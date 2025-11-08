https://ukraina.ru/20251108/ograbil-i-perekhitril-sam-sebya-istoriya-dmitriya-firtasha--klassicheskaya-sudba-ukrainskogo-oligarkha-1071301694.html

Ограбил и перехитрил сам себя. История Дмитрия Фирташа – классическая судьба украинского олигарха

Где-то на Лазурном берегу, неподалёку друг от друга, стоят "домишки" всесильных когда-то деятелей Украины – Дмитрия Фирташа и Сергея Лёвочкина. Наверное, они иногда прогуливаются вместе, смотрят на водную гладь и вспоминают

2025-11-08T15:00

С чего же всё началось? Как так получилось, что, желая личного обогащения, они в итоге притащили на Украину сначала очередной Майдан, потом Порошенко*, а потом весь этот якобы "контролируемый хаос" перестал быть контролируемым и уничтожил всю страну?Много чего было в непростой биографии олигарха Фирташа, которая неразрывно связана с историей современной и "домайданной", и "постмайданной" Украины.Просчитались, но где?Вероятно, всё началось в 2014-м, когда Лёвочкин и Фирташ проспонсировали "майдан гидности" и свержение "диктатора Януковича"?Или в 2007-м, когда Дмитрий Фирташ и Юлия Тимошенко не поделили газ?Или когда Фирташ скупил почти всю химическую и титановую отрасль Украины, да и не только Украины?Когда приватизировал большую часть облгазов страны?Или когда прилетел в феврале 2014-го в Киев, чтобы проследить за подписанием договора Януковича с оппозицией? С гарантиями нескольких стран Европы?Просчитались! Но где?"Последние носители суверенитета"История украинского олигархата — это история бесконечной грызни мелких хищников за кусочки Украины. Президенты Украины тоже участвовали во всём этом "по полной", отрывая куски себе.Но пока на Украине существовал местный олигархат и хоть мало-мальски самостоятельный президент, страна обладала определённым суверенитетом.Украинский политолог Дмитрий Джангиров называл украинских олигархов "последними носителями суверенитета".Сегодня же и этого нет.Олигархи — либо за пределами Украины, полностью лишены прежнего влияния (как Фирташ, Боголюбов, Пинчук и Ахметов). Либо в тюрьме, как Коломойский*.Ну и "президент" — абсолютная марионетка Запада.Начало газовой трубыА личная бизнес-история Фирташа началась в 90-х, когда паренёк из западноукраинского (наполовину венгерского) села попал в Москву и поселился в гостинице "Россия". Кое-какой, мизерный, конечно, капиталец у него уже был, чем-то он там выгодно торговал на Западной Украине, то ли помидорами, то ли одеждой.Но в те времена всеобщей анархии и всемогущего "бартера" капиталец был даже и не нужен.Это из тех лет родом анекдот:Встречаются два бизнесмена:— Тебе нужен вагон кирпича?— Да! А какая цена?— Сто тысяч рублей!— По рукам!— По рукам!И разбежались. Один — искать вагон кирпича. Второй — искать сто тысяч.Каким-то образом, но, как всегда, через "нужных людей" Фирташ осуществил бартер с туркменским газом. Туркмения поставляла на Украину газ, Фирташ сотоварищи в Туркмению — продовольствие.С этого момента началась "газовая" карьера Дмитрия Фирташа. Шёл 1993 год. Начинался сплошной "шахер-махер" на всей территории бывшего СССР. Президент Ельцин в Кремле, президент Кравчук на улице Банковой в Киеве. Годы "великого грабежа".Кто мог, тот успевал прибрать к рукам целые отрасли. Особенно хорошо это получалось в Киеве или рядом с Киевом.Там на долгие-долгие годы самозародилось сплошное "Гуляй-поле" с олигархами вместо махновцев и с джипами вместо тачанок.Владелец 80 процентов УкраиныЧерез 20 лет, ко времени "второго Майдана", Фирташ занимался уже не только "газовым бартером". Он начал скупать титановые заводы, химические предприятия. И на Украине, и в других странах.Аммиак в Эстонии, азот в Таджикистане, "Стирол" в Горловке, Иршанский титановый ГОК, крупнейшее месторождение ильменитовой руды в Европе. Присматривался к знаменитому Одесскому припортовому заводу.Стал владельцем банка "Надра", телеканала "Интер".Как сказал на знаменитом суде в Вене в 2015 году бывший президент Украины Леонид Кравчук:— Фирташу принадлежало 80 % Украины.