Сериал "Ликвидация": развесистая клюква на Приморском бульваре

21 октября 2007 на Украине и 2 декабря в России на экраны телевизоров вышел популярный сериал "Централ Партнершип" и студии "Дед Мороз" – "Ликвидация". Фильм рассказывал о тяжёлой криминогенной обстановке в послевоенной Одессе и пользовался большой популярностью, так как якобы правдиво передавал "дух" той старой Одессы

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0d/1050169622_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_bd222ac1bdd52aafdeed639bab564362.jpg

"Фишкой" сериала стал говор, который его создатели выдавали за якобы типичный для одесситов середины 40-х. Однако на самом деле ничего общего он с одесским говором не имеет – с такими интонациями в 90-х и 00-х было принято рассказывать анекдоты об одесских евреях.Чтобы понять, как одесситы говорили на самом деле, достаточно послушать многочисленные интервью Леонида Утёсова и Валентина Катаева – главных "одеколонов" предвоенной и послевоенной Москвы. "Одеколонами" – "одесскими колонистами" – московские одесситы в шутку называли сами себя. С одесским акцентом в фильме "Два бойца" (1943) говорит и нежинец Марк Бернес – он специально подолгу разговаривал с ранеными бойцами-одесситами, чтобы перенять у них особенности речи. Ничего подобного звучащему в сериале "Ликвидация" вы там не найдёте: немного мягкое южное "г", раздельно звучащие с остальными буквами шипящие, что также делает речь мягче и плавнее – вот и вся разница.Хотя, конечно, фирменный одесский стёб никто не отменял. Автор и сам любит использовать одну, подслушанную на Привозе, фразу. Какой-то бомж покупал при нём у продавщицы беляши и, втираясь к ней в доверие, заявил, что теперь он будет у неё постоянным клиентом. "Я уже тебя начала ждать", – невозмутимо заявила дородная тётка. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что за всё время того многомесячного пребывания в Одессе это, пожалуй, было единственное проявление духа того старого города, старавшегося ранее держать высокую планку юмористической столицы Советского Союза. Теперь же годы были голодные, послемайданные, многие коренные одесситы давно эмигрировали, а тем, кто остался, было не до юмора – люди занимались или делом, или выживанием. Но, вернёмся к сериалу.Никакой критики не выдерживает сценарий сериала, при написании которого явно не привлекались в качестве консультантов историки и работники спецслужб, а если и привлекались, то мнение их не особо учитывалось.Начнём с того, что сотрудники одесского угро, настоящие "волкодавы" в своём деле, если верить сериалу, раз за разом ведут себя по мере разворачивания действия крайне непрофессионально. В первых же кадрах фильма они палят в преступника, в то время как он находится на одной линии ведения огня с их начальником – Давидом Гоцманом, замаскировавшимся, благодаря пролётке и плащу, под одесского извозчика. Потом Гоцман, ворвавшись в воровскую "малину", палит из "нагана", подавая сигнал, в окно, повернувшись к уркам спиной. В реальной жизни ему или сразу стрельнули бы в спину, или оглушили бы табуреткой и бросились врассыпную.Сам основной сюжет, где бывшие агенты гитлеровского абвера готовят захват города какими-то мифическими антисоветскими бандами, хромает на обе ноги. Окрестности Одессы – это степи, в которых нет густых лесов и высоких гор, где могли бы укрыться мало-мальски серьёзные отряды "инсургентов". Единственное место, где теоретически могли скопиться подобные отряды – Одесские катакомбы. Но вот их-то, как раз, советские спецслужбы знали лучше любых вражеских агентов – они сами там партизанили во время оккупации Одессы румынами и немцами.Отправку маршала Жукова в Одесский округ создатели сериала указали правильно – это было понижение и ссылка главнокомандующего до этого сухопутными войсками и заместителя министра Вооруженных Сил. Приказом министра вооруженных сил Союза ССР № 009 от 9 июня 1946, то есть Сталина, Жукова за присвоение себе заслуг в разработке отдельных операций (Сталинградской, Корсунь-Шевченковской) и высказывания своих претензий в кругу других генералов и маршалов, сняли с этих должностей и отправили на округ.