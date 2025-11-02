https://ukraina.ru/20251102/raskulachennyy-oligarkh-gde-seychas-na-samom-dele-nakhoditsya-igor-kolomoyskiy-1071072261.html

Раскулаченный олигарх. Где сейчас на самом деле находится Игорь Коломойский*

Как всесильный украинский олигарх Игорь Коломойский* оказался в СИЗО и кто в этом виноват?

На Украине ходят разные слухи.Например, что знаменитый днепропетровский олигарх Игорь Валерьевич Коломойский*, в прошлом владелец "заводов, газет и пароходов", а также чуть ли не всей Украины и её президентов, нынче находится вовсе не в СИЗО Киева, а у себя на курорте на Западной Украине. Или в доме под Днепропетровском.Или другой отголосок народной молвы: "Беня" Коломойский, наоборот, заперт в киевском СИЗО, и каждое утро подходит к камере видеонаблюдения и кричит проклятия Зеленскому.Зеленский, мол, жёстко расправился со своим благодетелем, с тем, кто и привёл его к власти.Проект "Зеленский"Коломойский, безусловно, был одним из "отцов" сегодняшней украинской вертикали власти во главе с Зеленским.Одним из, но далеко не единственным. Проект "Зеленский" — это совместное детище тех, кто привык управлять Украиной все годы так называемой "независимости".Это проект Ахметова, Пинчука, многих других групп влияния и олигархов, в том числе и Коломойского, конечно. И, конечно, "щупалец" из-за рубежа.Но Игорь Валерьевич очень любил подчеркивать свою роль "первого отца".В своё время в интервью Соне Кошкиной на вопрос, пойдёт ли Зеленский в президенты, Коломойский ответил:— Если кондитер может быть президентом, то почему клоун не может?Вот как оценивал президентов Украины всесильный днепропетровский олигарх. Оценивал он их, к слову, совершенно правильно. Порошенко* — "кондитер". Зеленский — "клоун".Но где теперь сам "оценщик" Игорь Валерьевич Коломойский?Зеленский как ширмаГде на самом деле находится Коломойский — можно только догадываться. На Украине возможно вообще всё. Так было всегда. Так есть, конечно же, и сейчас, когда Украина окончательно превратилась в полубандитское формирование.Возможно, он и отдыхает в своём поместье, лишь появляясь на судах в Киеве.Выглядит он, впрочем, сильно неважно. Даже если всё это актёрская игра и Игорь Валерьевич только играет "несчастного арестанта" — Коломойский очевидно потерял былую нахрапистость, исчезли самоуверенность и хищный блеск в глазах.Это уже не тот самодовольный "отец президентов", который рассуждал с Кошкиной о том, почему бы клоуну не стать одним из них.Но Зеленский в данном случае, скорее всего, почти ни при чём. Это не он играет в игру с Коломойским.Зеленский в данном случае — лишь удобное прикрытие, ширма.Чьи-то другие жадные руки заграбастали "Укрнафту", "Приватбанк" и другие активы Игоря Валерьевича.И посадили Коломойского в СИЗО тоже руками Зеленского совершенно другие люди.Трамп и проект "Зеленский"Начать надо с того, что Зеленский изначально был проектом не только "группы украинских олигархов", но и администрации США.Его готовили, вместе с другими кандидатами, под присмотром американского посольства. Только так избираются президенты на Украине.Это был 2017-2018 год. Готовила и выбирала Зеленского первая администрация Трампа. С тех времён, кстати, у Зеленского сохранились тёплые отношения с Майком Помпео, автором украинско-константинопольского "томоса" и уничтожения православия на Украине.Но потом, как известно, в США поменялся президент. И Зеленский перебежал на сторону Байдена и Демпартии.На самом деле у "клоуна" просто не было другого выхода. Украина — настолько несамостоятельное государство, что его президент или будет подчиняться президенту США, или просто перестанет быть президентом.Пример двух Майданов и судьба Януковича были более чем убедительным примером для всех украинских политических сил.Зеленский примкнул к "демам". А "демы" стали "раздевать" Коломойского.