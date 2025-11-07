Полковник Алехин: Освобождение Волчанска откроет ВС России путь на Печенеги и Чугуев - 07.11.2025 Украина.ру
Полковник Алехин: Освобождение Волчанска откроет ВС России путь на Печенеги и Чугуев
Полковник Алехин: Освобождение Волчанска откроет ВС России путь на Печенеги и Чугуев
Полковник Алехин: Освобождение Волчанска откроет ВС России путь на Печенеги и Чугуев
Наступательные действия ВС РФ на севере Харьковской области развиваются успешно, штурмовые группы закрепляются в Волчанске, где был установлен российский флаг, а в перспективе открывается путь к новым рубежам. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин
ВС РФ ведут успешные наступательные действия на севере в Харьковской области. "Штурмовики успешно продвигается в Волчанске, западнее Синельникова и на Хатненском участке фронта", — информирует Алехин.Важным символическим и тактическим событием стало установление контроля над важной точкой в городе. "А в южной части Волчанска наши штурмовые группы водрузили российский триколор на крыше одного из зданий вдоль Рубежанского шоссе, важного логистического и транспортного маршрута на этом участке фронта", — подчеркивает эксперт.Алехин указывает на открывающиеся оперативные перспективы. "С освобождением Волчанска для подразделений и частей российской армии открывается прямой путь в сторону населенных пунктов Печенеги и Чугуев", — заявляет Алехин."А это не только выход на оперативный простор, но и возможность в ближайшей перспективе сдвинуть линию боевого соприкосновения в сторону Харькова", — резюмирует военный аналитик.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия дожимает ВСУ в Волчанске и Купянске, чтобы ударить на Печенеги и Чугуев" на сайте Украина.ру.Про котел ВСУ в Красноармейске и другие аспекты СВО — в статье Павла Котова "Голодная смерть в окруженной крепости. Что происходит в Покровске" на сайте Украина.ру.
Полковник Алехин: Освобождение Волчанска откроет ВС России путь на Печенеги и Чугуев

04:50 07.11.2025
 
Наступательные действия ВС РФ на севере Харьковской области развиваются успешно, штурмовые группы закрепляются в Волчанске, где был установлен российский флаг, а в перспективе открывается путь к новым рубежам. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин
ВС РФ ведут успешные наступательные действия на севере в Харьковской области. "Штурмовики успешно продвигается в Волчанске, западнее Синельникова и на Хатненском участке фронта", — информирует Алехин.
Важным символическим и тактическим событием стало установление контроля над важной точкой в городе. "А в южной части Волчанска наши штурмовые группы водрузили российский триколор на крыше одного из зданий вдоль Рубежанского шоссе, важного логистического и транспортного маршрута на этом участке фронта", — подчеркивает эксперт.
Алехин указывает на открывающиеся оперативные перспективы. "С освобождением Волчанска для подразделений и частей российской армии открывается прямой путь в сторону населенных пунктов Печенеги и Чугуев", — заявляет Алехин.
"А это не только выход на оперативный простор, но и возможность в ближайшей перспективе сдвинуть линию боевого соприкосновения в сторону Харькова", — резюмирует военный аналитик.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия дожимает ВСУ в Волчанске и Купянске, чтобы ударить на Печенеги и Чугуев" на сайте Украина.ру.
Про котел ВСУ в Красноармейске и другие аспекты СВО — в статье Павла Котова "Голодная смерть в окруженной крепости. Что происходит в Покровске" на сайте Украина.ру.
