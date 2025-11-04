https://ukraina.ru/20251104/postpred-ssha-pri-nato-prizval-zelenskogo-zavershit-bessmyslennuyu-voynu-1071098263.html
Постпред США при НАТО призвал Зеленского завершить "бессмысленную войну"
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер 4 ноября прибыл в Киев и заявил Владимиру Зеленскому о необходимости завершить конфликт. Об этом он написал в соцсети X
"Я довел до сведения, что эта бессмысленная война должна прекратиться, и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента [США Дональда] Трампа, – единственный жизнеспособный путь вперед", — указал он. В октябре Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как писало агентство Reuters, глава Белого дома намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. В свою очередь, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявлял, что Москва хочет мирного урегулирования ситуации на Украине, доносит это до США.Подробнее о незавидном положении Киева - в материале Киев в агонии. Киселев о том, как война до последнего украинца перестала быть метафорой на сайте Украина.ру.
"Я довел до сведения, что эта бессмысленная война должна прекратиться, и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента [США Дональда] Трампа, – единственный жизнеспособный путь вперед", — указал он.
В октябре Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как писало агентство Reuters, глава Белого дома намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку.
В свою очередь, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявлял, что Москва хочет мирного урегулирования ситуации на Украине, доносит это до США.