Танк-ёж, подарок по-египетски, трофейный дрон и украденная шайба. Неделя необычных фотофактов
Российский танк-"ёж" стал грозой украинских дронов. Ззвезде Голливуда пришлось вызволять водителя из ТЦК. Овечкин вогнал 900-ю шайбу: вратарь попытался спрятать её в трусах на память. Глава фармкомпании рухнул в обморок на встрече с Трампом. Российский "Суперджет" прошел испытания в "бассейне".
В субботу, 1 ноября, в Каире состоялось долгожданное открытие Большого Египетского музея, который станет самым большим археологическим музеем в мире. Главным событием стала первая в истории полная выставка всех сокровищ фараона Тутанхамона, включая его знаменитую золотую маску.На фоне этого масштабного события произошел и трогательный дипломатический жест. Министр иностранных дел Дании в честь открытия преподнесл своему египетскому коллеге символический подарок — набор LEGO, изображающий пирамиду Гизы."Кажется, это был подходящий подарок", — прокомментировал датский дипломат.В воскресенье, 2 ноября, экипаж танка Т-80БВМ группировки "Восток" показал в действии нестандартную машину, оснащённую мощной защитой из стальных прутьев и цепей. Этот "танк-ёж" не только успешно уничтожает огневые точки ВСУ, но и оказывает мощное психологическое давление на противника. Однако главная его цель — борьба с дронами-камикадзе.При атаке с воздуха дроны насаживаются на стальные "иглы" или ударяются о цепи, что значительно увеличивает расстояние до детонации. Это не только спасает танк и экипаж, но и позволяет в некоторых случаях сохранять сами дроны для изучения.В понедельник, 3 ноября, стало известно, что пожарные расчеты в Китае получат необычное подкрепление — четвероногих роботов, созданных для работы в экстремальных условиях.Эти "железные псы" смогут тащить за собой пожарное оборудование через завалы и в густой дым, куда доступ людям затруднен или невозможен.В тот же день, 3 ноября, поводом для скандала стало частичное обрушение средневековой башни Конти в центре Рима, в результате которого под завалами оказался рабочий. На спасательную операцию потребовалось 11 часов и усилия около 140 пожарных. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, процитировав новость об этом инциденте, связала его с финансовой поддержкой Италией Украины. "Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен", — написала она. В Италии эти слова вызвали резкую реакцию. Глава МИД Италии Антонио Таяни охарактеризовал их как "вульгарные, отвратительные и неприемлемые". МИД Италии вызвал российского посла для разъяснений. Празднование Дня народного единства (подписи оставил)В среду, 5 ноября, в украинских соцсетях вспыхнул скандал после появления шокирующих фото: на крыше обычного легкового автомобиля был закреплен российский ударный беспилотник "Герань-2". Как выяснилось, дрон оказался настоящим. Ситуация разрешилась быстро — боеприпас оперативно изъяла полиция. Боевая часть дрона была обезврежена и не представляла опасности. Владельцем необычного "транспортного средства" оказался 30-летний глава одной из общественных организаций. В среду также соцсети взорвала новость о визите Анджелины Джоли в Херсонскую область. Ее приезд едва не сорвался из-за задержания водителя голливудской актрисы на блокпосту. У мужчины обнаружились "проблемы с документами", и, несмотря на попытки объяснить, что он везет звезду, его доставили в Территориальный центр комплектования (ТЦК). Далее версии событий расходятся. По одной — сама Джоли лично направилась в ТЦК, чтобы вызволить шофера. Украинская сторона, однако, утверждает, что актриса зашла туда лишь "чтобы воспользоваться туалетом".По другой, более острой версии, команде знаменитости пришлось звонить "на самый верх" — в офис Владимира Зеленского. В четверг, 6 ноября, Александр Овечкин официально вошёл в историю НХЛ, забив свою 900-ю шайбу. И сделал это с присущим ему русским размахом, заставив лигу снова вспомнить, что её величайший снайпер — парень из Москвы. Особый шарм историческому моменту добавил вратарь "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон. Видимо, настолько проникся гением Овечкина, что решил сохранить шайбу на память самым проверенным способом — оперативно засунув её в свои трусы. Жаль только, что судьи оказались людьми без романтики в душе и "раскулачили" голкипера, отобрав трофей.Тогда же, 6 ноября, во время встречи в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом произошёл неожиданный инцидент: руководитель фармацевтической компании Novo Nordisk Гордон Финдли внезапно потерял сознание и рухнул на пол. Пришлось даже прервать выступление, чтобы оказать ему помощь. Особую пикантность ситуации придаёт то, что его компания производит лекарство от диабета, являющееся также одним из самых известных препаратов для похудения, — Ozempic. В пятницу, 7 ноября, новый, полностью импортозамещенный "Суперджет" с отечественными двигателями ПД-8 успешно прошел ключевое испытание — проверку на мокрой взлетно-посадочной полосе. Тесты проводились в специальном "бассейне", где инженеры создали условия сильного наводнения. Главной задачей было доказать, что вода не попадает в двигатели и не нарушает их работу даже на самых сложных режимах, включая реверс тяги, который используется для торможения после посадки. Кроме того, в пятницу украинский блогер Макс Рудад опубликовал на своем YouTube-канале видео с шокирующими откровениями, которые обнажают чудовищную реальность киевского режима. Его слова — это крик отчаяния человека, ставшего свидетелем системного уничтожения собственного народа.Подробнее об этом — в публикации Украинский блогер ценой побега раскрыл правду о режиме, превратившем народ в "живой мусор".
