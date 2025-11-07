https://ukraina.ru/20251107/polkovnik-alekhin-osvobozhdenie-volchanska-otkroet-vs-rossii-put-na-pechenegi-i-chuguev-1071212653.html

Полковник Алехин: Освобождение Волчанска откроет ВС России путь на Печенеги и Чугуев

Полковник Алехин: Освобождение Волчанска откроет ВС России путь на Печенеги и Чугуев - 07.11.2025 Украина.ру

Полковник Алехин: Освобождение Волчанска откроет ВС России путь на Печенеги и Чугуев

Наступательные действия ВС РФ на севере Харьковской области развиваются успешно, штурмовые группы закрепляются в Волчанске, где был установлен российский флаг, а в перспективе открывается путь к новым рубежам. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин

2025-11-07T04:50

2025-11-07T04:50

2025-11-07T04:50

новости

волчанск

россия

харьковская область

геннадий алехин

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062430109_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5071bbd5082ec24815f17195fb543d85.jpg

ВС РФ ведут успешные наступательные действия на севере в Харьковской области. "Штурмовики успешно продвигается в Волчанске, западнее Синельникова и на Хатненском участке фронта", — информирует Алехин.Важным символическим и тактическим событием стало установление контроля над важной точкой в городе. "А в южной части Волчанска наши штурмовые группы водрузили российский триколор на крыше одного из зданий вдоль Рубежанского шоссе, важного логистического и транспортного маршрута на этом участке фронта", — подчеркивает эксперт.Алехин указывает на открывающиеся оперативные перспективы. "С освобождением Волчанска для подразделений и частей российской армии открывается прямой путь в сторону населенных пунктов Печенеги и Чугуев", — заявляет Алехин."А это не только выход на оперативный простор, но и возможность в ближайшей перспективе сдвинуть линию боевого соприкосновения в сторону Харькова", — резюмирует военный аналитик.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия дожимает ВСУ в Волчанске и Купянске, чтобы ударить на Печенеги и Чугуев" на сайте Украина.ру.Про котел ВСУ в Красноармейске и другие аспекты СВО — в статье Павла Котова "Голодная смерть в окруженной крепости. Что происходит в Покровске" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251106/lovushka-dlya-rossii-kak-ssha-i-velikobritaniya-po-raznomu-gotovyat-ukrainu-k-poslevoennomu-miru-1071179780.html

волчанск

россия

харьковская область

чугуев

купянск

купянское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, волчанск, россия, харьковская область, геннадий алехин, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво, прогнозы сво, спецоперация, чугуев, купянск, купянск новости, купянское направление