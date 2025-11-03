https://ukraina.ru/20251103/kiev-v-agonii-kiselev-o-tom-kak-voyna-do-poslednego-ukraintsa-perestala-byt-metaforoy-1071086162.html

Киев в агонии. Киселев о том, как война до последнего украинца перестала быть метафорой

Киев в агонии. Киселев о том, как война до последнего украинца перестала быть метафорой

Дела у Украины все хуже, коррупционные скандалы происходят на фоне массового бегства людей из этой страны. К этому примешиваются проблемы на фронте. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046818329_0:23:2732:1560_1920x0_80_0_0_5f12787534226a04103903f5bcbc5f02.jpg

