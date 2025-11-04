https://ukraina.ru/20251104/prezident-rossii-napravlyaet-delegatsiyu-na-sammit-g20-v-yuar-1071106802.html

Президент России направляет делегацию на саммит G20 в ЮАР

Российскую делегацию на ноябрьский саммит "Группы двадцати" в ЮАР возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин. Распоряжение об этом подписал Владимир Путин

"Направить в Йоханнесбург (Южно-Африканская Республика) в период с 20 по 24 ноября 2025 года делегацию Российской Федерации для участия в работе саммита "Группы двадцати", - сказано в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.В состав делегации включены замминистра иностранных дел Александр Панкин и другие официальные лица. Саммит G-20 запланирован на 21 — 22 ноября 2025 года в Йоханнесбурге. ЮАР станет первым африканским государством, принимающим такой саммит. Сейчас эта африканская республика председательствует в "Группе двадцати".Больше новостей дня представлено в обзоре Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

