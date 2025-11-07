Сенат США не поддержал резолюцию, блокирующую военные действия против Венесуэлы - 07.11.2025 Украина.ру
Сенат США не поддержал резолюцию, блокирующую военные действия против Венесуэлы
Сенат США не поддержал резолюцию, блокирующую военные действия против Венесуэлы
Сенат США отклонил резолюцию, которая бы заблокировала использование президентом США Дональдом Трампом вооружённых сил против Венесуэлы без разрешения конгресса. Об этом в ночь на 7 ноября сообщает РИА Новости
"Сенат большинством голосов (49 против 51) отклонил предложение об отмене резолюции S.J.Res.90, совместной резолюции, предписывающей вывод вооруженных сил США из боевых действий на территории Венесуэлы или против нее, которые не были санкционированы конгрессом", — говорится в заявлении пресс-службы сената.Предложение на голосование внесли сенаторы от Демократической партии, однако прекращение военных действий в отношении Венесуэлы поддержали и некоторые республиканские представители.Военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что в случае высадки войск США в Венесуэле их ждет затяжная партизанская война, поскольку ландшафт страны и народная поддержка правительства Николаса Мадуро создают американцам условия для нового Вьетнама.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Сенат США не поддержал резолюцию, блокирующую военные действия против Венесуэлы

02:43 07.11.2025 (обновлено: 02:46 07.11.2025)
 
Сенат США отклонил резолюцию, которая бы заблокировала использование президентом США Дональдом Трампом вооружённых сил против Венесуэлы без разрешения конгресса. Об этом в ночь на 7 ноября сообщает РИА Новости
"Сенат большинством голосов (49 против 51) отклонил предложение об отмене резолюции S.J.Res.90, совместной резолюции, предписывающей вывод вооруженных сил США из боевых действий на территории Венесуэлы или против нее, которые не были санкционированы конгрессом", — говорится в заявлении пресс-службы сената.
Предложение на голосование внесли сенаторы от Демократической партии, однако прекращение военных действий в отношении Венесуэлы поддержали и некоторые республиканские представители.
Военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что в случае высадки войск США в Венесуэле их ждет затяжная партизанская война, поскольку ландшафт страны и народная поддержка правительства Николаса Мадуро создают американцам условия для нового Вьетнама.
Вчера, 18:10
Вторжение США? Венесуэла готовится отмечать Новый год
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
