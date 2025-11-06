https://ukraina.ru/20251106/energosnabzhenie-khersonskoy-oblasti-polnostyu-vosstanovleno---saldo--1071176563.html

"Энергоснабжение Херсонской области полностью восстановлено" - Сальдо

Нарушенное электроснабжение Херсонской области полностью восстановлено. Об этом 6 ноября заявил губернатор российского региона Владимир Сальдо

2025-11-06T10:40

2025-11-06T10:40

2025-11-06T12:23

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/16/1069003600_0:215:2876:1833_1920x0_80_0_0_80d6600ae1eae1d66bc753de4d4945e4.jpg

"Энергоснабжение Херсонской области полностью восстановлено, - сообщил губернатор. - После аварийного отключения специалисты "Россетей" и "Херсонэнерго" оперативно переподключили линии на резервную схему — до полуночи свет вернулся в дома жителей десяти муниципальных округов". Сальдо поблагодарил энергетиков за быструю и слаженную работу.Он также проинформировал о совещании с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным. Чиновники обсудили развитие Херсонской области."В центре внимания — жильё, коммунальная инфраструктура, исполнение регионального бюджета и его формирование на 2026 год", - рассказал Сальдо.Он отметил, что по программе социально-экономического развития в работе 172 проекта. В них запланированы строительства школ и больниц, благоустройства городов и посёлков, а также развитие дорожной сети. "С Маратом Шакирзяновичем подписали программу, по которой приведём в порядок все ключевые трассы до 2030 года. Над этим документом работали долго: сверяли объёмы, планы, учитывали потребности опорных населённых пунктов, - заявил Сальдо. - Уверен, Херсонская область справится с поставленными задачами".Также на эту тему: Жильё, дороги и спортивные победы: новости из новых регионов России Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Трамп удваивает ядерную "ставку", а Евросоюзу открывают глаза. Хроника событий на утро 6 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

Новости

