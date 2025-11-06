Мир на Украине возможен через две-три недели, если Зеленский "убоится развала фронта" — Ищенко - 06.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251106/mir-na-ukraine-vozmozhen-cherez-dve-tri-nedeli-esli-zelenskiy-uboitsya-razvala-fronta--ischenko-1071150385.html
Мир на Украине возможен через две-три недели, если Зеленский "убоится развала фронта" — Ищенко
Мир на Украине возможен через две-три недели, если Зеленский "убоится развала фронта" — Ищенко - 06.11.2025 Украина.ру
Мир на Украине возможен через две-три недели, если Зеленский "убоится развала фронта" — Ищенко
Мир на Украине возможен в ближайшие две-три недели, если украинские власти убоятся полного развала фронта и аннигиляции ВСУ, а прекращение огня и переговоры могут начаться сразу после принятия условий России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
Политолог заявил, что мир на Украине, в принципе, возможен, но конкретно сейчас нет. Он отметил, что говоря о готовности воевать долго, Россия стремится, чтобы противники "убоялись, успокоились и перешли к мирному процессу, к которому мы их давно призываем".Он иронично добавил, что неизвестно, что для Зеленского будет лучше: "если в Киев придут русские войска и успеют спасти его от благодарного населения, или если это население поймает его раньше"."Если украинские власти примут российские условия, то возможно сразу прекращение огня и переговоры о мире. Если нет, мир тоже возможен на Украине, но через некоторое время, когда их окончательно прихлопнут", — заявил Ищенко. Он напомнил, что Россия еще до СВО постоянно говорила, что борется с Западом, а "Украина — это западные прокси", подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией" на сайте Украина.ру.Про положение окруженных гарнизонов ВСУ в Купянске и Красноармейске — в материале "Алексей Анпилогов: ГУР затеяло авантюру с "Черным ястребом" в Покровске, но ВСУ все равно ждет катастрофа" на сайте Украина.ру.
Мир на Украине возможен через две-три недели, если Зеленский "убоится развала фронта" — Ищенко

05:50 06.11.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота РСЗО "Град" ВС РФ в зоне проведения СВО
Работа РСЗО Град ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Мир на Украине возможен в ближайшие две-три недели, если украинские власти убоятся полного развала фронта и аннигиляции ВСУ, а прекращение огня и переговоры могут начаться сразу после принятия условий России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
Политолог заявил, что мир на Украине, в принципе, возможен, но конкретно сейчас нет. Он отметил, что говоря о готовности воевать долго, Россия стремится, чтобы противники "убоялись, успокоились и перешли к мирному процессу, к которому мы их давно призываем".
"Возможно, что небольшой мир на Украине наступит и через две три недели. Если Зеленский убоится развала фронта, перспективы полной аннигиляции ВСУ и начала распада государственности", — констатировал эксперт.
Он иронично добавил, что неизвестно, что для Зеленского будет лучше: "если в Киев придут русские войска и успеют спасти его от благодарного населения, или если это население поймает его раньше".
"Если украинские власти примут российские условия, то возможно сразу прекращение огня и переговоры о мире. Если нет, мир тоже возможен на Украине, но через некоторое время, когда их окончательно прихлопнут", — заявил Ищенко.
Он напомнил, что Россия еще до СВО постоянно говорила, что борется с Западом, а "Украина — это западные прокси", подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией" на сайте Украина.ру.
Про положение окруженных гарнизонов ВСУ в Купянске и Красноармейске — в материале "Алексей Анпилогов: ГУР затеяло авантюру с "Черным ястребом" в Покровске, но ВСУ все равно ждет катастрофа" на сайте Украина.ру.
Вчера, 15:06
Подарок на Новый год: кто спас украинского солдата Военнопленный Игорь Шевцов рассказал корреспонденту издания Украина.ру Фёдору Громову о том, как он остался жив и кто ему помог выжить.
