Куда пойдут российские войска после взятия Волчанска? - 07.11.2025 Украина.ру
Куда пойдут российские войска после взятия Волчанска?
Куда пойдут российские войска после взятия Волчанска?
В соцсетях появилось видео, на котором штурмовики ВС РФ устанавливают флаг на здании в южной оконечности Волчанск.
2025-11-07T17:45
2025-11-07T17:45
О том, когда завершится битва за Волчанск и каковы перспективы продвижения ВС РФ на этом участке фронта, рассказал военный экспет, полковник запаса Геннадий Алехин.
Куда пойдут российские войска после взятия Волчанска?

17:45 07.11.2025
 
В соцсетях появилось видео, на котором штурмовики ВС РФ устанавливают флаг на здании в южной оконечности Волчанск.
О том, когда завершится битва за Волчанск и каковы перспективы продвижения ВС РФ на этом участке фронта, рассказал военный экспет, полковник запаса Геннадий Алехин.
Спецоперация на минувшей неделе. В зоне СВО вновь появились котлы. Линия фронта трещит по швамРоссийские войска продолжают продвигаться вперед на всех направлениях, состояние подразделений ВСУ, оказавшихся в котлах в районах Купянска и Красноармейска, стремительно ухудшается. Таким образом МО РФ прокомментировало заявление Владимира Зеленского о том, что в Купянске ВСУ якобы проводит "зачистку" оставшихся "до 60 русских".
