Президент России направляет делегацию на саммит G20 в ЮАР - 04.11.2025
Президент России направляет делегацию на саммит G20 в ЮАР
Президент России направляет делегацию на саммит G20 в ЮАР
Российскую делегацию на ноябрьский саммит "Группы двадцати" в ЮАР возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин. Распоряжение об этом подписал Владимир Путин
2025-11-04T17:37
2025-11-04T17:37
"Направить в Йоханнесбург (Южно-Африканская Республика) в период с 20 по 24 ноября 2025 года делегацию Российской Федерации для участия в работе саммита "Группы двадцати", - сказано в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.В состав делегации включены замминистра иностранных дел Александр Панкин и другие официальные лица. Саммит G-20 запланирован на 21 — 22 ноября 2025 года в Йоханнесбурге. ЮАР станет первым африканским государством, принимающим такой саммит. Сейчас эта африканская республика председательствует в "Группе двадцати".Больше новостей дня представлено в обзоре Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября
Новости
Президент России направляет делегацию на саммит G20 в ЮАР

17:37 04.11.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Российскую делегацию на ноябрьский саммит "Группы двадцати" в ЮАР возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин. Распоряжение об этом подписал Владимир Путин
"Направить в Йоханнесбург (Южно-Африканская Республика) в период с 20 по 24 ноября 2025 года делегацию Российской Федерации для участия в работе саммита "Группы двадцати", - сказано в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.
В состав делегации включены замминистра иностранных дел Александр Панкин и другие официальные лица.
Саммит G-20 запланирован на 21 — 22 ноября 2025 года в Йоханнесбурге. ЮАР станет первым африканским государством, принимающим такой саммит. Сейчас эта африканская республика председательствует в "Группе двадцати".
Больше новостей дня представлено в обзоре Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
