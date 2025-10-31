"Трамп похож на ученика, который не сделал домашнее задание" — Мухин о срыве саммита в Будапеште - 31.10.2025 Украина.ру
"Трамп похож на ученика, который не сделал домашнее задание" — Мухин о срыве саммита в Будапеште
Отказ Дональда Трампа от проведения саммита в Будапеште является тактическим ходом американского лидера, который осознает невозможность изменения российской позиции и пытается скрыть неготовность к продуктивному диалогу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин
2025-10-31T04:20
2025-10-31T04:20
"Трамп сыграл в игру. Он согласился отложить встречу, потому что из разговора [госсекретаря США Марко] Рубио с [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым понял, что российская позиция вряд ли изменится", — заявил Алексей Мухин. Политолог провел яркую параллель: "И американский президент сейчас похож на ученика, который не сделал домашнее задание и пытается сорвать урок".Эксперт напомнил, что у Трампа было "домашнее задание", полученное в Анкоридже. "Путин свою часть домашнего задания выполнил. Россия проявляла серьезную гибкость на переговорах, это фиксировали все. А Трампу не удалось [убедить] Украину и "коалицию желающих "уступить хоть в чем-то", — констатировал Мухин.Политолог добавил, что решение отложить встречу было продиктовано неготовностью американской стороны к переговорам по существу. "Поэтому он решил сорвать урок: "Давайте отложим встречу на неопределенное время"", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Мухин: Если Европа отберет российские активы, произойдет то, что финансистам страшно представить" на сайте Украина.ру.О том, почему Трамп во внешней политике сделал акцент на силовые возможности США — в статье Ростислава Ищенко "Ядерные шутки Трампа".
будапешт, сша, россия, дональд трамп, алексей мухин, владимир путин, марко рубио, сергей лавров, переговоры по украине 2025, аляска
Будапешт, США, Россия, Дональд Трамп, Алексей Мухин, Владимир Путин, Марко Рубио, Сергей Лавров, переговоры по Украине 2025, Аляска

"Трамп похож на ученика, который не сделал домашнее задание" — Мухин о срыве саммита в Будапеште

04:20 31.10.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Трампа
Выступление президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Отказ Дональда Трампа от проведения саммита в Будапеште является тактическим ходом американского лидера, который осознает невозможность изменения российской позиции и пытается скрыть неготовность к продуктивному диалогу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин
"Трамп сыграл в игру. Он согласился отложить встречу, потому что из разговора [госсекретаря США Марко] Рубио с [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым понял, что российская позиция вряд ли изменится", — заявил Алексей Мухин.
Политолог провел яркую параллель: "И американский президент сейчас похож на ученика, который не сделал домашнее задание и пытается сорвать урок".
Эксперт напомнил, что у Трампа было "домашнее задание", полученное в Анкоридже. "Путин свою часть домашнего задания выполнил. Россия проявляла серьезную гибкость на переговорах, это фиксировали все. А Трампу не удалось [убедить] Украину и "коалицию желающих "уступить хоть в чем-то", — констатировал Мухин.
Политолог добавил, что решение отложить встречу было продиктовано неготовностью американской стороны к переговорам по существу. "Поэтому он решил сорвать урок: "Давайте отложим встречу на неопределенное время"", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Мухин: Если Европа отберет российские активы, произойдет то, что финансистам страшно представить" на сайте Украина.ру.
О том, почему Трамп во внешней политике сделал акцент на силовые возможности США — в статье Ростислава Ищенко "Ядерные шутки Трампа".
