатого года восстановить сто тридцать два объекта (детские сады, школы, спортивные объекты, дорожная сеть и прочее), в Дебальцево, над которым взял шефство, к сегодняшнему дню сделано уже семьдесят процентов (восемьдесят пять объектов). В городе работают краевые специалисты разных профилей, в частности, когда сложилась тяжёлая ситуация в ЖКХ из-за продолжающихся обстрелов, они сформировали оперативные бригады, и работают до сих пор. Один из ярких примеров: после того как бассейн в Дебальцево восстановили, он снова подвергся атаке, и его пришлось восстанавливать во второй раз.В свою очередь, Приморский край взял шефство над городом Торез, а также реализует проекты по восстановлению воссоединённых регионов по линии „Молодой гвардии“, „Единой России“ на постоянной основе."Мы об этом стараемся рассказывать как средствам массовой информации, так и среди активных жителей города Владивостока, распространять эту информацию для того, чтобы собирать гуманитарную помощь, помогать ребятам, которые живут в городах исторических регионов РФ, помогать готовиться к первому сентября. Это была наша большая, одна из последних задач. Помогаем не только ребятам, которые сейчас там служат или служат на территории проведения специальной военной операции, но и, безусловно, жителям, которым нужна гуманитарная помощь от нас. Поэтому точно неравнодушны. Стараемся помогать максимально. Ну и хочу отметить, что наши ребята сопровождают эти грузы самостоятельно из Владивостока. Они присоединяются к каравану, который идёт из города Владивостока через всю нашу большую страну и уже следят за тем, как он распределяется на местах", — рассказал мэр Владивостока Константин Шестаков в комментарии изданию Украина.ру на полях ВЭФ.В восстановлении Донецка участвуют все одиннадцать регионов Дальневосточного федерального округа, сообщил председатель правительства ДНР Андрей Чертков, но одна претензия, по его словам, всё-таки есть — „почаще приезжайте к нам!“"Один из главных вызовов — это вода. Враг перекрыл воду, как в Крыму, но здесь сложнее по логистике. Регионы-шефы помогают. Низкий поклон Приморскому краю, потому что организовать работу за восемь тысяч километров и со своими людьми!" — добавил он.Естественно, в восстановлении регионов не обойтись без содействия на государственном уровне."Огромное количество объектов восстанавливается за бюджетный счёт. Небольшое откровение: два года назад по поручению Марата Шакирзяновича (Хуснуллина — ред.) я собрал всех крупных девелоперов страны и мягко попросил их начать заходить и строить в новых регионах. Второй раз было не мягко, а в третий они отказаться не смогли. Что происходит сейчас? Сейчас стоит очередь из застройщиков, которые пытаются попасть к главам регионов для того, чтобы показать себя, рассказать, что они строили и что могут построить, будь то Донецк, Луганск, Геническ или любой другой город четырёх регионов", — рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин.Себестоимость строительства не превышает восемьдесят пять тысяч — сто тысяч рублей за квадратный метр, а розничная цена начиналась с ста тридцати пяти тысяч рублей, но сейчас на некоторых объектах высокой степени готовности доходит до ста восьмидесяти тысяч рублей, как в Мариуполе.Взаимопомощь и приверженность принципу „своих не бросаем“ — это замечательно, но нужно стимулировать инвесторов развивать проекты в этих регионах, и для этого создаются масштабные программы.Льготные экономические режимы — это одно из того общего, что есть между Новороссией и Дальним Востоком."На всех четырёх территориях созданы свободные экономические зоны, по базовым преференциям они более-менее похожи на свободный порт Владивосток, но здесь есть очень много специализированных режимов, которые занимаются точной настройкой — например, есть особая зона на Курилах, под неё дорабатывается преференция. Регионы очень неоднородны, например, Донбасс — промышленная история, Херсонская и Запорожская области — агропромышленный комплекс. И доработка преференциальных режимов — важная вещь, разные аспекты нужно стимулировать", — отметил Басюк.И на Дальнем Востоке, и в новых регионах доступна ипотека под два процента."Я мысленно перебросилась на Дальний Восток 2015 года. Чтобы собрать здесь лучшие умы, создали Агентство по развитию человеческого капитала, потом это плавно интегрировано в Минвостокразвития. Я помню, какой десять лет назад был взрывной результат, потому что на Дальний Восток поехали те, кто хотел доказать всем и самим себе, что я могу. Мне кажется, что сейчас важно создать такой импульс, который даст возможность самым активным приехать в исторические регионы. Вот этот подход, который тогда был использован на Дальнем Востоке, сейчас в полной мере может помочь сделать рывок на исторических территориях", — заявила главный управляющий партнёр по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.Приток населения в новые регионы очень необходим, в частности, для закрытия кадрового вопроса, а потребность в специалистах разных профилей стоит крайне остро.О проектах, которые ВЭБ.РФ реализует в Новороссии, корреспонденту издания Украина.ру рассказал председатель корпорации Игорь Шувалов: "Отдельная повестка у нас с Донецком. Мы пытаемся сейчас посмотреть проекты развития городской экономики. И, конечно же, это не только новые регионы, но и регионы, которые к ним прилегают и требуют сейчас определённых проектов для восстановления".Даже человек, не очень осведомлённый в деталях современного сотрудничества Дальнего Востока и Новороссии, сможет выделить общие черты регионов — в частности, наличие моря и угля (как сказал на пленарном заседании ВЭФ президент РФ Владимир Путин, на Дальнем Востоке запасов угля хватит на девятьсот лет).

Евгения Кондакова