Причём здесь опять же проявилась неумолимая логика исторического процесса.Плохо учил Игорь Валерьевич политические науки в советском вузе. А в курсе "истмата" сказано достаточно чётко: мелкого капиталиста с неизбежностью поглотит крупный. Первый враг мелкого капиталиста — более крупный буржуин. А вовсе не рабочее движение.Коломойскому принадлежала чуть ли не вся Украина. Естественно, подошло то время, когда уже невозможно было "договориться".Администрация Байдена как раз и хотела уже "всю Украину". Если на пути крупного хищника оказался некто Коломойский, то судьба его очевидна и незавидна.Пусть даже Игорь Валерьевич и запасся предусмотрительно поддержкой всемирного еврейского лобби.Он стал даже главой Европейского еврейского союза.Но это не спасло его от разорения и СИЗО.Подлинная идентичностьКстати, интересно, что Коломойский с присущей ему умственной эквилибристикой и эпатажностью сам же себя и называл "жидобандеровец".Красовался в майках с этим лозунгом. Тем самым доказывая, что у человека с убеждениями "политический украинец" нет вообще никаких убеждений.Раввин города Днепропетровск Шмуэль Каминецкий подвёл под этот эпатаж тогда же и псевдофилософскую базу: "Подлинная еврейская идентичность и украинский национализм не только совмещаются, но и дополняют друг друга".Но и "политическое украинствование" не спасло Игоря Валерьевича.В 2019 году Коломойский опять "переобулся" и вдруг выступил с антивоенной риторикой: "Люди хотят мира, они не хотят воевать. А вы — Америка — заставляете нас воевать и даже не даёте нам денег за это".Непонятно, к какому лагерю хотел на этот раз примкнуть Коломойский.Но не спасло его ничего. Ни деньги, ни папки "компромата", ни проект "президент Зеленский". Ни "жидобандеровец", ни Еврейский конгресс. Ни гражданство трёх стран: Кипра, Израиля и Украины.Спасти Коломойского могла бы только Россия. Но в России Коломойский обманул всех, кого мог. А в 2014 году он занял настолько откровенно антироссийскую позицию, что ни о какой защите или бегстве в Россию с тех пор не могло быть и речи.В 2022 году в России выдан ордер на арест Коломойского.Остаётся загадкой единственное: неужели Коломойский, хороший шахматист, физик и математик, не смог понять, как будут развиваться события?Причём его "актив" — политико-экономическое влияние на Украине — как раз и стал не тем, что его должно было бы защитить, а тем, что его потопило.Американцы решили: "пора".Блинкен и КоломойскийИрония судьбы заключается в том, что на Коломойского наложили санкции как раз за то, что он поддержал "антиДонбасс" в 2014 году. Когда он (как обычно, в компании аналогичных украинских хищников) стал спонсором так называемого АТО. То есть войны против таких же граждан Украины, проживающих на Донбассе.Коломойский снаряжал националистические батальоны, обувал их, одевал, кормил и покупал оружие. Естественно, в компании американских руководителей. Делегации из США приезжали в Днепропетровск и руководили действиями к тому времени губернатора Коломойского.Но и это не стало "индульгенцией" для Игоря Валерьевича.Оказанная услуга превращается в ничто после того, как она оказана. Да и администрация в США каждые четыре года меняется.И самое главное: слишком много кусков "Украины" оказалось в жадных и проворных руках днепропетровского олигарха.И вот госсекретарь США Блинкен объявил о санкциях против Коломойского: "В своём официальном качестве губернатора Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты своего правительства".Окончательный вердикт был таков: "использовал власть для личной выгоды".А в прессе США Коломойского, который и начал, по сути, войну на Донбассе, стали называть "пророссийским олигархом".У Коломойского под различными предлогами (коррупция, мошенничество и т. п.) отняли "Укрнафту" и "Приватбанк", и многое другое.Все его "схемы" перестали работать.Как спасти личную шкуруМог ли Коломойский спасти если не свои заводы и пароходы, то хотя бы свою личную шкуру?