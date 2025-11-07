https://ukraina.ru/20251107/pravitelstvo-lnr-rasskazalo-o-vyplatakh-kompensatsiy-za-zhku-1071248514.html
Правительство ЛНР рассказало о выплатах компенсаций за ЖКУ
Правительство ЛНР рассказало о выплатах компенсаций за ЖКУ
Компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг получают жители Луганской Народной Республики. Об этом 7 ноября сообщило правительство ЛНР
"Около 52 тысяч жителей республики получают компенсацию на оплату ЖКУ", - сообщило правительство Луганской Народной Республики. Отмечается, что размер компенсации для каждого гражданина определяется индивидуально, исходя из размера социальных норм потребления, утвержденных в порядке, установленном действующим законодательством Луганской Народной Республики. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре От Будапешта до Волгограда: двойное дно Запада. Хроника событий на 13:00 7 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Правительство ЛНР рассказало о выплатах компенсаций за ЖКУ
13:21 07.11.2025 (обновлено: 14:49 07.11.2025)
Компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг получают жители Луганской Народной Республики. Об этом 7 ноября сообщило правительство ЛНР