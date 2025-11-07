https://ukraina.ru/20251107/kotly-izmeny-i-tysyachi-dezertirov-kak-kievskiy-rezhim-sypetsya-na-fone-avantyur-nato-itogi-7-noyabrya-1071269864.html

Пока страны НАТО демонстрируют готовность к силовым авантюрам от Балтики до Венесуэлы, их главный проект по сдерживанию России — Украина — переживает агонию. Массовое дезертирство, коррупционные скандалы на уровне государственной измены и военный разгром под Красноармейском обнажают полный крах киевского режима

эксклюзив

украина

запад

венесуэла

владимир зеленский

трамп и зеленский

дональд трамп

нато

вооруженные силы украины

the guardian

На фоне продолжающихся попыток Запада силовым путём изменить геополитический ландшафт в свою пользу, поступают всё новые тревожные сигналы о готовности стран НАТО к эскалации конфликтов по всему миру. От прямых планов вмешательства в дела Украины до подготовки военного удара по Венесуэле и агрессивных операций на Балтике — альянс демонстрирует растущую готовность к силовым авантюрам, игнорируя все предупреждения и нормы международного права.Лондон разжигает войну на УкраинеБританское издание The Guardian со ссылкой на свои источники, сообщает, что Великобритания рассматривает возможность прямого участия в боевых действиях на Украине. Согласно информации издания, армия Великобритании готова задействовать весь спектр вооружений — от истребителей до пехоты — и участвовать как в боевых операциях, так и в так называемых "миротворческих миссиях".Официальный Лондон, в лице замминистра обороны Люка Полларда, пытается придать своим планам видимость легитимности, заявляя, что "главная задача страны — помогать союзникам по НАТО обеспечивать безопасность восточного фланга альянса". Однако за этой фальшивой риторикой скрывается прямая угроза дальнейшей эскалации.Издание Politico дополняет эту картину, сообщая о заявлении министра обороны Джона Хили о том, что "Коалиция желающих" готова вмешаться в ситуацию на Украине в любой момент. Эти планы встречают трезвую критику на самом Западе. Как отметил профессор социологии, глава центра международной безопасности в римском университете Luiss Алессандро Орсини, стратегия открытой конфронтации с Россией привела лишь к разрушениям Украины. Единственно разумным путём он считает не войну, а переговоры о мире.МИД России неоднократно предупреждал, что размещение вооружений или войск НАТО на Украине является абсолютно неприемлемым для Москвы и чревато самой серьёзной эскалацией. Подобные заявления Запада расцениваются как прямое подстрекательство к расширению зоны ведения боевых действий.Вашингтон игнорирует Конгресс и готовится к удару по ВенесуэлеПараллельно с украинским кризисом США демонстрируют готовность к силовой акции в другом уголке мира. Республиканцы в Сенате США заблокировали законодательную инициативу, которая требовала бы от президента Дональда Трампа получить одобрение Конгресса для любых военных атак на Венесуэлу. Законопроект провалился с минимальным перевесом — 51 голос против 49.Это голосование происходит на фоне масштабной военной демонстрации у берегов Южной Америки. Группировка ВМС США, включающая тысячи военнослужащих, атомную подлодку и авианосную ударную группу во главе с новейшим авианосцем "Джеральд Р. Форд", вызывает растущие опасения, что Трамп может нанести удар по Венесуэле с целью свержения демократически избранного президента Николаса Мадуро.Как заявил сенатор-демократ Адам Шифф, "это открытый секрет, что всё это больше связано с потенциальной сменой режима". При этом, как показывают опросы YouGov, подавляющее большинство американцев (74%) считают, что президент не должен иметь права наносить военные удары за рубежом без одобрения Конгресса, а за военную операцию по свержению Мадуро выступают лишь 18% населения.Таинственные "корабли-призраки" НАТО на Балтике: провокация или системный сбой?На этом фоне загадочный инцидент произошёл в акватории Балтийского моря. Система отслеживания морского движения Финляндии (Traficom) столкнулась с масштабным сбоем, зафиксировав за один час около 18 000 ложных сигналов от системы автоматической идентификации судов (AIS). На экранах операторов внезапно появилась целая армада военных кораблей НАТО, которые так же внезапно исчезли.Как сообщила финская газета Helsingin Sanomat, источником сбоя стала частная станция мониторинга в Парайнене. Официальные версии пока не озвучены, но неофициально уже звучат намёки на "русских хакеров", хотя эксперты, включая норвежского аналитика Турда Аре Иверсена, не исключают либо аппаратную ошибку, либо умышленную загрузку старых данных о местоположении судов.