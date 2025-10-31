"Трамп похож на ученика, который не сделал домашнее задание" — Мухин о срыве саммита в Будапеште
Отказ Дональда Трампа от проведения саммита в Будапеште является тактическим ходом американского лидера, который осознает невозможность изменения российской позиции и пытается скрыть неготовность к продуктивному диалогу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин
"Трамп сыграл в игру. Он согласился отложить встречу, потому что из разговора [госсекретаря США Марко] Рубио с [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым понял, что российская позиция вряд ли изменится", — заявил Алексей Мухин.
Политолог провел яркую параллель: "И американский президент сейчас похож на ученика, который не сделал домашнее задание и пытается сорвать урок".
Эксперт напомнил, что у Трампа было "домашнее задание", полученное в Анкоридже. "Путин свою часть домашнего задания выполнил. Россия проявляла серьезную гибкость на переговорах, это фиксировали все. А Трампу не удалось [убедить] Украину и "коалицию желающих "уступить хоть в чем-то", — констатировал Мухин.
Политолог добавил, что решение отложить встречу было продиктовано неготовностью американской стороны к переговорам по существу. "Поэтому он решил сорвать урок: "Давайте отложим встречу на неопределенное время"", — подытожил собеседник издания.
