Падение фронта под Красноармейском: украинская группировка в Димитрове оказалась в котле

Падение фронта под Красноармейском: украинская группировка в Димитрове оказалась в котле - 04.11.2025

Падение фронта под Красноармейском: украинская группировка в Димитрове оказалась в котле

Украинский инсайдерский телеграм-канал Резидент сообщает о полном развале фронта ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом канал пишет 4 ноября

По данным источников канала в Генштабе, ситуация на фронте приобретает катастрофический для киевского режима характер. Вооруженные силы Украины практически полностью утратили контроль над Красноармейском — российские подразделения установили контроль над 90% города. При этом отступление из Димитрова (Мирнограда) стало невозможным, что создает угрозу полного окружения значительной группировки ВСУ. Все заявления главкома Александра Сырского о "стабилизации ситуации" оказались откровенной дезинформацией. Две попытки контратаковать российские позиции провалились, принеся украинской стороне значительные потери. Попытки деблокировать подразделения ВСУ в Димитрове лишь усугубляют военную катастрофу. Стратегический прорыв российских войск под Покровском открывает путь для освобождения всего Донбасса. Некомпетентность украинского командования, продолжающего бросать солдат в бессмысленные контратаки, ведет к неоправданным жертвам. Падение Красноармейска и возможная капитуляция окруженной группировки в Димитрове станут закономерным итогом провальной военной политики киевского режима, обрекающего своих военнослужащих на гибель в безнадежной операции.Главное к этому часу в материале Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября на сайте Украина.ру