Однако существует и более простое объяснение, которое финские власти стараются не афишировать. Вся неделя на Земле сопровождалась повышенной солнечной активностью, а в день инцидента на планету обрушилась сильнейшая за год магнитная буря уровня G3. Подобные явления известны своим негативным воздействием на радиосвязь, навигацию и спутниковые системы. Вероятность того, что чувствительное оборудование станции в Парайнене просто "заглючило" от мощного потока солнечной радиации, весьма высока.Агония киевского режима: коррупция, котлы, массовое дезертирство и политическая грызня на фоне военного крахаПока западные покровители Киева готовят новые авантюры по всему миру, сам проецируемый ими "образец демократии" — Украина — стремительно разваливается изнутри. Системный кризис, поразивший все без исключения сферы государственного управления, от энергетики до армии, демонстрирует полную несостоятельность киевского режима, существующего лишь за счёт иностранных подачек и ценой жизни своего собственного населения.Рекорд дезертирства как диагноз разложения ВСУЯрчайшим показателем морального разложения вооружённых сил Украины стали шокирующие данные о массовом дезертирстве. Как сообщил экс-депутат Рады и командир роты беспилотников Игорь Луценко, только в октябре 2024 года службу самовольно покинули 21 602 человека. Это означает, что в среднем каждые две минуты из украинской армии бежал один военнослужащий.Луценко подчеркивает, что это лишь официальные данные, а реальное количество случаев "самовольного ухода части или дезертирства не регистрируются". Командир напрямую называет эту проблему номером один для армии. Столь массовое бегство личного состава является неоспоримым свидетельством катастрофически низкого боевого духа, отсутствия мотивации и нежелания солдат гибнуть за интересы коррумпированной киевской верхушки.Государственная измена как система: как разворовывали миллиарды на "защите" энергетикиМежду тем, Временная следственная комиссия Верховной Рады обнародовала результаты проверки программы строительства защитных объектов для критической инфраструктуры. 320-страничный отчёт, подготовленный комиссией под руководством депутата от "Батькивщины" Алексея Кучеренко, прямо указывает на признаки государственной измены со стороны должностных лиц Агентства восстановления и НЭК "Укрэнерго".Выяснилось, что проекты защитных сооружений, на которые были потрачены колоссальные суммы, представляли собой откровенную профанацию. Вместо полноценных расчётов ударного воздействия — краткое описание на 2–3 страницы и ссылки на сомнительные "натурные испытания". Как установила комиссия, построенные фортификационные сооружения III уровня являются, по сути, "одноразовыми", при этом их стоимость в 300–500 раз превышает стоимость ракет, от которых они якобы должны защищать.Общие прямые и косвенные расходы на эту программу-призрак составили астрономические 167,1 млрд гривен (323 млрд руб.) Как признаётся в отчёте, на эти средства можно было бы закупить дополнительные системы активной защиты, ПВО и РЭБ, радикально повысив реальную, а не бутафорскую безопасность энергообъектов. Вместо этого чиновники выбрали самый дорогой и неэффективный вариант — наземные железобетонные конструкции.Примечательно, что руководителями этих структур в период реализации программы были Мустафа Найем и Владимир Кудрицкий — фигуры, известные своей близостью к западным структурам. Уже на прошлой неделе Кудрицкий получил подозрение в мошенничестве, а теперь парламентская комиссия требует начать против него и Найема расследование уже по куда более тяжкой статье — государственная измена. Это наглядный пример того, как под лозунгами "восстановления" и "защиты" на Украине происходит системное разворовывание средств.Красноармейский котёл: Зеленский приносит армию в жертву политическим амбициямТем временем на фронте ситуация для ВСУ приближается к катастрофе. Немецкое издание ZDF констатирует, что для организованного отступления из Красноармейска "скоро будет слишком поздно". Российские войска практически замкнули кольцо окружения вокруг Красноармейска и Димитрова, под угрозой оказались одни из наиболее боеспособных украинских бригад — 25-я и 37-я.Издание задаётся риторическим вопросом: почему высшее военное руководство Украины раз за разом совершает одну и ту же ошибку, отдавая приказ об отступлении, когда уже слишком поздно? Ответ, по мнению журналистов, лежит в плоскости "абсолютной зацикленности на защите каждой пяди территории или приоритета интересов внутриполитического пиара". Фактически, солдат приносят в жертву ради пропагандистских образов.Этот кризис командования спровоцировал открытый конфликт в верхах киевского режима. Как сообщает немецкое издание Junge Welt, бывший главнокомандующий Валерий Залужный, отправленный в "почётную ссылку" послом в Лондон, нанёс первый открытый удар по Владимиру Зеленскому, раскритиковав действия своего преемника Александра Сырского под Покровском. По данным издания, реальной целью Залужного является лично Зеленский, который лично блокирует приказы об отступлении, пытаясь продемонстрировать "железную волю" Дональду Трампу и другим западным лидерам.