"Служу Средмашу!" Ефим Славский – глава советской атомной отрасли
7 ноября 1898 года в селе Макеевка Таганрогского округа Области Войска Донского (ныне – город Макеевка Донецкой Народной Республики) родился Ефим Павлович* Славский – один из пятнадцати трижды Героев Социалистического Труда В его ведении на протяжении без малого трёх десятилетий находилась отечественная атомная промышленность
Овация в самолёте
Апрельским днём 1989 года подготовка к вылету борта Як-42, готовившегося выполнять рейс по маршруту Донецк – Москва, была прервана сильным шумом, доносившимся из пассажирского салона. То время спокойным никак не назовёшь: участились случаи попыток угона самолётов, поэтому объявили тревогу, которую практически сразу же отменили после того, как выяснилась её причина.
Виной случившемуся стало появление в салоне высокого старика с тремя звёздами Героя Социалистического Труда на пиджаке: посадка в Як-42 в те годы осуществлялась по встроенному трапу в корме, а так как высокопоставленных пассажиров обычно привозили в последнюю очередь, то идти ему пришлось через все двадцать рядов.
Это был Ефим Славский, которому на родине в Макеевке несколькими днями ранее установили прижизненный памятник. Ему земляки и устроили совершенно не полагавшуюся в таком месте бурную овацию. Кстати, столь почётной награды, как установка бронзового бюста в родном городе дважды Героя, этому человеку пришлось ждать три с половиной десятилетия: слишком ответственное и секретное дело было ему поручено.
От слесаря до директора
Биография среднестатистического макеевчанина в начале ХХ века не могла похвастаться яркими эпизодами: с семи лет пасёшь гусей, с десяти – скотину, если позволяют средства семьи, то пару-тройку зим осваиваешь азы грамоты в церковно-приходской школе, а с тринадцати лет наравне со взрослыми идёшь работать на шахту или недавно построенный металлургический завод "Унион".
Такая судьба могла бы ждать и Ефима Славского если бы не бурный 1917 год: организаторский талант девятнадцатилетнего слесаря заметила местная организация партии большевиков, которая вскоре приняла его в свои ряды. В следующем, 1918 году молодой рабочий уходит в ряды Красной Армии, а так как грамотные люди в то время были в дефиците, то его ждал быстрый служебный рост: за пять лет он поднялся от рядового бойца до комиссара полка Отдельной Особой кавалерийской дивизии Первой конной армии.
После десяти лет военной службы Ефим Славский был демобилизован и направлен на рабфак Института цветных металлов и золота. В стране начиналась индустриализация, поэтому людям с большим жизненным опытом в стенах вузов вначале давали по ускоренной программе среднее образование, а потом – и высшее.
В 1933 году вместе с дипломом инженера Ефим Славский получает направление на завод "Электроцинк" в городе Орджоникидзе, ныне это Владикавказ. В его биографии эти семь лет стали временем качественного роста.
1940 год. Ефим Славский совсем недавно разменял пятый десяток, но его назначают директором Днепровского алюминиевого завода в Запорожье. Работавшее на энергии Днепрогэса предприятие было мощнейшим в стране и давало две трети общесоюзного выпуска этого металла. Здесь он тоже показывает себя блестящим руководителем и в середине июня 1941 года наступает новый взлёт: его назначили заместителем наркома цветной металлургии СССР.
Но вступить в должность не пришлось: началась война и предприятие под огнём противника пришлось эвакуировать в Каменск-Уральский. За несколько месяцев там вырос завод, выплавлявший до семидесяти пяти тысяч тонн алюминия в год. Это был огромный вклад в преодоление зависимости СССР от вынужденного импорта этого металла по ленд-лизу. О тех днях Ефиму Славскому напоминали три ордена Ленина, полученные с разницей в несколько месяцев…
Графит для Курчатова
Для создания ядерного реактора нужен замедлитель – вещество, гасящее энергию нейтронов до требуемого уровня. Идеальным замедлителем является тяжёлая вода, но она стоит очень дорого. Но есть у неё дешёвый и доступный аналог – графит. Именно на этом материале и остановился Курчатов вместе с соратниками при создании первого в СССР атомного реактора. Позднее использование графита позволило быстро создать промышленные реакторы по наработке плутония. Впоследствии на их базе было разработано несколько конверсионных серий для энергетики – АМ, ЭГП и РБМК.
Основная масса графита в то время потреблялась алюминиевыми заводами: из него делали электроды для плавильных установок. Так Курчатову порекомендовали Ефима Славского как специалиста по столь важному компоненту будущего изделия. Потребовались немалые усилия для получения реакторного графита – его чистота должна быть намного выше, чем у электродного. Они окупились – 25 декабря 1946 года состоялся запуск первого в СССР исследовательского реактора Ф-1. За эту работу Славский получил первую звезду Героя Социалистического Труда.
Спустя полгода именно Ефиму Славскому как опытному и инициативному хозяйственнику поручили руководство строительством первого комбината для производства оружейного плутония, сегодня это ПО "Маяк" в городе Озёрске Челябинской области. История ввода в строй этого предприятия достойна отдельной книги: там было немало драматических перипетий. Но после того, как комбинат устойчиво заработал, Славский становится первым заместителем министра среднего машиностроения и получает вторую звезду Героя Соцтруда.
В 1957 году его назначают министром: в этой должности Славский пробудет двадцать девять лет и станет трижды Героем за создание "Царь-бомбы" – испытания её были проведены 30 октября 1961 года, мощность заряда составила эквивалент почти 59 миллионов тонн обычной взрывчатки, а по оценкам западных специалистов, если бы не экологические ограничения, то превысила бы 100 Мт.
Благодаря Славскому отечественная атомная отрасль сформировалась в современном виде не только в инженерном аспекте, но и в плане богатой корпоративной культуры. Появившееся при Славском приветствие "Служу Средмашу!" и сегодня используется российскими атомщиками.
© Александр ДмитриевскийПрижизненный памятник Ефиму Славскому в Макеевке
© Александр Дмитриевский
Прижизненный памятник Ефиму Славскому в Макеевке
Ядерная империя сверхдержавы
Министерство среднего машиностроения СССР называли "государством в государстве": в плане производства, науки и инфраструктуры оно было полностью самодостаточным.
Атомная отрасль – это прежде всего специалисты высочайшей квалификации. Ефим Славский по этому поводу любил шутить: "сейчас в моем министерстве своя академия наук: двадцать четыре академика, шестьсот семьдесят докторов и четыре с половиной тысячи кандидатов наук!"
Сотням тысяч рабочих и инженеров нужны были не только хорошие условия труда, но и быта: в плане социальной сферы в системе Минсредмаша имелось то, чего у других ведомств не было. Например, собственный альпинистский лагерь "Джайлык" в Приэльбрусье: в отрасли работало достаточно много альпинистов высочайшего уровня.
Города атомщиков – настоящие шедевры архитектурной мысли: например, только что приехавший в Актау или Щёлкино первые пять минут проклинает планировщика за хаотическое нагромождение зданий, зато всё остальное время наслаждается создаваемым ими спасением от не прекращающихся ни на минуту штормовых ветров на побережье. А ещё в советские годы пользовалась популярностью песня про город-красавец Учкудук, построенный посреди пустыни на богатейшем урановом месторождении.
При Ефиме Славском начался экспорт мирного атома: в социалистических странах и Финляндии строились АЭС по советским проектам, а реакторы серии ВВЭР по лицензии производились в Чехословакии. Наше ядерное топливо пользовалось спросом у энергетиков Запада, а клиенты московского магазина "Изотопы" имелись на всех пяти континентах.
Многие удивятся узнав, что помимо основного ассортимента военного и гражданского назначения Минсредмаш выпускал огромное количество попутной продукции. Например, одни только минеральные удобрения отгружались сельскому хозяйству страны миллионами тонн в год: их изготавливали заводы по производству химических реагентов для добычи и обогащения урана. А кроме этого были десятки тонн золота валютной чистоты, редкие металлы, лекарства и даже моющие средства.
© commons.wikimedia.orgПамятник Ефиму Славскому перед зданием Минсредмаша (сейас - "Росатома") в Москве
Памятник Ефиму Славскому перед зданием Минсредмаша (сейас - "Росатома") в Москве
СССР оказался единственной страной, сумевшей сделать рентабельным гражданский атомный флот. В США, ФРГ и Японии такие проекты потерпели неудачу, но специалисты Минсредмаша сумели правильно определить нишу для таких судов – там, где требуется высокая автономность по бункеровке топливом.
Верность принципам
Ефим Славский не любил роскоши, зато высоко ценил надёжность. Яркий пример: он никогда не держал авторучек и микрокалькуляторов, предпочитая им красно-синие карандаши и старые добрые счёты с костяшками на проволоке.
Совершенно не боялся пойти против мнения начальства. Однажды на совещании у Брежнева рассматривался вопрос о передаче ядерного оружия в ведение командиров дивизий. Славский настаивал на том, что такими грозными вещами может распоряжаться только высшее руководство страны, но остался в гордом одиночестве. И когда понял, что не сможет переломить мнение – демонстративно покинул кабинет генсека. Этим демаршем он, по сути, ветировал принятие столь опрометчивого решения.
Конечно, были и поражения: в 1971 году Славскому не удалось отстоять сохранение АЭС в системе Минсредмаша СССР и их передали в ведение Министерства энергетики. Это стало прологом Чернобыля: останься эта АЭС в ведении Минсредмаша – никто не допустил бы полного отключения защиты достаточно сложного в управлении реактора РБМК и перевода всей системы в ручной режим.
Ещё один показательный момент: когда Ефим Славский находился уже на пенсии, Горбачёв предложил написать ему заявление на имя генсека о выходе из состава ЦК КПСС. На что Славский ответил: "За власть не держусь, а партийная дисциплина – превыше всего. Съезд меня избрал – съезд меня и снимет!"
Этому человеку посчастливилось не увидеть крушения страны, которой он служил. Ефим Славский умер ровно за десять дней до Беловежского сговора и за четыре недели до прекращения существования СССР.
* Отца его завали Файвель. Ефим, чаще всего, аналог еврейского имени Наум (Нохим на идиш).
