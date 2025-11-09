https://ukraina.ru/20251109/kharkovskoe-metro-rabotaet-v-rezhime-ukrytiya-novosti-k-etomu-chasu-1071329806.html

Харьковское метро работает в режиме укрытия. Новости к этому часу

Харьковское метро работает в режиме укрытия. Новости к этому часу - 09.11.2025 Украина.ру

Харьковское метро работает в режиме укрытия. Новости к этому часу

Харьковский метрополитен уведомил горожан, что в связи со снижением напряжения ниже допустимого уровня, движение поездов по всем линиям по-прежнему не осуществляется. Метрополитен продолжает работать в режиме укрытия. Об этом и других новостях к этому часу 9 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-11-09T15:42

2025-11-09T15:42

2025-11-09T15:42

новости

украина

франция

сша

трамп и зеленский

дмитрий песков

эрдоган

украина.ру

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102859/98/1028599880_0:68:927:589_1920x0_80_0_0_f6049f789fbd16266e2f101efe3b6ac6.jpg

🟦 Украину готовят к построению военной диктатуры с новым лидером взамен Зеленскому, сообщили в российских силовых структурах; 🟦 Во время награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона" Екатерининский зал Большого Кремлевского дворца был почти полон, рассказал Дмитрий Песков; 🟦 Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции по запросу США, фактически изолирован, его навещает только адвокат. Баскетболиста подозревают в якобы участии в хакерской группировке, которая занимается вымогательством. Ему грозит до 25 лет заключения; 🟦 Коридоры для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа намеренно блокируются Израилем, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20251109/rutinnaya-igra-v-koshki-myshki-kak-sbivayut-ukrainskie-bespilotniki-letyaschie-vglub-rossii-1071328872.html

украина

франция

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, франция, сша, трамп и зеленский, дмитрий песков, эрдоган, украина.ру, украина.ру