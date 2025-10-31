https://ukraina.ru/20251031/peregovory-luchshe-perestrelki-12-punktov-novogo-evropeyskogo-mirnogo-plana-vneshne-otvechayut-interesam-1070932489.html

Переговоры лучше перестрелки. 12 пунктов нового европейского мирного плана внешне отвечают интересам РФ

Переговоры лучше перестрелки. 12 пунктов нового европейского мирного плана внешне отвечают интересам РФ - 31.10.2025 Украина.ру

Переговоры лучше перестрелки. 12 пунктов нового европейского мирного плана внешне отвечают интересам РФ

"Радио Свобода"* представило 12 пунктов европейского плана по мирному урегулированию на Украине. Впервые с 2022 года предложения ЕС зазвучали как реальная попытка найти относительно приемлемое для сторон решение.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/19/1067625418_0:41:1138:681_1920x0_80_0_0_81bd0e327a46aaf2e5a78f2bb9fc5fd5.jpg

Дней 10 назад Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что европейские страны и Украина работают над предложением из 12 пунктов по прекращению войны. В тот момент инсайд был очень неконкретным и из него было ясно только то, что после прекращения огня обеими сторонами состоится обмен пленными, Украина получит гарантии безопасности, некие средства для послевоенного восстановления и возможность ускоренного вступления в ЕС. России обещают постепенно снять санкции и даже разморозить ее активы, если она "согласится внести свой вклад в послевоенное восстановление Украины". То есть речь вообще не о репарациях, а о "вкладе", который теоретически может выглядеть как угодно — даже как льготные условия для транспортировки углеводородов через украинскую трубу в Европу. Кроме того, Украина и ЕС не признают новые регионы в составе РФ де-юре, но признают их де-факто и после перемирия начнут переговоры об их юридическом статусе.Контролировать реализацию плана будет Совет по миру под председательством президента США Дональда Трампа.Инсайд Bloomberg ошарашил тем, что никогда до сего момента мы не слышали от Европы ничего подобного. Вся "мирная" риторика представителей ЕС заключалась в "Россия должна платить". Впрочем, источники предупредили, что детали плана находятся на стадии окончательной доработки и могут измениться.Затем Зеленский в интервью Axios заявил, что Украина и Европа доработают совместный мирный план, "несколько кратких пунктов", в течение 7-10 дней, правда добавил, что Путин вряд ли его примет. Но так ли это?Да, российские власти еще раз подтвердили, что готовы придерживаться утвержденной на Аляске концепции, которую предложил Уиткофф. Полная концепция не раскрыта, однако известно, что в качестве условия для прекращения огня Россия требует передать ей оставшиеся под контролем Украины территории Донбасса (с возможным разменом на какие-то другие территории), а также фиксацию нейтрального статуса Украины.По результатам поездки в Вашингтон спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в эфире Fox News заявил, что "санкции на самом деле не такая уж большая проблема", а "реальный вопрос заключается в том, как достичь мирного урегулирования кризиса, имея при этом по-настоящему реалистичные решения, а не продвигая нереалистичные". В рамках этих самых "реалистичных решений", по словам Дмитриева, ключевых вопросов урегулирования всего три:Затем в эфире CNN он добавил:Означает ли выделение именно этих трех проблемных пунктов, что остальные "первопричины конфликта" (вроде русского языка, преследований УПЦ, сокращения ВСУ и т.д.) разрешить гораздо проще, непонятно. Тем не менее, Дмитриев считает, что "мы довольно близки к выработке дипломатического решения" и его трудно назвать неправым. Потому что более близко позиции сторон за время СВО еще не сходились.Договоренности на Аляске могли бы быть реализованы почти сразу, если бы стороны основывались на понимании "реалий на земле". Но в тот момент России казалось, что большой прорыв на фронте близок, поэтому требование передать остатки Донбасса является не просто реалистичным, но очень компромиссным. В Киеве же и Брюсселе решили, что при наличии финансирования смогут сдавать Донбасс "по Покровску в год" еще довольно долго и поэтому такой компромисс не имеет смысла. Они сказали — только по линии фронта (что вообще-то все-равно большой прогресс по сравнению с границами 1991 года и это отметил Дмитриев) и сначала перемирие, а потом все договоренности. Для России сначала перемирие — не вариант. Есть опыт весны 2022 года, когда наступление остановили и даже вывели войска из ряда регионов до подписания мирного договора, а его в итоге не подписали.