Били по энергетической инфраструктуре и жилым домам. Российская ПВО отразила атаку украинских дронов

Российские силы противовоздушной обороны минувшей ночью сбили 40 украинских беспилотников над Россией, сообщило Минобороны, передает 5 ноября телеграм-канал Украина.ру

2025-11-05T07:44

Из них 11 уничтожили над территорией Воронежской области, восемь - над Ростовской, по шесть над Курской областью и Крымом, пять БПЛА сбили над территорией Брянской области и по два над Белгородской и Орловской областями.Глава Владимирской области Александр Авдеев в своем телеграм-канале указал, что дроны атаковали энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира. Он отметил, что специалисты работают на месте. С наступлением светлого времени начнется ликвидация последствий. Все системы жизнеобеспечения работают в нормальном режиме, заверил губернатор.Также силы ПВО уничтожили БПЛА над Орлом, повреждено несколько домов и хозпостройка, сообщил губернатор Андрей Клычков. В настоящий момент информации о пострадавших нет. На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал об уничтожении БПЛА в Каменском, Верхнедонском, Чертковском и Константиновском районах региона. Он добавил, что люди, к счастью, не пострадали. Информация о последствиях уточняется.Подробнее об атаках ВСУ - в материале Силы ПВО сбили над Орлом несколько украинских БПЛА на сайте Украина.ру.

Новости

