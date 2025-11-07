https://ukraina.ru/20251107/oktyabrskaya-revolyutsiya-zalozhila-osnovu-belorusskoy-gosudarstvennosti---lukashenko-1071229756.html

Октябрьская революция заложила основу белорусской государственности - Лукашенко

Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Октябрьской революции. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба президента Белоруссии

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102975/78/1029757896_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_59109de40f2158bd2646f47bbf8b6449.jpg

"Поздравляю вас с Днем Октябрьской революции. Этот праздник - дань уважения событиям, которые повлияли на ход мировой истории и заложили основу для формирования белорусской государственности. Зарожденная в октябре 1917 года на принципах справедливости и народовластия модель социального государства сформировала прочный фундамент для развития нашей страны",- сказано в официальном поздравлении.В нём отмечено, что уроки революции 1917 года для многих стран стали примером борьбы за права и свободу, идеалы и ценности. Лукашенко выразил уверенность в том, что, сохранив традицию празднования, белорусы наполнили ее созидательным смыслом, в основе которого эволюционный путь устойчивого преобразования общества без социальной вражды и потрясений. "День 7 ноября спустя десятилетия знаменует трудовые достижения и важные открытия", - заявил Лукашенко. Ранее в Белоруссии отмечался День Великой Октябрьской социалистической революции. Как и во всём СССР, этот праздник был приурочен к годовщине Октябрьской революции 1917 года (25 октября по старому стилю) и был выходным днём. В постсоветских республиках, помимо Белоруссии, он отмечается также в Киргизии и Приднестровье. НАН Белоруссии в пятитомнике "История белорусской государственности" (Минск, 2018) утверждает, что первый этап белорусской государственности начался 100 тысяч лет до нашей эры и продлился до первой половины IX века. Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Gunvor не хочет "Лукойл", ВСУ безуспешно атакуют, Белоруссия вспоминает революцию. Главное к этому часу Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Новости