Однако, конечно, тот хамский стиль поведения, с которым Жуков общается с гражданским руководством Одессы в сериале, ему, по воспоминаниям практически всех и его подчинённых, и приближённых, не был присущ совершенно. Тем более, что эти люди, во-первых, ему не подчинялись и, во-вторых, вполне могли нажаловаться по линии партийного контроля. Да и с точки зрения решения будущих вопросов в городе, самодурствовать перед ними было бы полководцу совершенно неразумно. Жуков не был бы Жуковым, если бы вёл себя подобным образом – он бы просто не добился того, чего добился. О подобном поведении, например, Никита Сергеевич Хрущёв упоминает у Будённого… и результаты командования у маршала – героя Гражданской войны – были соответствующие.Если ссылка Жукова в Одессу не вымышленная, то вот якобы проведённая им операция "Маскарад", в которой переодетые в гражданское советские контрразведчики без суда и следствия уничтожают одесский криминалитет – это полностью выдуманная и надуманная история. Начнём с того, что в архивах не найдены ни приговоры, ни даже сообщения о массовой гибели одесских уголовников. Запросы во все архивы МВД или армии проведение операции "Маскарад" не подтверждают. Воспоминаний непосредственных участников тоже нет, хотя такую масштабную операцию вряд ли удалось бы скрыть.Полковник милиции в отставке Исай Бондарев в 1946 году был гвардии лейтенантом располагавшейся возле Одессы стрелковой дивизии. Его направили в военную комендатуру города, о чём он впоследствии вспоминал следующее:"В комендантской роте никаких указаний маршала Жукова, чтобы расстреливать бандитов на месте, не было и не могло быть. Мы действительно сотрудничали с работниками милиции, проводили повальные обыски, много обследовали чердаков, подвалов, где оккупанты оставили оружие. Были на выездах в Одессе, проверяли входящий и выходящий транспорт и, конечно, вместе патрулировали".Спустя несколько месяцев бывший армейский лейтенант уже служил в одесской милиции. Его участок располагался у вокзала, где находилось множество воровских "малин". Если бы преступники стали стремительно гибнуть от рук неизвестных ликвидаторов, он бы непременно об этом узнал, но ничего подобного не было:"По-моему, это выдумка. Я ничего такого не слышал, не видел и не знал, и разговоров тогда таких не было, потому что, как бы там ни было, а какие-то отрывки разговоров и таких действий доходили бы до нас, работников милиции".Кроме того, следует отметить, что в фильме послевоенная Одесса показана каким-то настоящим эпицентром роста бандитизма в стране. На самом деле в общей статистике криминогенной ситуации в СССР, которая, действительно, после войны по известным причинам была сильно хуже, чем до, Одесса особо не выделялась. Разве что местные уркаганы были более креативные и наглые. Так, уже через 10 дней после освобождения города члены местной банды "Чёрная кошка" (их в СССР после войны орудовало несколько, "Место встречи…" про московскую) расклеили листовки следующего содержания: "Граждане! Ваше хождение по городу – с 8 часов утра до 20 часов вечера, а с вечера до 8 часов утра – наше". А были ещё банды "Додж 3/4", "Одесский Тарзан" и другие. С ними и боролся прообраз Давила Марковича Гоцмана – одесский офицер милиции Давид Михайлович Курлянд. Однако сказать, что в Одессе с преступностью было в то время хуже, чем в Москве, Ростове или Ленинграде, нельзя.Но московским киношникам надо было нагнать драматизма, и они его нагнали, крепко "замесив" на модной в их кругах антисоветчине. Возмутившегося беззаконной ликвидацией одесских урок Гоцмана по сюжету без суда и следствия арестовывают и избивают. Хотя на самом деле ничего подобного на Украине после войны уже в НКВД/МГБ не практиковалось – при Берии рядовым следователям сильно "затянули гайки". И потом, не стал бы Жуков так подставляться с каким-то там "Маскарадом".