На этом аляскинский процесс зашел в тупик. Обе стороны все еще думают, что в обозримом времени на поле боя может что-то принципиально поменяться в их сторону и у них хватит денег и других ресурсов, чтобы дотянуть до этого времени. Кто первый и вовремя увидит, что он не вытягивает, тот и пойдет на дальнейшие компромиссы. А вопросов, по которым одной из сторон придется сдать назад для начала предметных переговоров, осталось всего два:И вот, "Радио Свобода"* дает первый относительно детальный инсайд по 12 пунктам европейского мирного плана, который разработан вместе с Украиной:1. Остановка огня по ЛБС через 24 часа после принятия плана. В первом же пункте мы видим, что второй проблемный вопрос решен в пользу России. Россия требовала сначала договоренностей, а затем перемирия — она получает именно такое предложение. При этом по территориальному вопросу предлагают (компромисс?) отступить России.2. Мониторинг перемирия начнётся сразу же под руководством США. Вряд ли кто-то другой, кроме Штатов, в нынешних условиях сможет руководить мониторингом. Тем не менее, формулировка открыта и к появлению других участников миссии.3. Россия и Украина согласуют "пакт о ненападении". Здесь будут нужны расшифровки. Возможно, в этом пункте имплицитно содержится нейтральный статус Украины. А отказ Украины от попыток вернуть территории силовым способом точно содержится. Также, как и гарантии Украине, что Россия не начнет СВО снова.4. ЗАЭС передадут третьей стороне и начнут переговоры о передаче её Украине. После последнего созвона Путина с Трампом (когда появилась тема Будепешта) WP инсайдил, что предложен размен: остатки Донбасса на что-то равноценное в Запорожской и Херсонской областях. Предположительно речь шла о ЗАЭС и Кинбурнской косе, которая находится в Николаевской области и конституционно не включена в состав РФ. Инсайду можно было бы не верить, но на встрече с премьером Словакии Фицо в Пекине президент России Путин публично заявлял, что Россия готова сотрудничать с США на ЗАЭС и эти вопросы "косвенно уже обсуждались". "Мы можем даже втроем на Запорожской атомной электростанции поработать", — добавил он, явно имея в виду Украину. Но и это не всё. До того глава "Росатома" Лихачев говорил, что Россия готова обсудить американское присутствие на ЗАЭС в рамках урегулирования конфликта на Украине. А в представленных весной этого года "22 пунктах Уиткоффа" (которые чуть не подписали в Лондоне, но Европа снова надавила на Украину и соглашение сорвалось) была передача ЗАЭС под управление США с обязательством поставлять электричество в обе стороны. Напомним, Аляска заявлена российскими властями, как результат принятия концепции Уиткоффа.Таким образом, предлагаемая сейчас передача ЗАЭС под управление "третьей стороне" (американцам) при условии поставок электричества в новые регионы РФ может быть не только приемлема, но и выгодна — появится шанс запустить простаивающую сейчас электростанцию. А про передачу ее Украине только начнутся переговоры. Сама передача не указана, как условие мира.5. В качестве "меры укрепления доверия" с России будут сняты "символические санкции"."Символические" — это возращение РФ в международные организации, в том числе спортивные.6. После перемирия — окончательное определение линий разграничения, в т.ч. создание демилитаризованных зон. Это признание за Россией занятых территорий де-факто плюс отчасти гарантии безопасности для сторон. В этом пункте могут быть "зашиты" территориальные обмены.7. Украина получит гарантии безопасности. Детали не уточняются. Это точно будет не вступление в НАТО. Возможно, ускоренная процедура вступления в ЕС, против чего Россия не протестует, а также программа поставок европейских вооружений. Второе вроде бы не согласуется с требованиями РФ по демилитаризации Украины, но мы не знаем пока, о чем речь, это только догадки.8. Украина и Россия "на высоком уровне" должны согласовать "взаимоусиление и уважение