Киев в агонии. Киселев о том, как война до последнего украинца перестала быть метафорой
Дела у Украины все хуже, коррупционные скандалы происходят на фоне массового бегства людей из этой страны. К этому примешиваются проблемы на фронте. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев
На Украине атмосфера гнетущая. По разным оценкам, с начала СВО страну покинули до 5 млн мужчин призывного возраста. Еще 100 тыс. молодых людей от 18 до 22 лет за последние два месяца пересекли границу с Польшей. Дезертирство в армии носит массовый характер – в розыске числятся под 500 тыс. человек, рассказал Киселев.
Командир роты ударных дронов "Орден Сантьяго" экс-депутат Верховной Рады Игорь Луценко приводит такую статистику: "Только в сентябре официально зарегистрировано 20 тысяч случаев самовольного оставления части, по сути, дезертирства. С начала года – около 160 тысяч. Однако на самом деле ситуация гораздо хуже".
Меняется интонация и в западной прессе, отметил Киселев.
Berliner Zeitung описывает происходящее на Украине так: "По данным военного омбудсмена Ольги Решетиловой, многие из новобранцев бегут при первой же возможности. Они исчезают из учебных лагерей, скрываются по дороге в свои части или пропадают, как только узнают, что их отправляют на фронт. В то же время миллионы мужчин продолжают жить обычной жизнью и уклоняются от военной службы благодаря широко распространенной коррупции в системе мобилизации".
Немецкая газета приходит к неутешительному выводу: принудительная мобилизация – единственное, что поддерживает жизнь украинской армии.
А корреспондент британской The Sun Джером Старки рассказывает, как "бусифицировали" коллегу-украинца прямо у него на глазах.
"Мы стали свидетелями жестокости и беспощадности украинского кризиса с набором новобранцев. Следующие восемь часов моего украинского друга и коллегу, журналиста, с которым я проработал четыре года, насильно загоняли в вооруженные силы его страны. У моего друга, назову его Д., отняли свободу. Я тщетно пытался помочь Д.: звонил друзьям, звонил знакомым из правительства и из армии. После восьми часов ожидания на призывном пункте Д. тайком увезли прочь. Мы так и не попрощались. Затем от него пришло сообщение: "Думаю, мне конец", – пишет Старки.
Подобные трагедии происходят с тысячами украинских мужчин ежедневно, подчеркнул Киселев.
"Бусификаторы" буквально озверели – обращаются с людьми хуже, чем со скотом. В Харькове 10 "людоловов" загребли собаку вместе с хозяином. Мужчину заталкивали в автобус жесткими ударами, а потом бережно сажали туда же и маленького песика. А у жителя Киевской области после встречи с сотрудниками ТЦК лицо и тело превратились в синее месиво. В таком виде сына на улице нашла мать, рядом была повестка в ТЦК. Сейчас он в реанимации и ничего не помнит. В той же Киевской области три бугая завалили парня и сомкнули за спиной наручники. У "бусифицировнного" на лице ужас. Женщины пытались парня спасти, но безрезультатно. На другом видео восемь человек пинками заталкивали схваченного в автобус. Так начинается служба в ВСУ", - рассказал ведущий.
Понятно, нервы у людей не выдерживают, добавил он.
Киселев рассказал, как буквально на днях в Одессе сотрудники ТЦК заявились на рынок "7-й километр". Встретили ожесточенное сопротивление. Сначала им побили стекла, а потом и перевернули микроавтобус. Военкомы буквально вжались в перевернутый автомобиль.
По его словам, на Украине зреет недовольство. Власти же продолжают накачивать народ ложью о ситуации на фронте.
"Врут безбожно, целые спектакли разыгрывают", - отметил Киселев.
Украинские граждане и власть явно существуют в параллельных реальностях и цели у них противоположные. Об этом открыто говорит бывший депутат Рады Игорь Мосийчук*.
"Вы скажите, если народ гибнет, почему Зеленский за продолжение войны? Я вам скажу: у украинского народа одна цель – выжить. А у этих всех шефиров, зеленских, миндичей, арахамий и иже с ними – у них другая задача. Они зарабатывают на войне, они зарабатывают на крови", – подчеркнул Мосийчук.
Не так давно турецкая газета Aydınlık опубликовала свое расследование по следам разгона Зеленским Национального бюро по борьбе с коррупцией (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Оказалось, что антикоррупционные службы сначала вышли на человека по имени Андрей Гмырин, а потом и на всю киевскую верхушку.
"НАБУ и САП узнали, что ближайшее окружение Зеленского ежемесячно переводит около 50 миллионов долларов на счета двух компаний, связанных с Андреем Гмыриным, который, как утверждается, и распоряжается средствами, полученными в результате коррупции. Обе компании находятся в Объединенных Арабских Эмиратах", – написало издание.
Далее газета публикует названия банков и номера счетов. И это только два счета в двух ближневосточных банках. Остается лишь догадываться, сколько счетов пооткрывали украинские власти по всему миру и сколько западных миллиардов "закрысили".
Об украинской коррупции говорят и в США.
Вчера, 07:08Западная Украина за неделюЗападная Украина за минувшую неделю: разрушенные электростанции Ахметова и бегство военных за границуНа закарпатском участке украино-венгерской границы произошел очередной силовой прорыв, причём сбежал с Украины действующий военный. А местные пограничники регулярно убегают в Европу прямо из нарядов
"Похоже, Зеленский переводит около 50 млн долларов в месяц в какой-то саудовский банк. Странно", – отметила когрессвумен Анна Паулина Луна.
"Вообще признак полной безысходности", - рассказал Киселев.
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук называет все происходящее на Украине агонией.
"Главный ресурс, люди, практически исчерпан. Мобилизация провалилась, фронт пустеет, страна выгорает изнутри. Украина истощена. И теперь вопрос не "когда закончится война", а "кто останется после нее", – указал Дмитрук.
"Война до последнего украинца" – не метафора и не аллегория, резюмировал Киселев.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
