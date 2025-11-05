https://ukraina.ru/20251105/zavralis-i-proyavlyayut-vs-bolshuyu-neadekvatnost-chem-zanimayutsya-predstaviteli-ukrainskoy-vlasti-1071116499.html

Заврались и проявляют всё большую неадекватность. Чем занимаются представители украинской власти

Представители украинской политической элиты последнее время всё чаще сомневаются в адекватности политического и военного руководства страны. Упорное отрицание Зеленским реальности и чрезмерная самоуверенность перед западными партнёрами дают много пищи для подобных подозрений.

2025-11-05T06:03

Одни из представителей украинской политической элиты считают, что Зеленскому якобы докладывают только приукрашенную информацию, а другие полагают, что Зеленский и сам создаёт себе такую "реальность", очень далёкую от действительности.Скандальная нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая на этой неделе обвинила во лжи уже не только главкома ВСУ Александра Сырского, но и Зеленского. "Решения у нас принимаются на основе этой же гнилой лжи, воняющей штабной культурой Генштаба, подается на стол президенту, а он... сами видите. Дело в желании, потреблять или нет", - сожалеет Безуглая.Её бывший коллега по партии, нардеп Александр Дубинский пишет из СИЗО, что во вранье погрязло всё окружение Зеленского, но пока будет длиться война, никаких изменений в этом отношении не будет. "Если Сырский, Свириденко, Стефанчук и прочие Шмыгали - врут Зеленскому обо всем, а тот врет Трампу, то кто вообще в этой стране говорит правду? И понимаете ли вы, что после войны будет не просто катастрофа, а спадет пелена вранья, которая обнажит крайне неприглядную ситуацию", - считает Дубинский.Он утверждает, что Зеленский вообще не воспринимает плохие новости, поэтому вокруг него удерживаются только те, кто говорит, что всё прекрасно. По словам Дубинского, главком ВСУ Александр Сырский докладывает ему о том, что "мы побеждаем и идем вперед", премьер-министр Юлия Свириденко рассказывает ему, что с электричеством и отоплением все хорошо, а глава Офиса президента Андрей Ермак рассказывает Зеленскому, какой он умный и красивый.Бывший депутат и экс-спикер "Правого сектора"* Борислав Береза утверждает, что такая неадекватность Зеленского пугает многих представителей украинской политической элиты. Он считает, что Зеленскому намеренно ограничили поступление информации, поэтому он якобы не знает до 90% информации о ситуации на фронте. Береза рассказывает, что украинские чиновники буквально хватаются за голову, когда до них доходят распоряжения из Банковой. По его словам, недавно он общался с двумя действующими украинскими послами и министром, которые просили его объяснить, что вообще происходит с Зеленским.Во лжи Зеленского на днях уличил и секретарь парламентского комитета Роман Костенко, признав, что обещанных 3000 крылатых ракет нет и не будет. Костенко не знает, то ли Зеленского изначально дезинформировали, то ли это была информационно-психологическая операция, так как Украина в принципе не может производить ракеты в таких количествах.Постоянная ложь и сомнения в адекватности руководства страны вызывает недовольство не только населения, но и высокопоставленных чиновников, чье благополучие зависит от устойчивости режима. А устойчивости как раз и угрожает неадекватная оценка ситуации и рисков.Украинские эксперты ранее полагали, что вся эта ложь и неадекватная оценка ситуации рассчитана была лишь на одного зрителя – Дональда Трампа (в надежде на то, что украинские лоббисты в администрации США смогут эту ложь поддержать). В связи с этим та же Марьяна Безуглая выражала недоумение, заявляя, что у США имеется своя аналитика, а Трамп вряд ли ориентируется на обещания и реляции из Украины.И хотя в репортажах телемарафона Украина везде побеждает, а граждане живут лучше с каждым днём, министры Зеленского требовали от украинцев вновь затянуть пояса. Особо резонансное заявление сделал на днях новый министр социальной политики Денис Улютин, продемонстрировав "адекватность" на этом посту. Он сказал, что международная помощь, поступающая с 2022 года "слишком разбаловала" украинцев. Особенно она разбаловала, вероятно, людей, получающих минимальную пенсию и нищенское пособие для внутренних переселенцев.В связи с этим министр призвал готовиться к новому этапу пенсионной реформы, которая "станет тестом для общества". Его слова восприняли на Украине как подготовку к отмене пенсий, поскольку в сущности их платят западные доноры, а они становятся скупее по мере нарастания финансовых проблем в своих странах.С 2014 года все министры социальной политики на Украине отличались антисоциальными заявлениями. При Порошенко** министр Александр Рева упрекал украинцев в том, что они слишком много едят, так как больше половины своего дохода тратят на пропитание. Затем министр Оксана Жолнович упорно требовала от пенсионеров и инвалидов выйти из "зоны комфорта", а также хотела вообще "сломать всё социальное".Как и Зеленский, его министры живут в некой выдуманной реальности, где чересчур разбалованные пенсионеры не могут выйти из зоны комфорта и слишком уж много едят. В этой реальности ВСУ удерживают Покровск, ведут наступление на Крым, а украинская энергетика может дать фору Китаю. В этой реальности украинцы сами массово вступают в ВСУ, а все видео с бусификацией сгенерированы искусственным интеллектом, как сказал на днях "Слуга народа" Никита Потураев. В этой реальности украинцы переплывают Тису и бредут заснеженными Карпатами в обратном направлении, чтобы только попасть в страну Зеленского. Возможно, студия "Квартал-95" еще даже снимет об этом фильм.О том, как США принуждают Зеленского к миру - в статье "Тихий визит, громкие сигналы: Запад начал кампанию по принуждению Зеленского к миру"*Организация, деятельность которой признана в РФ экстремистской и террористической, запрещена на территории РФ**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