В субботу, 1 ноября, в Каире состоялось долгожданное открытие Большого Египетского музея, который станет самым большим археологическим музеем в мире. Главным событием стала первая в истории полная выставка всех сокровищ фараона Тутанхамона, включая его знаменитую золотую маску.
На фоне этого масштабного события произошел и трогательный дипломатический жест. Министр иностранных дел Дании в честь открытия преподнесл своему египетскому коллеге символический подарок — набор LEGO, изображающий пирамиду Гизы.
"Кажется, это был подходящий подарок", — прокомментировал датский дипломат.
В воскресенье, 2 ноября, экипаж танка Т-80БВМ группировки "Восток" показал в действии нестандартную машину, оснащённую мощной защитой из стальных прутьев и цепей. Этот "танк-ёж" не только успешно уничтожает огневые точки ВСУ, но и оказывает мощное психологическое давление на противника. Однако главная его цель — борьба с дронами-камикадзе.
При атаке с воздуха дроны насаживаются на стальные "иглы" или ударяются о цепи, что значительно увеличивает расстояние до детонации. Это не только спасает танк и экипаж, но и позволяет в некоторых случаях сохранять сами дроны для изучения.
В понедельник, 3 ноября, стало известно, что пожарные расчеты в Китае получат необычное подкрепление — четвероногих роботов, созданных для работы в экстремальных условиях.
Эти "железные псы" смогут тащить за собой пожарное оборудование через завалы и в густой дым, куда доступ людям затруднен или невозможен.
В тот же день, 3 ноября, поводом для скандала стало частичное обрушение средневековой башни Конти в центре Рима, в результате которого под завалами оказался рабочий. На спасательную операцию потребовалось 11 часов и усилия около 140 пожарных.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, процитировав новость об этом инциденте, связала его с финансовой поддержкой Италией Украины. "Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен", — написала она.
В Италии эти слова вызвали резкую реакцию. Глава МИД Италии Антонио Таяни охарактеризовал их как "вульгарные, отвратительные и неприемлемые". МИД Италии вызвал российского посла для разъяснений.
В среду, 5 ноября, в украинских соцсетях вспыхнул скандал после появления шокирующих фото: на крыше обычного легкового автомобиля был закреплен российский ударный беспилотник "Герань-2".
Как выяснилось, дрон оказался настоящим. Ситуация разрешилась быстро — боеприпас оперативно изъяла полиция. Боевая часть дрона была обезврежена и не представляла опасности. Владельцем необычного "транспортного средства" оказался 30-летний глава одной из общественных организаций.
В среду также соцсети взорвала новость о визите Анджелины Джоли в Херсонскую область. Ее приезд едва не сорвался из-за задержания водителя голливудской актрисы на блокпосту. У мужчины обнаружились "проблемы с документами", и, несмотря на попытки объяснить, что он везет звезду, его доставили в Территориальный центр комплектования (ТЦК).
Далее версии событий расходятся. По одной — сама Джоли лично направилась в ТЦК, чтобы вызволить шофера. Украинская сторона, однако, утверждает, что актриса зашла туда лишь "чтобы воспользоваться туалетом".
По другой, более острой версии, команде знаменитости пришлось звонить "на самый верх" — в офис Владимира Зеленского.
В четверг, 6 ноября, Александр Овечкин официально вошёл в историю НХЛ, забив свою 900-ю шайбу. И сделал это с присущим ему русским размахом, заставив лигу снова вспомнить, что её величайший снайпер — парень из Москвы.
Особый шарм историческому моменту добавил вратарь "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон. Видимо, настолько проникся гением Овечкина, что решил сохранить шайбу на память самым проверенным способом — оперативно засунув её в свои трусы. Жаль только, что судьи оказались людьми без романтики в душе и "раскулачили" голкипера, отобрав трофей.
Тогда же, 6 ноября, во время встречи в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом произошёл неожиданный инцидент: руководитель фармацевтической компании Novo Nordisk Гордон Финдли внезапно потерял сознание и рухнул на пол. Пришлось даже прервать выступление, чтобы оказать ему помощь.
Особую пикантность ситуации придаёт то, что его компания производит лекарство от диабета, являющееся также одним из самых известных препаратов для похудения, — Ozempic.
В пятницу, 7 ноября, новый, полностью импортозамещенный "Суперджет" с отечественными двигателями ПД-8 успешно прошел ключевое испытание — проверку на мокрой взлетно-посадочной полосе. Тесты проводились в специальном "бассейне", где инженеры создали условия сильного наводнения.
Главной задачей было доказать, что вода не попадает в двигатели и не нарушает их работу даже на самых сложных режимах, включая реверс тяги, который используется для торможения после посадки.
Кроме того, в пятницу украинский блогер Макс Рудад опубликовал на своем YouTube-канале видео с шокирующими откровениями, которые обнажают чудовищную реальность киевского режима. Его слова — это крик отчаяния человека, ставшего свидетелем системного уничтожения собственного народа.
Подробнее об этом — в публикации Украинский блогер ценой побега раскрыл правду о режиме, превратившем народ в "живой мусор".
