Постпред США при НАТО призвал Зеленского завершить "бессмысленную войну" - 04.11.2025
Постпред США при НАТО призвал Зеленского завершить "бессмысленную войну"
Постпред США при НАТО призвал Зеленского завершить "бессмысленную войну" - 04.11.2025 Украина.ру
Постпред США при НАТО призвал Зеленского завершить "бессмысленную войну"
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер 4 ноября прибыл в Киев и заявил Владимиру Зеленскому о необходимости завершить конфликт. Об этом он написал в соцсети X
"Я довел до сведения, что эта бессмысленная война должна прекратиться, и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента [США Дональда] Трампа, – единственный жизнеспособный путь вперед", — указал он. В октябре Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как писало агентство Reuters, глава Белого дома намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. В свою очередь, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявлял, что Москва хочет мирного урегулирования ситуации на Украине, доносит это до США.
Постпред США при НАТО призвал Зеленского завершить "бессмысленную войну"

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер 4 ноября прибыл в Киев и заявил Владимиру Зеленскому о необходимости завершить конфликт. Об этом он написал в соцсети X
"Я довел до сведения, что эта бессмысленная война должна прекратиться, и что мир, достигнутый благодаря усилиям президента [США Дональда] Трампа, – единственный жизнеспособный путь вперед", — указал он.
В октябре Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как писало агентство Reuters, глава Белого дома намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку.

В свою очередь, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявлял, что Москва хочет мирного урегулирования ситуации на Украине, доносит это до США.
Подробнее о незавидном положении Киева - в материале Киев в агонии. Киселев о том, как война до последнего украинца перестала быть метафорой на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния