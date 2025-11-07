https://ukraina.ru/20251107/tepla-net-vody-net-gubernator-podrazhaet-arestovichu-chto-proiskhodit-v-nikolaeve-1071238804.html

Тепла нет, воды нет, губернатор подражает Арестовичу*. Что происходит в Николаеве

Чем хуже обстоят на Украине дела, тем слаще поют прикормленные Зеленским чиновники и спикеры. На фоне падения Покровска и наступления российской армии на других фронтах на сцену вновь вызвали губернатора Николаевской области Виталия Кима, который прославился больше как блогер, чем хозяйственник

2025-11-07T14:02

В новом выступлении перед студентами Виталий Ким рассказал, что через 10 лет Украина в целом и Николаевская область в частности будут на втором месте в мире по индексу счастья. Украина обгонит благополучные западные страны. Среднюю зарплату он обещает в 2000 евро, а пенсию — 1500 евро."Ким говорит, что Лихтенштейн и Монако будут жестко отодвинуты от индекса счастья Николаевской областью", — иронизирует украинский политолог Михаил Чаплыга.Без удовлетворения базовых потребностей человека счастья не будет, открыл истину губернатор Николаевской области. Но в том же выступлении он похвастался, что свои потребности удовлетворил давно, а первый миллион заработал в 18 лет на избирательной кампании. Однако подробностей о кандидате, который заплатил ему за это в 1998 году, Ким не сообщил.В этих "видениях" он напоминает раннего Зеленского, который тоже обещал много чего — от зарплаты в $4000 для учителей до строительства космодрома.На Украине сейчас в эфире телеканалов регулярно крутят рекламные ролики о "будущем", где украинцы бороздят межзвездные пространства под желто-голубым флагом, а учиться уму-разуму к ним приезжают именитые ученые Гарварда. Но это якобы должно случиться лет через 10–20, но только если удастся победить русских.В подобных сказках расчет на убаюкивающее действие. В 2022 году бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* исполнял роль главного сказочника, сейчас же его лавры пытается перехватить губернатор Николаевской области.Пока же, как жалуется тот же Виталий Ким, области грозит очень тяжелая зима без света и отопления. Он рассказывает, что россияне уже пристреливаются к объектам энергетической инфраструктуры накануне зимы. По его словам, FPV-дроны уже достаточно часто залетают в Очаков.Однако тот же Ким называет "опасными пророссийскими нарративами" даже разговоры о том, что россияне наращивают производство дронов и авиабомб, так как это деморализует население. Иными словами, когда тот же Ким жалуется на российские дроны — это должно быть приемлемо, когда это делают другие — неприемлемо.Отопление в Николаеве пока так и не включили. Мэр города обещает сделать это после 10 ноября. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко называет Николаевскую область одной из самых проблемных грядущей зимой — там может долго не быть света и отопления. Заместитель главы областной военной администрации Вячеслав Базаренко заявил, что якобы ведется подготовка к "длительным отключениям электроэнергии".С водой же в Николаеве проблемы с 2022 года. Западные фонды (преимущественно датские) вливали миллионы евро в ремонт водопровода. Его открытие несколько лет откладывалось, потрачено было 2,5 миллиарда гривен.И месяц назад губернатор Ким торжественно открыл водопровод. Правда, оказалось, что вода там такая же, как и была до этого, — техническая и непригодная для питья. Тем не менее агентство "Укринформ" сейчас делает из этого эпопею — за несколько миллионов гривен снимает документальный фильм о миллионере-губернаторе Виталии Киме, который "справился с беспрецедентным вызовом" по починке водопровода.Однако по факту миллиарды потрачено, но воз и ныне там — ситуация с водоснабжением не улучшилась, горожане по-прежнему покупают привозную питьевую воду, но губернатор-сказочник смог отчитаться перед датскими фондами по поводу полученных средств.Глава офиса посольства Дании в Николаеве Якоб Хансен рассказал 6 ноября, что королевство отныне решило не давать более денег городу напрямую. "Мы занимаемся в Николаеве по всем секторам: вода, тепло, поддержка коммунальных предприятий… Деньги мы напрямую не даем. Мы считаем, что есть определенные риски. Это не всегда коррупция, но… просто есть люди, у которых нет нужных знаний в таких закупках. Эти риски есть, а мы не хотим ставить под сомнение нашу помощь", — дипломатично заявил датчанин.Из его слов можно понять, что на датские деньги чиновники Николаева закупали материалы и оборудование втридорога, хотя, возможно, делали это по "незнанию". Посол осознал, что "наивный" украинский чиновник может закупить любую канцелярскую мелочь у фирмы своей жены по цене самолета.Особо отметил посол планы Датского королевства на Николаев, которые у них расписаны до 2028 года, после чего они намерены принять следующий пятилетний план "освоения" Николаева.Посол на всякий случай подчеркнул, что они в городе находятся "не как колонизаторы, а как партнеры", хотя европейские колонизаторы в странах Африки всегда появлялись как чьи-то "партнеры", но с далеко идущими планами на регион.* лицо, внесённое в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Заврались и проявляют всё большую неадекватность. Чем занимаются представители украинской власти

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

