"Энергоснабжение Херсонской области полностью восстановлено" - Сальдо - 06.11.2025
"Энергоснабжение Херсонской области полностью восстановлено" - Сальдо
"Энергоснабжение Херсонской области полностью восстановлено" - Сальдо - 06.11.2025 Украина.ру
"Энергоснабжение Херсонской области полностью восстановлено" - Сальдо
Нарушенное электроснабжение Херсонской области полностью восстановлено. Об этом 6 ноября заявил губернатор российского региона Владимир Сальдо
Нарушенное электроснабжение Херсонской области полностью восстановлено. Об этом 6 ноября заявил губернатор российского региона Владимир Сальдо
"Энергоснабжение Херсонской области полностью восстановлено" - Сальдо

10:40 06.11.2025 (обновлено: 12:23 06.11.2025)
 
Нарушенное электроснабжение Херсонской области полностью восстановлено. Об этом 6 ноября заявил губернатор российского региона Владимир Сальдо
"Энергоснабжение Херсонской области полностью восстановлено, - сообщил губернатор. - После аварийного отключения специалисты "Россетей" и "Херсонэнерго" оперативно переподключили линии на резервную схему — до полуночи свет вернулся в дома жителей десяти муниципальных округов".
Сальдо поблагодарил энергетиков за быструю и слаженную работу.
Он также проинформировал о совещании с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным. Чиновники обсудили развитие Херсонской области.
"В центре внимания — жильё, коммунальная инфраструктура, исполнение регионального бюджета и его формирование на 2026 год", - рассказал Сальдо.
Он отметил, что по программе социально-экономического развития в работе 172 проекта. В них запланированы строительства школ и больниц, благоустройства городов и посёлков, а также развитие дорожной сети.
"С Маратом Шакирзяновичем подписали программу, по которой приведём в порядок все ключевые трассы до 2030 года. Над этим документом работали долго: сверяли объёмы, планы, учитывали потребности опорных населённых пунктов, - заявил Сальдо. - Уверен, Херсонская область справится с поставленными задачами".
Также на эту тему: Жильё, дороги и спортивные победы: новости из новых регионов России
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Трамп удваивает ядерную "ставку", а Евросоюзу открывают глаза. Хроника событий на утро 6 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
