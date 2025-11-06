Вице-премьер Хуснуллин рассказал о ситуации в Запорожской и Херсонской областях - 06.11.2025 Украина.ру
Вице-премьер Хуснуллин рассказал о ситуации в Запорожской и Херсонской областях
Вице-премьер Хуснуллин рассказал о ситуации в Запорожской и Херсонской областях - 06.11.2025 Украина.ру
Вице-премьер Хуснуллин рассказал о ситуации в Запорожской и Херсонской областях
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин совершил рабочую поездку в Запорожскую и Херсонскую области. Там он провёл совещания по программам социально-экономического развития субъектов, а также посетил ряд объектов в регионах. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба правительства РФ
2025-11-06T10:52
2025-11-06T11:11
"Могу отметить, что в целом работа организована неплохо, - заявил по итогам Хуснуллин. - Сейчас задача – выполнить бюджет этого года и подготовиться к следующему, поэтому за декабрь месяц важно заключить соглашения со всеми министерствами, ведомствами, чтобы реализовать намеченные планы по повышению качества жизни в регионах" В Запорожской области план 2025 года по ремонту дорог выполнен на 90%. Налоговые доходы выросли и составляют 134,4% к соответствующему периоду 2024 года. Финансирование по большинству программ выполняется, рассказал вице-премьер. "В Херсонскую область приехал сегодня, чтобы утвердить важный для развития субъекта документ вместе с Владимиром Васильевичем Сальдо – программу приведения в нормативное состояние автомобильных дорог сроком до 2030 года. Мы долго к ней готовились, выверяли все объёмы, соответствие задачам по развитию опорных населённых пунктов. Теперь такие программы во всех четырёх воссоединённых регионах подписаны, и надеюсь, что эта системная работа и в Херсонской области, и в ДНР, и в ЛНР, и в Запорожской области позволит своевременно, а может, и раньше намеченных сроков реализовать все планы по дорожному строительству", - сообщил Хуснуллин. Также в этом регионе провели предварительную оценку итогов года по социально-экономическому развитию региона, обсудили вопросы, связанные с программой 2026 года и её финансированием. Три застройщика приступили к возведению жилья.В Запорожской области Хуснуллин побывал в восстановленном здании суда Мелитополя и конноспортивном клубе, где занимаются дети."Судебная система имеет огромное значение для установления законности и правопорядка в воссоединённых регионах. От её работы зависит, как быстро люди поймут, что они находятся под защитой государства. От того, как правильно и справедливо будут приниматься решения, зависит и отношение к власти", - подчеркнул вице-премьер.Он отметил важность создания инфраструктуры для комфортного труда судей во благо интеграции Донбасса и Новороссии в правовое поле страны. Осмотрел один из таких отремонтированных объектов в городе Мелитополе. Заехали и в конноспортивный клуб, где содержатся 16 прекрасных лошадей, на которых дети-спортсмены познают азы верховой езды и планируют начать участвовать во всероссийских соревнованиях. Однако для непрерывного тренировочного процесса в любое время года необходим крытый манеж со светом. Обсудили возможность его строительства", – отметил вице-премьер.Зампред правительства России посетил также детский сад "Жемчужина"."Детсад без капремонта здания проработал ни много ни мало 60 лет. Лично я удовлетворён тем, что увидел сегодня: помещения обновлены, укомплектованы новой мебелью, оборудованием, игрушками, и главное, что полный садик детишек – почти 200 юных жителей могут развиваться и готовиться к следующему этапу – обучению в школе", – рассказал он.Кроме того, в Херсонской области Хуснуллин проверил ход работ в здании Главного управления МЧС России.Ранее в новостях: "Энергоснабжение Херсонской области полностью восстановлено" - Сальдо Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп удваивает ядерную "ставку", а Евросоюзу открывают глаза. Хроника событий на утро 6 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Вице-премьер Хуснуллин рассказал о ситуации в Запорожской и Херсонской областях

10:52 06.11.2025 (обновлено: 11:11 06.11.2025)
 
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин совершил рабочую поездку в Запорожскую и Херсонскую области. Там он провёл совещания по программам социально-экономического развития субъектов, а также посетил ряд объектов в регионах. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба правительства РФ
"Могу отметить, что в целом работа организована неплохо, - заявил по итогам Хуснуллин. - Сейчас задача – выполнить бюджет этого года и подготовиться к следующему, поэтому за декабрь месяц важно заключить соглашения со всеми министерствами, ведомствами, чтобы реализовать намеченные планы по повышению качества жизни в регионах"
В Запорожской области план 2025 года по ремонту дорог выполнен на 90%. Налоговые доходы выросли и составляют 134,4% к соответствующему периоду 2024 года. Финансирование по большинству программ выполняется, рассказал вице-премьер.
"В Херсонскую область приехал сегодня, чтобы утвердить важный для развития субъекта документ вместе с Владимиром Васильевичем Сальдо – программу приведения в нормативное состояние автомобильных дорог сроком до 2030 года. Мы долго к ней готовились, выверяли все объёмы, соответствие задачам по развитию опорных населённых пунктов. Теперь такие программы во всех четырёх воссоединённых регионах подписаны, и надеюсь, что эта системная работа и в Херсонской области, и в ДНР, и в ЛНР, и в Запорожской области позволит своевременно, а может, и раньше намеченных сроков реализовать все планы по дорожному строительству", - сообщил Хуснуллин.
Также в этом регионе провели предварительную оценку итогов года по социально-экономическому развитию региона, обсудили вопросы, связанные с программой 2026 года и её финансированием. Три застройщика приступили к возведению жилья.
В Запорожской области Хуснуллин побывал в восстановленном здании суда Мелитополя и конноспортивном клубе, где занимаются дети.
"Судебная система имеет огромное значение для установления законности и правопорядка в воссоединённых регионах. От её работы зависит, как быстро люди поймут, что они находятся под защитой государства. От того, как правильно и справедливо будут приниматься решения, зависит и отношение к власти", - подчеркнул вице-премьер.
Он отметил важность создания инфраструктуры для комфортного труда судей во благо интеграции Донбасса и Новороссии в правовое поле страны.
Осмотрел один из таких отремонтированных объектов в городе Мелитополе. Заехали и в конноспортивный клуб, где содержатся 16 прекрасных лошадей, на которых дети-спортсмены познают азы верховой езды и планируют начать участвовать во всероссийских соревнованиях. Однако для непрерывного тренировочного процесса в любое время года необходим крытый манеж со светом. Обсудили возможность его строительства", – отметил вице-премьер.
Зампред правительства России посетил также детский сад "Жемчужина".
"Детсад без капремонта здания проработал ни много ни мало 60 лет. Лично я удовлетворён тем, что увидел сегодня: помещения обновлены, укомплектованы новой мебелью, оборудованием, игрушками, и главное, что полный садик детишек – почти 200 юных жителей могут развиваться и готовиться к следующему этапу – обучению в школе", – рассказал он.
Кроме того, в Херсонской области Хуснуллин проверил ход работ в здании Главного управления МЧС России.
Ранее в новостях: "Энергоснабжение Херсонской области полностью восстановлено" - Сальдо
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп удваивает ядерную "ставку", а Евросоюзу открывают глаза. Хроника событий на утро 6 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