разнообразия языков, культур и религий". Понятно, что это о защите прав русскоязычного населения Украины и деятельности УПЦ. Возможно, Украина потребует взамен статус украинского языка в новых регионах. Раньше Европа вообще не хотела обсуждать этот вопрос, а для Киева не было никакого "русскоязычного населения и УПЦ" — были только "коллаборанты и агенты Кремля".9. Начало переговоров о постоянном управлении новыми регионами. Этот пункт тоже можно трактовать как легализацию территорий в составе РФ. Но, возможно, в этом пункте зашит подвох - Россия точно не передаст управление уже конституционно закрепленные территории под чье-то управление, а Украина наверняка будет канючить об их возвращении. И это (переговоры) может затянуться на годы, если не десятилетия. За примером ходить далеко не надо - так называемые "спорные" Курильские острова, которые Япония уже более 70 лет пытается вернуть себе. 10. По мере выполнения плана с России будут снимать экономические санкции. Если Европа впервые готова признать за РФ территории, и снять санкции, это может рассматриваться как позитив. Но, с другой стороны, если такого признания не будет (смотреть предыдущий пункт), то санкции будут сохраняться сколь угодно долго.11. Согласование механизма компенсаций военного ущерба в обмен на разморозку российских активов. Этот момент мы уже обсуждали. Здесь возможно что угодно, вплоть до льготных тарифов на транспортировку газа. Также в этом пункте Европа фиксирует, что конфисковывать замороженные российские активы она не станет (не исключено, что она просто не может это сделать, но факт остается фактом), а других денег для полноценного финансирования Украины сейчас нет. С другой стороны - у Европы остается механизм давления на Россию - вплоть до требования передать России ее ЗВР на восстановление остатков Украины, а иначе и ЗВР могут не вернуть и санкции сохранить (см. пункт 10).12. Механизм быстрого возврата санкций в случае нарушения условий договора. Это часть гарантий безопасности Украине. Но в тоже время - кнут для России, если она не согласится на выполнение какого-либо из предыдущих пунктов в удобном для режима Зеленского ключе.По инсайдам западных СМИ, многое в позиции ЕС будет зависеть от результатов уже состоявшейся встречи Трампа и Си Цзиньпина в Пусане. Совместного заявления по итогам не было, но Трамп оценил встречу на "12 из 10", потому что к торговому соглашению все же удалось прийти. Вашингтон возобновляет поставки сои в КНР, а также снижает пошлины на импорт из Китая с 57% до 47%. В свою очередь Пекин снимает ограничения на экспорт редкоземельных металлов. Соглашение на год, затем его пересмотрят. Стратегическая конфронтация двух крупнейших экономик мира, на самом деле, не заканчивается, но острота конфликта временно уходит и теперь стороны явно не будут делать ничего, что могло бы сделку сорвать. Для Украины это значит, что Трамп не будет требовать от Китая прекратить закупки российской нефти (у России будут деньги), а для России это значит, что Запад продолжит закупки китайских редкоземельных металлов (у Украины будут дроны). Впрочем, ВВС считает, что сделка плоха прежде всего для Украины. Если это так, то Зеленскому стоит соглашаться на "12 пунктов". По его словам, план на Украине обсудят в конце недели на уровне советников по национальной безопасности.Если он будет принят как консолидированный план ЕС и Украины, то это впервые с весны 2022 года реальный предмет для переговоров. Базовые требования России в него "вшиты". В первый пункт — требование о том, что основные договоренности должны быть заключены до фактической остановки огня. В шестой пункт — возможность для России получить остатки Донбасса путем обмена на какие-то другие территории.Из этой ситуации, которая возникает в результате этого плана можно сделать два главных вывода:1. Любые переговоры лучше перестрелки. Если война остановится даже при некоторой неясности отдельных пунктов плана, перестанут гибнуть на фронте наши пани. А это уже хорошо. 2. У нас все-таки появляется возможность вернуть свои ЗВР. Возможность, конечно не гарантированная, но все-таки она есть.*иноагент и нежелательная в РФ организацияДругое мнение о 12 пунктов мирного плана Европы - в статье Михаила Павлива "Европа представила 12 пунктов плана по Украине"

