https://ukraina.ru/20251107/senat-ssha-ne-podderzhal-rezolyutsiyu-blokiruyuschuyu-voennye-deystviya-protiv-venesuely-1071226042.html

Сенат США не поддержал резолюцию, блокирующую военные действия против Венесуэлы

Сенат США не поддержал резолюцию, блокирующую военные действия против Венесуэлы - 07.11.2025 Украина.ру

Сенат США не поддержал резолюцию, блокирующую военные действия против Венесуэлы

Сенат США отклонил резолюцию, которая бы заблокировала использование президентом США Дональдом Трампом вооружённых сил против Венесуэлы без разрешения конгресса. Об этом в ночь на 7 ноября сообщает РИА Новости

2025-11-07T02:43

2025-11-07T02:43

2025-11-07T02:46

новости

украина.ру

сша

сенат

демократическая партия

республиканская партия

конгресс сша

дональд трамп

венесуэла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069494938_0:202:1945:1296_1920x0_80_0_0_0dcaa0328dce0a8b00f8c4056790ba2a.jpg

"Сенат большинством голосов (49 против 51) отклонил предложение об отмене резолюции S.J.Res.90, совместной резолюции, предписывающей вывод вооруженных сил США из боевых действий на территории Венесуэлы или против нее, которые не были санкционированы конгрессом", — говорится в заявлении пресс-службы сената.Предложение на голосование внесли сенаторы от Демократической партии, однако прекращение военных действий в отношении Венесуэлы поддержали и некоторые республиканские представители.Военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что в случае высадки войск США в Венесуэле их ждет затяжная партизанская война, поскольку ландшафт страны и народная поддержка правительства Николаса Мадуро создают американцам условия для нового Вьетнама.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251106/vtorzhenie-ssha-venesuela-gotovitsya-otmechat-novyy-god-1071211633.html

сша

венесуэла

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, сша, сенат, демократическая партия, республиканская партия, конгресс сша, дональд трамп, венесуэла