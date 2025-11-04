"На одном месте не засиживаемся": командир взвода рассказал про тактику борьбы с дронами-ждунами
ВСУ активно используют тактику дронных засад, когда "ждун" лежит на пути движения, а оператор поднимает его в воздух после срабатывания датчиков. Об этом изданию Украина.ру рассказал командир штурмового взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии, ГВ "Центр", младший сержант Сергей Базанов
По словам Базанова, во время боев за Ивановку (Днепропетровская область) ВСУ использовали особенно много беспилотников. Он описал тактику их применения. "Дрон лежит на пути нашего предполагаемого следования, а оператор сидит где-то на другом конце Ивановки", — пояснил командир.
Механизм атаки запускается с помощью скрытых датчиков. "На подходе к "птичке" разбросаны датчики. Сработал датчик — оператор поднимает "камикадзе" и атакует", — рассказал Базанов.
"Я стал передвигаться от дома к дому и в огороде одного из дворов сидел "ждун". Он быстро взлетел и атаковал меня. Благо, что физическая подготовка у меня отличная. Вовремя отпрыгнул и получил лёгкое ранение ног", — рассказал боец.
Именно поэтому, как подчеркнул командир, взвод постоянно находится в движении. "Поэтому на одном месте не засиживаемся. Постоянно в движении. Если датчик сработал, то быстро продвигаемся вперёд", — заключил собеседник издания.
