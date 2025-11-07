Октябрьская революция заложила основу белорусской государственности - Лукашенко - 07.11.2025 Украина.ру
Октябрьская революция заложила основу белорусской государственности - Лукашенко
Октябрьская революция заложила основу белорусской государственности - Лукашенко
Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Октябрьской революции. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба президента Белоруссии
2025-11-07T09:02
2025-11-07T09:36
новости
александр лукашенко
белоруссия
праздники
ссср
бывший ссср
история ссср
киргизия
пмр
союзное государство
"Поздравляю вас с Днем Октябрьской революции. Этот праздник - дань уважения событиям, которые повлияли на ход мировой истории и заложили основу для формирования белорусской государственности. Зарожденная в октябре 1917 года на принципах справедливости и народовластия модель социального государства сформировала прочный фундамент для развития нашей страны",- сказано в официальном поздравлении.В нём отмечено, что уроки революции 1917 года для многих стран стали примером борьбы за права и свободу, идеалы и ценности. Лукашенко выразил уверенность в том, что, сохранив традицию празднования, белорусы наполнили ее созидательным смыслом, в основе которого эволюционный путь устойчивого преобразования общества без социальной вражды и потрясений. "День 7 ноября спустя десятилетия знаменует трудовые достижения и важные открытия", - заявил Лукашенко. Ранее в Белоруссии отмечался День Великой Октябрьской социалистической революции. Как и во всём СССР, этот праздник был приурочен к годовщине Октябрьской революции 1917 года (25 октября по старому стилю) и был выходным днём. В постсоветских республиках, помимо Белоруссии, он отмечается также в Киргизии и Приднестровье. НАН Белоруссии в пятитомнике "История белорусской государственности" (Минск, 2018) утверждает, что первый этап белорусской государственности начался 100 тысяч лет до нашей эры и продлился до первой половины IX века. Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Gunvor не хочет "Лукойл", ВСУ безуспешно атакуют, Белоруссия вспоминает революцию. Главное к этому часу Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
белоруссия
ссср
бывший ссср
киргизия
пмр
новости, александр лукашенко, белоруссия, праздники, ссср, бывший ссср, история ссср, киргизия, пмр, союзное государство, государство, октябрьская революция (1917)
Новости, Александр Лукашенко, Белоруссия, праздники, СССР, бывший СССР, история СССР, Киргизия, ПМР, Союзное государство, государство, Октябрьская революция (1917)

09:02 07.11.2025 (обновлено: 09:36 07.11.2025)
 
Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Октябрьской революции. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба президента Белоруссии
"Поздравляю вас с Днем Октябрьской революции. Этот праздник - дань уважения событиям, которые повлияли на ход мировой истории и заложили основу для формирования белорусской государственности. Зарожденная в октябре 1917 года на принципах справедливости и народовластия модель социального государства сформировала прочный фундамент для развития нашей страны",- сказано в официальном поздравлении.
В нём отмечено, что уроки революции 1917 года для многих стран стали примером борьбы за права и свободу, идеалы и ценности.
Лукашенко выразил уверенность в том, что, сохранив традицию празднования, белорусы наполнили ее созидательным смыслом, в основе которого эволюционный путь устойчивого преобразования общества без социальной вражды и потрясений.
"День 7 ноября спустя десятилетия знаменует трудовые достижения и важные открытия", - заявил Лукашенко.
Ранее в Белоруссии отмечался День Великой Октябрьской социалистической революции. Как и во всём СССР, этот праздник был приурочен к годовщине Октябрьской революции 1917 года (25 октября по старому стилю) и был выходным днём. В постсоветских республиках, помимо Белоруссии, он отмечается также в Киргизии и Приднестровье.
НАН Белоруссии в пятитомнике "История белорусской государственности" (Минск, 2018) утверждает, что первый этап белорусской государственности начался 100 тысяч лет до нашей эры и продлился до первой половины IX века.
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Gunvor не хочет "Лукойл", ВСУ безуспешно атакуют, Белоруссия вспоминает революцию. Главное к этому часу
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиАлександр ЛукашенкоБелоруссияпраздникиСССРбывший СССРистория СССРКиргизияПМРСоюзное государствогосударствоОктябрьская революция (1917)
 