С процентами Кравчук, конечно, погорячился.Но тем не менее Фирташу (и тем, кто за ним стоял) принадлежали значительные куски Украины. Производство титана, удобрений, он был поставщиком газа из Туркмении и России.И, например, владельцем 70 облгазов!Разумеется, всё это добро можно было на Украине получить во владение только через систему коррупции на самом высоком уровне.Взятки и облгазыВ известном интервью Соне Кошкиной Фирташ утверждал: "Я никому не давал взяток, никогда!"Между прочим, парадоксальным образом, он мог говорить правду. Фирташ — специалист по товарообмену. Он начинал с бартера "продукты на газ" с Туркменией. Так же он и продолжал.Взяток деньгами прямо не давал. Но был автором хитрых "схем".Все президенты Украины, начиная с Кравчука, получали "корм" от Фирташа. Иначе и быть не могло.Взять, например, те же 70 облгазов."Это не прибыльные организации", — рассказывал Фирташ Соне Кошкиной.Это действительно так. Но в руках Фирташа они стали прибыльными! Не для государства, конечно, а для самого Фирташа.Схема была чрезвычайно простой: облгазы собирали деньги с жителей и не отдавали их государству.Деньги где-то "работали" годами. Потом их тоже всё равно не отдавали, а как-то хитро списывали через систему взаимозачётов (газ же тоже шёл "через Фирташа").И всё начиналось заново!Но старая добрая система "государственной украинской коррупции" дала сбой.Конечно же, всё произошло по классике марксизма: один капиталистический хищник сожрал другого.Хищником на тот момент была Юлия Владимировна Тимошенко (и те, кто за ней стоял).Юля и "Ющ"Проблема заключалась в том, что этим другим тоже были нужны "фирташевские" куски Украины.Юлия Тимошенко сумела "перезаключить" контракт на поставки газа на Украину. И… цена для Украины подскочила в результате действий хитро сделанной Юлии Владимировны со 190 до 450 долларов за кубометр.Фирташ "волал" (кричал, вопил) об этом на каждом шагу, но, видимо, президенту Украины были сделаны такие предложения от Юлии Тимошенко, что он не смог от них отказаться.Президентом тогда был "тихий пасечник" Виктор Ющенко.Ющенко с Тимошенко решили "грабануть" по-крупному. И им это удалось!Ну и что, что отодвинули некоего Фирташа? Обойдётся!Но Фирташ не обошёлся. Он временно "переключился", продолжил активно скупать "химию" и "титан" не только на Украине, но и по всему миру.Кстати, одна из таких сделок, в индийском штате Андхра-Прадеш, стала впоследствии предлогом для требования США об экстрадиции Фирташа и для его преследования по законам США.Индия и титанАмериканцы утверждают, что Фирташ в Индии дал огромную взятку, чтобы получить титан для концерна "Боинг". Сделка не состоялась. Никаких доказательств взятки нет.Есть только листик от консалтинговой корпорации, которая, предполагая, консультируя "Боинг", считала, что в Индии надо будет дать 16 взяток соответствующим должностным лицам.Не оправдывая Фирташа, надо признать, что американцы работают чрезвычайно топорно. Но кого и когда в США это останавливало!Есть листик рассуждений неведомого "аналитика" — этого достаточно для обвинения и экстрадиции.Кстати, при чём тут США? Возмущаться-то должны были бы власти Индии? Но там претензий к Фирташу нет.Ясно, что несостоявшаяся сделка в Индии — только предлог для устранения конкурента.Каким же образом Фирташ стал "врагом США"?Нуланд, Байден, газ СШАПосле "второго Майдана" задача США была: устранить поставки газа из России в Европу. И продавать туда свой сжиженный, дорогой.И, кстати, знаменитое "фак зе ЕУ" Виктории Нуланд относилось и к этому вопросу. Нуланд, как известно, обсуждала с послом США на Украине кандидатуру "Яца" — Арсения Яценюка, которого США собирались сделать "смотрящим" по Украине.Мнение Европы американцы учитывать не собирались. И в вопросе поставок газа тоже."Северный поток" не должен существовать! — во всеуслышание заявлял президент Байден.Ничего личного, просто бизнес. Газ в Европу должен идти из США. Это с невиданным упорством лоббируют все президенты Америки, независимо от партийной принадлежности. Что Байден, что Трамп.