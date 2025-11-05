Это оружие охлаждает горячие головы: капитан 1 ранга про значение "Посейдона" и "Буревестника" - 05.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251105/eto-oruzhie-okhlazhdaet-goryachie-golovy-kapitan-1-ranga-pro-znachenie-poseydona-i-burevestnika-1071088714.html
Это оружие охлаждает горячие головы: капитан 1 ранга про значение "Посейдона" и "Буревестника"
Это оружие охлаждает горячие головы: капитан 1 ранга про значение "Посейдона" и "Буревестника" - 05.11.2025 Украина.ру
Это оружие охлаждает горячие головы: капитан 1 ранга про значение "Посейдона" и "Буревестника"
Новейшие комплексы "Посейдон" и "Буревестник" созданы для предотвращения глобального конфликта, а не для его развязывания. Их присутствие обеспечивает России стратегическую стабильность и снижает риски эскалации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
2025-11-05T05:50
2025-11-05T05:50
новости
россия
сергей горбачев
украина.ру
вооруженные силы украины
"буревестник"
ядерный
ядерное оружие
вооружения
эксперты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/04/1071090168_0:0:2434:1370_1920x0_80_0_0_5a5aa093ec7e7909a45449765ed307c8.jpg
Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой, мощность которого значительно превышает мощность межконтинентальной ракеты "Сармат", заявил президент Владимир Путин. Ранее прошли испытания новой крылатой ракеты "Буревестник".Отвечая на вопрос о значении новых видов вооружения для ядерной доктрины, Горбачев отметил, что они напрямую к ней не относятся, но выполняют ключевую сдерживающую функцию. Он подчеркнул, что появление таких систем, как "Посейдон" и "Буревестник", укрепляет безопасность страны. "Именно наличие ядерной триады и появление новых образцов вооружения позволяет нам чувствовать себя спокойно", — констатировал Горбачев.Эксперт добавил, что суть этого оружия заключается в его превентивном характере. Говоря о стратегической роли новых комплексов, собеседник издания отметил, что их суть — в постоянной готовности. "Наличие подобного оружия минимизирует вероятность ядерного конфликта, глобального конфликта. Но это оружие не стреляет, оно охлаждает горячие головы", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Горбачев: "Посейдон" снизит вероятность ядерного конфликта, но России не обойтись без авианосцев" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пробуют выбраться из окруженного Купянска, попадая под огонь заградотрядов.
https://ukraina.ru/20251103/kiev-v-agonii-kiselev-o-tom-kak-voyna-do-poslednego-ukraintsa-perestala-byt-metaforoy-1071086162.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/04/1071090168_45:0:2208:1622_1920x0_80_0_0_c0cb5dfe38d1e1bc65e2509dd3269efd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сергей горбачев, украина.ру, вооруженные силы украины, "буревестник", ядерный, ядерное оружие, вооружения, эксперты, аналитики, аналитика, ракеты, ракета, дальнобойные ракеты, испытания
Новости, Россия, Сергей Горбачев, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, "Буревестник", ядерный, Ядерное оружие, вооружения, эксперты, аналитики, Аналитика, ракеты, Ракета, дальнобойные ракеты, испытания

Это оружие охлаждает горячие головы: капитан 1 ранга про значение "Посейдона" и "Буревестника"

05:50 05.11.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЦеремония вывода из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск" в Северодвинске
Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки Хабаровск в Северодвинске
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Новейшие комплексы "Посейдон" и "Буревестник" созданы для предотвращения глобального конфликта, а не для его развязывания. Их присутствие обеспечивает России стратегическую стабильность и снижает риски эскалации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой, мощность которого значительно превышает мощность межконтинентальной ракеты "Сармат", заявил президент Владимир Путин. Ранее прошли испытания новой крылатой ракеты "Буревестник".
Отвечая на вопрос о значении новых видов вооружения для ядерной доктрины, Горбачев отметил, что они напрямую к ней не относятся, но выполняют ключевую сдерживающую функцию.
"Испытания подобного рода не имеют отношения к ядерной доктрине. Но они, как ни парадоксально, снижают возможность самой ядерной войны", — заявил эксперт.
Он подчеркнул, что появление таких систем, как "Посейдон" и "Буревестник", укрепляет безопасность страны. "Именно наличие ядерной триады и появление новых образцов вооружения позволяет нам чувствовать себя спокойно", — констатировал Горбачев.
Эксперт добавил, что суть этого оружия заключается в его превентивном характере. Говоря о стратегической роли новых комплексов, собеседник издания отметил, что их суть — в постоянной готовности.
"Наличие подобного оружия минимизирует вероятность ядерного конфликта, глобального конфликта. Но это оружие не стреляет, оно охлаждает горячие головы", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Сергей Горбачев: "Посейдон" снизит вероятность ядерного конфликта, но России не обойтись без авианосцев" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пробуют выбраться из окруженного Купянска, попадая под огонь заградотрядов.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
3 ноября, 16:36
Киев в агонии. Киселев о том, как война до последнего украинца перестала быть метафоройДела у Украины все хуже, коррупционные скандалы происходят на фоне массового бегства людей из этой страны. К этому примешиваются проблемы на фронте. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСергей ГорбачевУкраина.руВооруженные силы Украины"Буревестник"ядерныйЯдерное оружиевооруженияэкспертыаналитикиАналитикаракетыРакетадальнобойные ракетыиспытания
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:05Юрий Светов: Россия и Китай предупредили Трампа, что будет, если он не сдержит свой ядерный порыв
06:03Заврались и проявляют всё большую неадекватность. Чем занимаются представители украинской власти
06:00"Девять из десяти не дойдут до своих" — Анпилогов предрек судьбу окруженных солдат ВСУ
05:50Это оружие охлаждает горячие головы: капитан 1 ранга про значение "Посейдона" и "Буревестника"
05:44Тихий визит, громкие сигналы: Запад начал кампанию по принуждению Зеленского к миру
05:40Провал спецназа: Анпилогов раскрыл детали бессмысленной "операции" ГУР в Красноармейске
05:30"Каждый союзник — дополнительный патрон в обойме" — эксперт о создании альтернативного миропорядка
05:15Экономика Украины и война: недовольные чиновники, новые квоты и один дрон по цене двух
05:15Венесуэла станет "очередным Вьетнамом" для США: военный эксперт про возможный сценарий войны
05:00"По щелчку пальцев": капитан 1 ранга Горбачев о готовности "Буревестника" к мгновенному удару
04:50"Трамп соглашается, а потом меняет позицию" — эксперт про сложности диалога с Вашингтоном
04:40"Мы опережали все страны мира": капитан 1 ранга Горбачев о мощи советского подводного флота
04:30Сигнал Западу: можно и доиграться — Алексей Мухин о стратегических учениях ядерных сил России
04:20"Китай видит в России союзника" — Олег Иванов про общие подходы к решению международных проблем
04:10Провал высадки в Красноармейске и рейды на "Азовсталь": Анпилогов напомнил о прежних неудачах ВСУ
04:00Мандат на кражу? Эксперт о планах Восточной Европы получить бесплатно российские НПЗ
03:55Путин рассказал об историческом значении "Буревестника" и "Посейдона", деталях и перспективах
03:25Силы ПВО сбили над Орлом несколько украинских БПЛА
03:11Россия приступила к серийному производству "Орешника". Мирные перспективы "Посейдона" и "Буревестника"
02:28США рассматривают три варианта захвата Венесуэлы
Лента новостейМолния