После неодобренных Сталиным "наполеоновских" высказываний и висевшего над ним "Дамокловым мечом" "трофейного дела" маршал находился под пристальным вниманием правоохранительных органов. У него конфисковали 17 золотых и 3 украшенных драгоценными камнями часов, 15 золотых кулонов, свыше 4000 метров ткани, 323 меховых шкурки, 44 ковра и гобелена, 55 картин, 55 ящиков посуды, 20 охотничьих ружей и т.д. По этому поводу в объяснительной записке на имя секретаря ЦК Жданова маршал потом каялся:"Я признаю себя очень виновным в том, что не сдал всё это ненужное мне барахло куда-либо на склад, надеясь на то, что оно никому не нужно. Я даю крепкую клятву большевика – не допускать подобных ошибок и глупостей. Я уверен, что я ещё нужен буду Родине, великому вождю т. Сталину и партии".Так что вряд ли бы он стал нарываться в очередной раз на неприятности откровенным попиранием "социалистической законности". Сегодня твои спецназовцы без суда и следствия убивают на одесских улицах урок. А завтра, на каких улицах и кого они начнут по твоему приказу убивать? Конечно, маршал не мог не понимать, что такие или подобные вопросы ему потом обязательно зададут. Хотя, по ещё одной городской одесской легенде, у него чуть ли не в первый же день угнали личный трофейный "мерседес". Правда, потом вернули с запиской, дескать, извините, ошиблись.С прибытием Жукова уровень преступности в Одессе действительно стал снижаться, только вот особой заслуги маршала в этом не было. Во-первых, жёстко и всё профессиональней работала милиция, в которую из армии пришли фронтовики. Во-вторых, в стране всё лучше становилось с продуктами, с одеждой и жильём – уголовники одну за другой теряли прибыльные сферы деятельности. В-третьих, повальные обыски и совместные патрули армии и милиции сокращали число нелегального оружия, "малин", притонов. С улиц по детским домам и колониям "разъехались" беспризорники. Но одесситы ассоциировали эти изменения к лучшему с маршалом Победы.Главными "виновниками" улучшения в Одессе криминогенной ситуации была одесская милиция, в т.ч. Давид Курлянд, который участвовал в нейтрализации множества банд, в том числе и перечисленных вместе выше. В него много раз стреляли, но ни разу не ранили, от чего за ним закрепилась репутация "Заговоренного". С 1948 года он стал заместителем одесского УГРО. На пенсию ушёл в 50 лет в звании полковника после конфликта с начальником управления городской милиции.В сериале Гоцман говорит, что во время обороны Одессы служил в бригаде Осипова. Полковник Яков Иванович Осипов на самом деле существовал, но командовал не бригадой, а легендарным 1-м черноморским полком морской пехоты.Прообраз был и у экранного друга Гоцмана комвзвода Виктора Платова, внедрившегося по сюжету к бандитам. В мае 1944 года не к бандитам, а к немцам в кишинёвскую школу диверсантов внедрился агент СМЕРШ Иван Григорьевич Данилов, псевдоним "Данник", до войны – криворожский журналист. Он смог собрать информацию на многих вражеских агентов, в том числе и одного, глубокого внедрённого в Одессе. Правда, после выполнения задания, он вернулся в армию и погиб под Будапештом.Вражеского агента, которого можно считать прообразом "Академика", потом взяли. Им оказалась сотрудница одесского горисполкома, которой было около 60 лет, и которую, действительно, никто не мог заподозрить в работе на врага.От редактора: недостатки сценария, разумеется, не обнуляют действительно очень достойной режиссуры и актёрской игры. Просто нужно помнить, что фильм, как указывалось во вступительных титрах к одному советскому киношедевру: ненаучно-фантастический и не строго-исторический.

история, история ссср, история новороссии, одесса, украина, иосиф сталин, мвд, милиция, бандиты, 1940-е годы, кино, сериал, кинематограф, маршал жуков