При чём же тут Фирташ? А он опять стал заниматься газом, после прихода к власти Януковича."Сажайте Юлю!"Юлию Тимошенко, как известно, посадили в тюрьму. Как раз за вот то соглашение, когда цена на газ для Украины взлетела со 190 до 450.Посадил её Янукович. Как гласит легенда, он посмотрел в один из вечеров свой любимый фильм "Крёстный отец", вышел и сказал:— Сажайте Юлю!На самом деле за посадкой Юлии Владимировны стоял, скорее всего, Фирташ. А также глава Администрации президента Сергей Лёвочкин, друг и бизнес-компаньон Дмитрия Фирташа.Но не только они, естественно. Тимошенко — человек, который отлично умеет наживать врагов. Желающих избавиться от хищной "газовой принцессы" было много.И Юлия Тимошенко отправилась в тюрьму. Не помогло даже вмешательство Мадлен Олбрайт и Хиллари Клинтон.Олбрайт, Клинтон и МанафортПол Манафорт, политический консультант Януковича и начальник избирательного штаба Трампа (в 2016 году, на первом сроке), в интервью Такеру Карлсону говорил, что "второй Майдан" на Украине — это месть "жутких баб": Клинтонши, Олбрайт, Нуланд и других за посадку Юлии Тимошенко.Клинтон и Нуланд действовали, конечно, не из соображений женской солидарности. Речь опять шла о деньгах и кусках разворовываемой Украины.Янукович хотел кусок Украины "семье", Юля стояла у него на пути. Фирташ хотел вернуть "своё", его партнёр Лёвочкин, будучи главой АП, работал на Фирташа. Было множество других игроков и кукловодов: и на Украине, и в Европе.А над всем происходящим хищно парили отцы-мародёры из США, высматривая добычу.Сам Манафорт якобы отговаривал Януковича от этого шага.Манафорт, кстати, впоследствии попал в тюрьму в США, а его карьера была разрушена, как у многих, кто связывался с Украиной и украинскими политиками.Конечно же, "сдали" его украинские "активисты" Мустафа Найем с Сергеем Лещенко. За что получили прекрасные сытные места в "наблюдательных советах" на разграбляемой америкосами Украине.Но это уже другая история.МайданЗа "вторым Майданом" торчат также уши Лёвочкина и Фирташа, и это не подлежит сомнению после знаменитых "показаний в Вене".А им-то зачем это было нужно? Всё тот же газ! Когда бизнес у Фирташа стала "отжимать" уже семья Януковича, Фирташ с Лёвочкиным решили припугнуть Януковичей, а если получится — убрать и поставить "своего" президента.На суде в Вене в 2015 году, по поводу экстрадиции Фирташа в США из Австрии (то самое дело о титане из Индии) показания дали: сам Фирташ, бывший глава АП Лёвочкин, бывший президент Украины Леонид Кравчук, бывший народный депутат Украины Инна Богословская.Цель их показаний была: показать, что дело против Фирташа — политическое.В связи с этим потрясённая общественность узнала, что Фирташ "для спасения демократии" спонсировал тройку "оппозиции": Яценюка, Тягнибока и Кличко.Что Фирташ в Киеве руководил переговорами Януковича с оппозицией. Что именно он стоит за договором с "гарантиями" от представителей западных стран: Янукович должен был объявить досрочные выборы.А когда этот договор "оппозиция" выполнять отказалась, в итоге именно Фирташ с Лёвочкиным в Вене встретились с Порошенко и Кличко и договорились: Порошенко — президент, Кличко — мэр Киева.Так вот кто назначил Петра президентом! Фирташ с Лёвочкиным, в венском кафе.Домик в ВенеНу, а потом началась другая история. На Украину стали заходить международные ТНК, и места "фирташам" и "коломойским" там больше нет.Фирташ проживает, как и раньше, в своём дворце в Вене, возле Венской оперы, и продолжает бороться против экстрадиции в США.Прежней силы у него нет, и вряд ли будет.Когда-то в интервью он сказал:"Домик во Флориде — это не моя концепция жизни. Я буду бороться".Но с кем теперь бороться? С США? Там уже готово "дело об индийской взятке".История "украинского олигарха" Фирташа закончена. Времена "70 облгазов" в прошлом.И теперь "венский пенсионер" может только вспоминать прежние лихие годы.* лицо, входящее в состав экстремистской организации; лицо, внесённое в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Раскулаченный олигарх. Где сейчас на самом деле находится Игорь Коломойский*

