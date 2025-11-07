https://ukraina.ru/20251107/kuda-poydut-rossiyskie-voyska-posle-vzyatiya-volchanska--1071268697.html
Куда пойдут российские войска после взятия Волчанска?
Куда пойдут российские войска после взятия Волчанска? - 07.11.2025 Украина.ру
Куда пойдут российские войска после взятия Волчанска?
В соцсетях появилось видео, на котором штурмовики ВС РФ устанавливают флаг на здании в южной оконечности Волчанск.
2025-11-07T17:45
2025-11-07T17:45
2025-11-07T17:45
волчанск
россия
геннадий алехин
харьков
харьковская область
чугуев
видео
белгородская область
белгород
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/07/1071268533_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3cc1140e26a054d79fef1b879953a8d2.jpg
О том, когда завершится битва за Волчанск и каковы перспективы продвижения ВС РФ на этом участке фронта, рассказал военный экспет, полковник запаса Геннадий Алехин.
https://ukraina.ru/20251107/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-v-zone-svo-vnov-poyavilis-kotly-liniya-fronta-treschit-po-shvam-1071182977.html
волчанск
россия
харьков
харьковская область
чугуев
белгородская область
белгород
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/07/1071268533_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4a5316143145b99909b9aac3a537a101.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
волчанск, россия, геннадий алехин, харьков, харьковская область, чугуев, видео, белгородская область, белгород, вс рф, всу, сво, новости сво
Волчанск, Россия, Геннадий Алехин, Харьков, Харьковская область, Чугуев, Видео, Белгородская область, Белгород, ВС РФ, ВСУ, СВО, новости СВО
Куда пойдут российские войска после взятия Волчанска?
В соцсетях появилось видео, на котором штурмовики ВС РФ устанавливают флаг на здании в южной оконечности Волчанск.