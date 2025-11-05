Били по энергетической инфраструктуре и жилым домам. Российская ПВО отразила атаку украинских дронов - 05.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251105/bili-po-energeticheskoy-infrastrukture-i-zhilym-domam-rossiyskaya-pvo-otrazila-ataku-ukrainskikh-dronov-1071117332.html
Били по энергетической инфраструктуре и жилым домам. Российская ПВО отразила атаку украинских дронов
Били по энергетической инфраструктуре и жилым домам. Российская ПВО отразила атаку украинских дронов - 05.11.2025 Украина.ру
Били по энергетической инфраструктуре и жилым домам. Российская ПВО отразила атаку украинских дронов
Российские силы противовоздушной обороны минувшей ночью сбили 40 украинских беспилотников над Россией, сообщило Минобороны, передает 5 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-05T07:44
2025-11-05T07:44
новости
россия
воронежская область
курская область
минобороны
мчс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 11 уничтожили над территорией Воронежской области, восемь - над Ростовской, по шесть над Курской областью и Крымом, пять БПЛА сбили над территорией Брянской области и по два над Белгородской и Орловской областями.Глава Владимирской области Александр Авдеев в своем телеграм-канале указал, что дроны атаковали энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира. Он отметил, что специалисты работают на месте. С наступлением светлого времени начнется ликвидация последствий. Все системы жизнеобеспечения работают в нормальном режиме, заверил губернатор.Также силы ПВО уничтожили БПЛА над Орлом, повреждено несколько домов и хозпостройка, сообщил губернатор Андрей Клычков. В настоящий момент информации о пострадавших нет. На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал об уничтожении БПЛА в Каменском, Верхнедонском, Чертковском и Константиновском районах региона. Он добавил, что люди, к счастью, не пострадали. Информация о последствиях уточняется.Подробнее об атаках ВСУ - в материале Силы ПВО сбили над Орлом несколько украинских БПЛА на сайте Украина.ру.
россия
воронежская область
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, воронежская область, курская область, минобороны, мчс
Новости, Россия, Воронежская область, Курская область, Минобороны, МЧС

Били по энергетической инфраструктуре и жилым домам. Российская ПВО отразила атаку украинских дронов

07:44 05.11.2025
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Российские силы противовоздушной обороны минувшей ночью сбили 40 украинских беспилотников над Россией, сообщило Минобороны, передает 5 ноября телеграм-канал Украина.ру
Из них 11 уничтожили над территорией Воронежской области, восемь - над Ростовской, по шесть над Курской областью и Крымом, пять БПЛА сбили над территорией Брянской области и по два над Белгородской и Орловской областями.
Глава Владимирской области Александр Авдеев в своем телеграм-канале указал, что дроны атаковали энергетическую инфраструктуру в пригороде Владимира. Он отметил, что специалисты работают на месте. С наступлением светлого времени начнется ликвидация последствий. Все системы жизнеобеспечения работают в нормальном режиме, заверил губернатор.
Также силы ПВО уничтожили БПЛА над Орлом, повреждено несколько домов и хозпостройка, сообщил губернатор Андрей Клычков. В настоящий момент информации о пострадавших нет. На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал об уничтожении БПЛА в Каменском, Верхнедонском, Чертковском и Константиновском районах региона. Он добавил, что люди, к счастью, не пострадали. Информация о последствиях уточняется.
Подробнее об атаках ВСУ - в материале Силы ПВО сбили над Орлом несколько украинских БПЛА на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВоронежская областьКурская областьМинобороныМЧС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:59Об умной войне, волонтёрстве и предателях в творческой среде России — режиссёр Лика Крылаева
08:56Подразделения ВСУ покидают Покровск
08:31ВКС РФ поразили школьный пункт связи ВСУ в Доброполье
08:21БПЛА ВСУ долетели до Орла, США отрицают применение силы против Венесуэлы. Главное к этому часу
08:16Успехи ВС РФ на Сумском направлении
08:00Богдан Сташинский: человек убивший Бандеру
07:44Били по энергетической инфраструктуре и жилым домам. Российская ПВО отразила атаку украинских дронов
07:20ВС РФ бьют по объектам противника в украинских регионах
06:05Юрий Светов: Россия и Китай предупредили Трампа, что будет, если он не сдержит свой ядерный порыв
06:03Заврались и проявляют всё большую неадекватность. Чем занимаются представители украинской власти
06:00"Девять из десяти не дойдут до своих" — Анпилогов предрек судьбу окруженных солдат ВСУ
05:50Это оружие охлаждает горячие головы: капитан 1 ранга про значение "Посейдона" и "Буревестника"
05:44Тихий визит, громкие сигналы: Запад начал кампанию по принуждению Зеленского к миру
05:40Провал спецназа: Анпилогов раскрыл детали бессмысленной "операции" ГУР в Красноармейске
05:30"Каждый союзник — дополнительный патрон в обойме" — эксперт о создании альтернативного миропорядка
05:15Экономика Украины и война: недовольные чиновники, новые квоты и один дрон по цене двух
05:15Венесуэла станет "очередным Вьетнамом" для США: военный эксперт про возможный сценарий войны
05:00"По щелчку пальцев": капитан 1 ранга Горбачев о готовности "Буревестника" к мгновенному удару
04:50"Трамп соглашается, а потом меняет позицию" — эксперт про сложности диалога с Вашингтоном
04:40"Мы опережали все страны мира": капитан 1 ранга Горбачев о мощи советского подводного флота
Лента новостейМолния