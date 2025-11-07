Gunvor не хочет "Лукойл", ВСУ безуспешно атакуют, Белоруссия вспоминает революцию. Главное к этому часу - 07.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251107/gunvor-ne-khochet-lukoyl-vsu-bezuspeshno-atakuyut-belorussiya-vspominaet-revolyutsiyu-glavnoe--k-etomu-chasu-1071229377.html
Gunvor не хочет "Лукойл", ВСУ безуспешно атакуют, Белоруссия вспоминает революцию. Главное к этому часу
Gunvor не хочет "Лукойл", ВСУ безуспешно атакуют, Белоруссия вспоминает революцию. Главное к этому часу - 07.11.2025 Украина.ру
Gunvor не хочет "Лукойл", ВСУ безуспешно атакуют, Белоруссия вспоминает революцию. Главное к этому часу
Важные новости у к утру 7 ноября собрал телеграм-канал Украина.ру
2025-11-07T08:22
2025-11-07T08:25
новости
россия
белоруссия
харьковская область
дональд трамп
андрей марочко
дмитрий полянский
вооруженные силы украины
gunvor group
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102953/87/1029538713_0:138:3152:1911_1920x0_80_0_0_3694f2d5b7ef29122e0c55d009f953c9.jpg
Новости у к утру 7 ноября:🟥 Пункты запусков дальних ударных дронов ВСУ, а также пункт дислокации иностранных наемников уничтожены в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах; 🟥 ВСУ безуспешно попытались прорвать оборону ВС РФ у освобожденного Песчаного Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко; 🟥 У ВСУ встречается все меньше опытных солдат на краснолиманском направлении, сообщил в интервью СМИ майор ВС РФ Александр Мельченко; 🟦 Потеря Красноармейска должна стать "тревожным звонком" для Киева, говорится в статье The Economist. Британский журнал считает, что ситуация для ВСУ "дальше может стать хуже", так как этот город — транспортный узел;🟦 РФ пока не планирует выступать в Совбезе ООН на тему ядерных испытаний США. Об этом сообщил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский; Он отметил, что сначала необходимо прояснить позицию Трампа по двухсторонним каналам о его словах по планам возобновления ядерных испытаний; 🟦 Швейцарская компания Gunvor после предупреждения Минфина США об антироссийских санкциях решила отозвать заявку на приобретении международных активов российской нефтяной компании "Лукойл". Ранее в "Лукойл" заявили, что получили от крупного трейдера Gunvor Group предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл".🟦 Пакет с неизвестным порошком доставили на военную базу в американском штате Мэриленд, после его вскрытия несколько человек госпитализировали, сообщает CNN. В заявлении военной базы "Эндрюс", которую в среду посещал Трамп, говорится, что после вскрытия пакета было эвакуировано одно из зданий; 🟦 Белоруссия отмечает государственный праздник 7 ноября, который до сих пор является выходным днём и ранее назывался Днём Великой Октябрьской социалистической революции. Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Октябрьской революции - пресс-служба президента республики.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
белоруссия
харьковская область
украина
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102953/87/1029538713_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_707559581e9ae04b581edb2db367a44f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, белоруссия, харьковская область, дональд трамп, андрей марочко, дмитрий полянский, вооруженные силы украины, gunvor group, украина.ру, октябрьская революция (1917), нефть, антироссийские санкции, минфин, происшествия, международные отношения, международная политика, украина, украина.ру, сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, всу, крах всу, донбасс, новые регионы, оон, совет безопасности оон, ядерная безопасность, александр лукашенко, праздники
Новости, Россия, Белоруссия, Харьковская область, Дональд Трамп, Андрей Марочко, Дмитрий Полянский, Вооруженные силы Украины, Gunvor Group, Украина.ру, Октябрьская революция (1917), нефть, антироссийские санкции, Минфин, происшествия, международные отношения, Международная политика, Украина, Украина.ру, СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, ВСУ, крах ВСУ, Донбасс, Новые регионы, ООН, Совет Безопасности ООН, ядерная безопасность, Александр Лукашенко, праздники

Gunvor не хочет "Лукойл", ВСУ безуспешно атакуют, Белоруссия вспоминает революцию. Главное к этому часу

08:22 07.11.2025 (обновлено: 08:25 07.11.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Лескеть / Перейти в фотобанкМитинг, посвященный 100-летию Октябрьской революции, в Минске
