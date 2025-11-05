https://ukraina.ru/20251105/eto-oruzhie-okhlazhdaet-goryachie-golovy-kapitan-1-ranga-pro-znachenie-poseydona-i-burevestnika-1071088714.html
Это оружие охлаждает горячие головы: капитан 1 ранга про значение "Посейдона" и "Буревестника"
Новейшие комплексы "Посейдон" и "Буревестник" созданы для предотвращения глобального конфликта, а не для его развязывания. Их присутствие обеспечивает России стратегическую стабильность и снижает риски эскалации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой, мощность которого значительно превышает мощность межконтинентальной ракеты "Сармат", заявил президент Владимир Путин. Ранее прошли испытания новой крылатой ракеты "Буревестник".Отвечая на вопрос о значении новых видов вооружения для ядерной доктрины, Горбачев отметил, что они напрямую к ней не относятся, но выполняют ключевую сдерживающую функцию. Он подчеркнул, что появление таких систем, как "Посейдон" и "Буревестник", укрепляет безопасность страны. "Именно наличие ядерной триады и появление новых образцов вооружения позволяет нам чувствовать себя спокойно", — констатировал Горбачев.Эксперт добавил, что суть этого оружия заключается в его превентивном характере. Говоря о стратегической роли новых комплексов, собеседник издания отметил, что их суть — в постоянной готовности. "Наличие подобного оружия минимизирует вероятность ядерного конфликта, глобального конфликта. Но это оружие не стреляет, оно охлаждает горячие головы", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Горбачев: "Посейдон" снизит вероятность ядерного конфликта, но России не обойтись без авианосцев" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пробуют выбраться из окруженного Купянска, попадая под огонь заградотрядов.
Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой, мощность которого значительно превышает мощность межконтинентальной ракеты "Сармат", заявил президент Владимир Путин. Ранее прошли испытания новой крылатой ракеты "Буревестник".
Отвечая на вопрос о значении новых видов вооружения для ядерной доктрины, Горбачев отметил, что они напрямую к ней не относятся, но выполняют ключевую сдерживающую функцию.
"Испытания подобного рода не имеют отношения к ядерной доктрине. Но они, как ни парадоксально, снижают возможность самой ядерной войны", — заявил эксперт.
Он подчеркнул, что появление таких систем, как "Посейдон" и "Буревестник", укрепляет безопасность страны. "Именно наличие ядерной триады и появление новых образцов вооружения позволяет нам чувствовать себя спокойно", — констатировал Горбачев.
Эксперт добавил, что суть этого оружия заключается в его превентивном характере. Говоря о стратегической роли новых комплексов, собеседник издания отметил, что их суть — в постоянной готовности.
"Наличие подобного оружия минимизирует вероятность ядерного конфликта, глобального конфликта. Но это оружие не стреляет, оно охлаждает горячие головы", — подытожил собеседник издания.