Постпред США при НАТО призвал Зеленского завершить "бессмысленную войну"

Постпред США при НАТО призвал Зеленского завершить "бессмысленную войну" - 04.11.2025 Украина.ру

Постпред США при НАТО призвал Зеленского завершить "бессмысленную войну"

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер 4 ноября прибыл в Киев и заявил Владимиру Зеленскому о необходимости завершить конфликт. Об этом он написал в соцсети X

"Я довел до сведения, что эта бессмысленная война должна прекратиться, и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента [США Дональда] Трампа, – единственный жизнеспособный путь вперед", — указал он. В октябре Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как писало агентство Reuters, глава Белого дома намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. В свою очередь, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявлял, что Москва хочет мирного урегулирования ситуации на Украине, доносит это до США.Подробнее о незавидном положении Киева - в материале Киев в агонии. Киселев о том, как война до последнего украинца перестала быть метафорой на сайте Украина.ру.

