https://ukraina.ru/20251104/prezident-rossii-napravlyaet-delegatsiyu-na-sammit-g20-v-yuar-1071106802.html
Президент России направляет делегацию на саммит G20 в ЮАР
Президент России направляет делегацию на саммит G20 в ЮАР - 04.11.2025 Украина.ру
Президент России направляет делегацию на саммит G20 в ЮАР
Российскую делегацию на ноябрьский саммит "Группы двадцати" в ЮАР возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин. Распоряжение об этом подписал Владимир Путин
2025-11-04T17:37
2025-11-04T17:37
2025-11-04T17:37
новости
юар
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
украина.ру
африка
g20
саммит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102406/62/1024066237_0:0:2754:1549_1920x0_80_0_0_f55fc36aaeb80e2496280f8c7e4f2564.jpg
"Направить в Йоханнесбург (Южно-Африканская Республика) в период с 20 по 24 ноября 2025 года делегацию Российской Федерации для участия в работе саммита "Группы двадцати", - сказано в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.В состав делегации включены замминистра иностранных дел Александр Панкин и другие официальные лица. Саммит G-20 запланирован на 21 — 22 ноября 2025 года в Йоханнесбурге. ЮАР станет первым африканским государством, принимающим такой саммит. Сейчас эта африканская республика председательствует в "Группе двадцати".Больше новостей дня представлено в обзоре Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
юар
россия
украина
африка
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102406/62/1024066237_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_481cdc670756ac470c9a759e60e2b9e4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, юар, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, украина.ру, африка, g20, саммит, международные отношения, международная политика
Новости, ЮАР, Россия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина.ру, Африка, G20, саммит, международные отношения, Международная политика
Президент России направляет делегацию на саммит G20 в ЮАР
Российскую делегацию на ноябрьский саммит "Группы двадцати" в ЮАР возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин. Распоряжение об этом подписал Владимир Путин
"Направить в Йоханнесбург (Южно-Африканская Республика) в период с 20 по 24 ноября 2025 года делегацию Российской Федерации для участия в работе саммита "Группы двадцати", - сказано в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.
В состав делегации включены замминистра иностранных дел Александр Панкин и другие официальные лица.
Саммит G-20 запланирован на 21 — 22 ноября 2025 года в Йоханнесбурге. ЮАР станет первым африканским государством, принимающим такой саммит. Сейчас эта африканская республика председательствует в "Группе двадцати".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.