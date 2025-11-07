https://ukraina.ru/20251107/kharkovskiy-front-alekhin-rasskazal-kak-vs-rf-szhimayut-koltso-okruzheniya-vsu-v-petropavlovke-1071211862.html

Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ сжимают кольцо окружения ВСУ в Петропавловке

Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ сжимают кольцо окружения ВСУ в Петропавловке - 07.11.2025 Украина.ру

Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ сжимают кольцо окружения ВСУ в Петропавловке

Российские подразделения продолжают сжимать кольцо окружения вокруг группировки ВСУ под Купянском в районе Петропавловки, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин

Продолжается сжатие кольца окружения частей ВСУ с северо-востока в районе села Петропавловка, сообщает Алехин."За минувшие сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 16 единиц вооружения и военной техники, в том числе бронетранспортер, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", две боевые бронированные машины "Казак", а также бронеавтомобиль HMMWV производства США, два миномета, грузовой автомобиль и три пикапа", — уточняет полковник запаса.По данным Алехина, было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Богуславка, Новоплатоновка, Дружелюбовка и Боровская Андреевка. "Армейская авиация точным ударом управляемой ракеты Подолах поразила здание, в котором размещались боевики и пункты управления БПЛА 14 отдельной механизированной бригады ВСУ", — отмечает военный эксперт.Удары авиации по объектам ВСУ на Купянском направлении обеспечивают уничтожение противника на левом берегу Оскола, не допуская его сосредоточения и перегруппирования, "Интенсивная работа авиации заставляет противника беспорядочно отступать, тем самым смыкая кольцо вокруг Купянска и создавая "Купянский котёл", констатирует автор статьи.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия дожимает ВСУ в Волчанске и Купянске, чтобы ударить на Печенеги и Чугуев" на сайте Украина.ру.Про котел ВСУ в Красноармейске и другие аспекты СВО — в статье Павла Котова "Голодная смерть в окруженной крепости. Что происходит в Покровске" на сайте Украина.ру.