Наверное, мог бы. Но он, видимо, надеялся, что ещё пригодится, что его ещё будут использовать. Что он спасёт хотя бы часть своей империи.Кроме того, как рассказывают знающие люди, у Коломойского настолько мерзкий характер, что сотрудничество с ним представляет сплошную головную боль.Поэтому пазл сложился так, как он сложился.У Коломойского и его партнёра Боголюбова отняли всё или почти всё. Включая их покупки за рубежом: виллы, отели, заводы, рудники и офисы в США, Европе и Австралии. Общая площадь недвижимости, наверное, составляет несколько квадратных километров.На пике могущества им принадлежало в мировом масштабе 15 процентов добычи марганцевой руды во всём мире: в Грузии, Гане, США, в Австралии.Разве могли такую наглость стерпеть в администрации США?Да кем себя возомнил этот днепропетровский хам?Трамп и КоломойскийНо почему же администрация Трампа не выпустила Коломойского из-под стражи?Решение об этом принимает, как всем понятно, не Зеленский, а управляющие из США.Но новым управляющим тоже, видимо, не нужен Коломойский. Хотя надежды у него наверняка были.Ведь именно Коломойский был тем человеком, который собрал весь компромат на сына Байдена и передал соответствующим людям в США. А именно — личному другу и юристу Трампа, бывшему мэру Нью-Йорка Рудольфу Джулиани.Но нет, решение не принято. Вернее, принято, но другое: полностью обобрать хамоватого и ненадёжного украинского олигарха.Суд в ЛондонеЕщё в 2017 году Высокий суд Лондона опубликовал решение о всемирном аресте активов Коломойского и его партнёра Боголюбова. Это было при администрации Трампа.То есть ещё тогда было принято решение об "обезжиривании" Коломойского.В 2019 году президентом Украины был избран Зеленский. Коломойский вернулся на Украину, до этого он несколько лет жил в Швейцарии и Израиле. Он хотел продолжать привычно управлять "активом Украина". Но в итоге был арестован в сентябре 2023 года. Разумеется, по просьбе "западных партнёров".Коломойский не заплатил залог, причём не такой уж и большой для него: 3,8 миллиарда гривен. Потом сумму даже уменьшили. Но Коломойский отказался платить: "Меня взяли как заложника, требуют деньги".Наверное, сейчас он жалеет об этом решении. Но с другой стороны, куда ему бежать? Его не защитят ни Кипр, ни Израиль. Его даже лишили украинского паспорта, так что пересечь границу Игорь Валерьевич теперь может только нелегально.Как его партнёр Боголюбов, который пересёк границу непонятно как и теперь проживает в Австрии.А тем временем суд в Лондоне шёл своим чередом и в итоге полностью обанкротил и Коломойского, и Боголюбова.Само рассмотрение дела закончилось ещё в 2023 году, а с тех пор просто ждали, под различными благовидными предлогами, увеличения суммы иска.Каждый день нарастали проценты в размере 0,5 миллиона долларов.И наконец конечная сумма составила 4,2 миллиарда. Это означает конфискацию всего имущества Коломойского.Конечно, Коломойский вёл себя, как обычно, чрезвычайно нагло: они с Боголюбовым отказались давать показания в Лондоне без каких-либо приемлемых объяснений. Назвали весь суд политическим преследованием. Постоянно затягивали ход дела.Но на это решение повлиял всё-таки не столько мерзкий характер Игоря Коломойского, а совершенно естественное желание мировых ТНК забрать активы Коломойского и Боголюбова.Ничего личного, только бизнес.Понимают ли остальные украинские олигархи, что их ждёт то же самое?Их отличие от Коломойского — только в том, что они в очереди вторые-третьи.А поучительная и назидательная история Игоря Валерьевича заставит их быть очень сговорчивыми. И не медлить слишком долго, когда большим акулам из-за океана хочется присвоить себе что-то из награбленного на Украине и за её пределами.* лицо, внесённое в РФ в список экстремистов и террористов; лицо, входящее в состав экстремистской организацииЧитайте также: Ахметов и его "комбинат Украина". Как поживает сегодня "уважаемый Ринат Леонидович"?

