Харьковский метрополитен уведомил горожан, что в связи со снижением напряжения ниже допустимого уровня, движение поездов по всем линиям по-прежнему не осуществляется. Метрополитен продолжает работать в режиме укрытия. Об этом и других новостях к этому часу 9 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-11-09T15:42
🟦 Украину готовят к построению военной диктатуры с новым лидером взамен Зеленскому, сообщили в российских силовых структурах; 🟦 Во время награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона" Екатерининский зал Большого Кремлевского дворца был почти полон, рассказал Дмитрий Песков; 🟦 Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции по запросу США, фактически изолирован, его навещает только адвокат. Баскетболиста подозревают в якобы участии в хакерской группировке, которая занимается вымогательством. Ему грозит до 25 лет заключения; 🟦 Коридоры для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа намеренно блокируются Израилем, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Харьковское метро работает в режиме укрытия. Новости к этому часу

© mirmetro.net/ А.Афейчук (metro275)метро Харьков
метро Харьков
© mirmetro.net/ А.Афейчук (metro275)
Харьковский метрополитен уведомил горожан, что в связи со снижением напряжения ниже допустимого уровня, движение поездов по всем линиям по-прежнему не осуществляется. Метрополитен продолжает работать в режиме укрытия. Об этом и других новостях к этому часу 9 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟦 Украину готовят к построению военной диктатуры с новым лидером взамен Зеленскому, сообщили в российских силовых структурах;
🟦 Во время награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона" Екатерининский зал Большого Кремлевского дворца был почти полон, рассказал Дмитрий Песков;
🟦 Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции по запросу США, фактически изолирован, его навещает только адвокат. Баскетболиста подозревают в якобы участии в хакерской группировке, которая занимается вымогательством. Ему грозит до 25 лет заключения;
🟦 Коридоры для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа намеренно блокируются Израилем, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