Украинский оппозиционный ресурс "Резидент" расценивает это как начало открытой борьбы за власть. Залужный, сохранивший популярность в армии, использует военный провал для дискредитации ключевого образа Зеленского — "лидера военного времени". Пока российские войска методично зачищают населённые пункты, в Киеве начинается новая, внутренняя война за передел власти на обломках провалившейся государственности.Финансовый тупик: инвесторы не верят в "Украину после войны"Кризис усугубляется и на финансовом фронте. Как сообщает Financial Times, Украине не удалось договориться с инвесторами о пересмотре долга на 2,6 млрд долларов. Главная причина — инвесторы, в числе которых хедж-фонды VR Capital и Aurelius Capital, не верят в скорое окончание войны и не могут оценить перспективы украинской экономики. Они опасаются, что Киев вскоре снова попросит списать долги, как это уже произошло в прошлом году с обязательствами на 20 млрд долларов.Примечательно, что и поддержка МВФ теперь увязана с другим сомнительным проектом — выделением Украине 140 млрд евро кредита, обеспеченного доходами от замороженных российских активов. Эта финансовая пирамида, держащаяся на намерении Брюсселя нарушить все нормы международного права, выглядит крайне шатким фундаментом для будущего страны.Режим в стадии агонииПредставленная картина не оставляет сомнений: киевский режим вступил в терминальную стадию агонии. Системная коррупция, достигающая уровня государственной измены, военное командование, ставящее политический пиар выше спасения армии, рекордное дезертирство, открытая грызня в верхах и полное недоверие международных инвесторов — всё это симптомы одного и того же заболевания. Правящая в Киеве группировка, выполняющая роль проводника интересов Запада в гибридной войне против России, оказалась неспособна ни к эффективному управлению, ни к элементарному выживанию. И чем дольше продолжается этот эксперимент, тем дороже за него платит народ Украины, что наглядно демонстрирует рекордное число солдат, голосующих ногами против этой бессмысленной бойни.Как российская армия замыкает кольцо вокруг украинской группировкиНа донбасском направлении завершается одна из крупнейших операций последнего времени — окружение группировки ВСУ в районе Димитрова (Мирнограда). Военкор Юрий Котенок сообщает, что подразделения группировки "Центр" успешно создали так называемый "Мирноградский котёл", где оказались заблокированы остатки украинского гарнизона.Тактический триумф российских войскОперация стала логическим продолжением штурма Красноармейска (Покровска). В результате масштабного наступления с севера и северо-востока российские войска смогли:- Полностью окружить Димитров, где продолжаются интенсивные уличные бои;- Провести плановую зачистку кварталов Красноармейска;- Создать промежуточные рубежи обороны между двумя населёнными пунктами.Положение окружённых украинских частей оценивается как критическое. Наиболее подготовленные 25-я и 37-я бригады ВСУ находятся под угрозой полного уничтожения в смыкающемся кольце. Попытки деблокады, предпринимаемые через Родинское, носят отчаянный и всё более безнадёжный характер. Лишь отдельным разрозненным группам противника удаётся просочиться через северную окраину Покровска, что не меняет общей катастрофической оперативной обстановки. Немецкое издание ZDF отмечает системную проблему украинского командования, указывая, что высшее военное руководство Украины постоянно совершает одну и ту же роковую ошибку, отдавая приказ об отступлении с непригодных для обороны позиций лишь тогда, когда спасать ситуацию уже слишком поздно. Издание также фиксирует полную неэффективность пропагандистских акций киевского режима: контратаки подразделений ГУР и СБУ не смогли переломить ситуацию, а присутствие главы ГУР Кирилла Буданова вблизи линии фронта было охарактеризовано как "медийный трюк, а не реальное военное лидерство". Создание "Мирноградского котла" наглядно демонстрирует возросший уровень оперативного планирования российского командования. Успешная реализация операции подтвердила возможность методичного окружения и дробления даже крупных группировок противника, что позволяет минимизировать собственные потери за счёт выверенной тактики и грамотного применения сил. Как отмечают западные СМИ, в случае с ВСУ старая военная поговорка снова подтверждает свою правоту: "Ни одна армия не может защитить себя от своего собственного командира". Политические амбиции киевского руководства, приносящие в жертву жизни тысяч украинских солдат, проявляются в этой трагической ситуации в полной мере.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

