Gunvor не хочет "Лукойл", ВСУ безуспешно атакуют, Белоруссия вспоминает революцию. Главное к этому часу

Важные новости у к утру 7 ноября собрал телеграм-канал Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102953/87/1029538713_0:138:3152:1911_1920x0_80_0_0_3694f2d5b7ef29122e0c55d009f953c9.jpg

Новости у к утру 7 ноября:🟥 Пункты запусков дальних ударных дронов ВСУ, а также пункт дислокации иностранных наемников уничтожены в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах; 🟥 ВСУ безуспешно попытались прорвать оборону ВС РФ у освобожденного Песчаного Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко; 🟥 У ВСУ встречается все меньше опытных солдат на краснолиманском направлении, сообщил в интервью СМИ майор ВС РФ Александр Мельченко; 🟦 Потеря Красноармейска должна стать "тревожным звонком" для Киева, говорится в статье The Economist. Британский журнал считает, что ситуация для ВСУ "дальше может стать хуже", так как этот город — транспортный узел;🟦 РФ пока не планирует выступать в Совбезе ООН на тему ядерных испытаний США. Об этом сообщил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский; Он отметил, что сначала необходимо прояснить позицию Трампа по двухсторонним каналам о его словах по планам возобновления ядерных испытаний; 🟦 Швейцарская компания Gunvor после предупреждения Минфина США об антироссийских санкциях решила отозвать заявку на приобретении международных активов российской нефтяной компании "Лукойл". Ранее в "Лукойл" заявили, что получили от крупного трейдера Gunvor Group предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл".🟦 Пакет с неизвестным порошком доставили на военную базу в американском штате Мэриленд, после его вскрытия несколько человек госпитализировали, сообщает CNN. В заявлении военной базы "Эндрюс", которую в среду посещал Трамп, говорится, что после вскрытия пакета было эвакуировано одно из зданий; 🟦 Белоруссия отмечает государственный праздник 7 ноября, который до сих пор является выходным днём и ранее назывался Днём Великой Октябрьской социалистической революции. Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Октябрьской революции - пресс-служба президента республики.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