Митинг, посвященный 100-летию Октябрьской революции, в Минске - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости . Сергей Лескеть
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Важные новости у к утру 7 ноября собрал телеграм-канал Украина.ру
Новости у к утру 7 ноября:
🟥 Пункты запусков дальних ударных дронов ВСУ, а также пункт дислокации иностранных наемников уничтожены в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах;
🟥 ВСУ безуспешно попытались прорвать оборону ВС РФ у освобожденного Песчаного Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко;
🟥 У ВСУ встречается все меньше опытных солдат на краснолиманском направлении, сообщил в интервью СМИ майор ВС РФ Александр Мельченко;
🟦 Потеря Красноармейска должна стать "тревожным звонком" для Киева, говорится в статье The Economist. Британский журнал считает, что ситуация для ВСУ "дальше может стать хуже", так как этот город — транспортный узел;
🟦 РФ пока не планирует выступать в Совбезе ООН на тему ядерных испытаний США. Об этом сообщил первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский; Он отметил, что сначала необходимо прояснить позицию Трампа по двухсторонним каналам о его словах по планам возобновления ядерных испытаний;
🟦 Швейцарская компания Gunvor после предупреждения Минфина США об антироссийских санкциях решила отозвать заявку на приобретении международных активов российской нефтяной компании "Лукойл". Ранее в "Лукойл" заявили, что получили от крупного трейдера Gunvor Group предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл".
🟦 Пакет с неизвестным порошком доставили на военную базу в американском штате Мэриленд, после его вскрытия несколько человек госпитализировали, сообщает CNN. В заявлении военной базы "Эндрюс", которую в среду посещал Трамп, говорится, что после вскрытия пакета было эвакуировано одно из зданий;
🟦 Белоруссия отмечает государственный праздник 7 ноября, который до сих пор является выходным днём и ранее назывался Днём Великой Октябрьской социалистической революции. Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Октябрьской революции - пресс-служба президента республики.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияБелоруссияХарьковская областьДональд ТрампАндрей МарочкоДмитрий ПолянскийВооруженные силы УкраиныGunvor GroupУкраина.руОктябрьская революция (1917)нефтьантироссийские санкцииМинфинпроисшествиямеждународные отношенияМеждународная политикаУкраинаУкраина.руСВОновости СВО сейчасдзен новости СВОВСУкрах ВСУДонбассНовые регионыООНСовет Безопасности ООНядерная безопасностьАлександр Лукашенкопраздники
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:29ВС РФ нанесли удары по территории Украины
08:26Российские БПЛА навсегда изменили ход боевых действий
08:22Gunvor не хочет "Лукойл", ВСУ безуспешно атакуют, Белоруссия вспоминает революцию. Главное к этому часу
08:00ПВО за ночь сбила 11 украинских дронов над регионами России
07:51Трамп оценил перспективы ядерного разоружения США, РФ и Китая
07:33Почему в Нью-Йорк могут ввести войска и как Украина реагирует на крах ВСУ на фронте — Скориков
07:21Сенат США не смог запретить Трампу применять военную силу в Венесуэле
07:00Михаил Онуфриенко: Когда начнется решающая битва за Донбасс, Россия ударит по шести мостам через Днепр
06:50Украинцы для битья. Поляки от угроз украинцам насилием всё чаще переходят к действиям
06:40Спецоперация на минувшей неделе. В зоне СВО вновь появились котлы. Линия фронта трещит по швам
06:30"Нет, вы не будете в ЕС". Почему Украину не берут "в Европу"
06:15Американская парадигма: год спустя после победы на президентских выборах воинствующего миротворца Трампа
06:10Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России
06:00"Пошел призыв к грабежам и погромам". Эксперты и политики о ситуации в мире и на Украине
05:50"Черный лебедь" для Зеленского: эксперт предупредил о коллапсе Украины из-за ударов по энергетике
05:40После капитуляции — ликвидация: Килинкаров предрек Украине возможную потерю государственности
05:30"Если враг не сдаётся, его уничтожают" — Ищенко объяснил принцип принуждения Украины к миру
05:25"Никаких котлов нет": эксперт о том, почему Зеленский не признает катастрофу в Покровске и Купянске
05:20Танцы вокруг "Томагавков": Самойлов объяснил, как США умышленно идут на эскалацию
05:10Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ сжимают кольцо окружения ВСУ в Петропавловке
Лента новостейМолния