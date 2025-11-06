https://ukraina.ru/20251106/oruzhie-prednaznacheno-dlya-togo-chtoby-ubivat-ischenko-o-tom-k-chemu-mozhet-privesti-yadernaya-eskalatsiya-1071155486.html

"Оружие предназначено для того, чтобы убивать": Ищенко о том, к чему может привести ядерная эскалация

Фактором реального сдерживания является осознание того, что оружие будет использовано, а призывы сесть за стол переговоров звучат на фоне опасных идей о возможности ограниченной ядерной войны между сверхдержавами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко

По мнению политолога, ядерное оружие позволяло долго избегать войны, потому что сверхдержавы опасались вступать в конфликт друг с другом, так как ядерная война не привела бы никого к победе. Сейчас возникли возможности для войны между сверхдержавами, добавил Ищенко.То есть, по словам Ищенко, без ядерной войны, прокси-войны, ограниченной ядерной войны, контролируемой ядерной войны и так далее, это опасные идеи, потому что в любом случае столкновение ядерных держав ведет к использованию всего их потенциала. "Не надо рассчитывать, что кто-то убоится и не использует ядерное оружие. Если будет проигрывать, использует кто угодно", — предупредил политолог."Поэтому не надо заниматься глупостями. Давайте садитесь за стол переговоров. Не хотите? Будем продолжать, но в один прекрасный момент может случиться так, что вы еще рассказываете, какие вы сильные, а к вам уже что-то летит", — резюмировал Ищенко.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией" на сайте Украина.ру.Про положение гарнизонов ВСУ в Купянске и Красноармейске — в материале "Алексей Анпилогов: ГУР затеяло авантюру с "Черным ястребом" в Покровске, но ВСУ все равно ждет катастрофа" на сайте Украина.ру.

