Киев в агонии. Киселев о том, как война до последнего украинца перестала быть метафорой

Дела у Украины все хуже, коррупционные скандалы происходят на фоне массового бегства людей из этой страны. К этому примешиваются проблемы на фронте. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев