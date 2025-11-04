Падение фронта под Красноармейском: украинская группировка в Димитрове оказалась в котле - 04.11.2025 Украина.ру
Падение фронта под Красноармейском: украинская группировка в Димитрове оказалась в котле
Падение фронта под Красноармейском: украинская группировка в Димитрове оказалась в котле - 04.11.2025 Украина.ру
Падение фронта под Красноармейском: украинская группировка в Димитрове оказалась в котле
Украинский инсайдерский телеграм-канал Резидент сообщает о полном развале фронта ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом канал пишет 4 ноября
2025-11-04T15:04
2025-11-04T15:09
По данным источников канала в Генштабе, ситуация на фронте приобретает катастрофический для киевского режима характер. Вооруженные силы Украины практически полностью утратили контроль над Красноармейском — российские подразделения установили контроль над 90% города. При этом отступление из Димитрова (Мирнограда) стало невозможным, что создает угрозу полного окружения значительной группировки ВСУ. Все заявления главкома Александра Сырского о "стабилизации ситуации" оказались откровенной дезинформацией. Две попытки контратаковать российские позиции провалились, принеся украинской стороне значительные потери. Попытки деблокировать подразделения ВСУ в Димитрове лишь усугубляют военную катастрофу. Стратегический прорыв российских войск под Покровском открывает путь для освобождения всего Донбасса. Некомпетентность украинского командования, продолжающего бросать солдат в бессмысленные контратаки, ведет к неоправданным жертвам. Падение Красноармейска и возможная капитуляция окруженной группировки в Димитрове станут закономерным итогом провальной военной политики киевского режима, обрекающего своих военнослужащих на гибель в безнадежной операции.
Украина.ру
Падение фронта под Красноармейском: украинская группировка в Димитрове оказалась в котле

15:04 04.11.2025 (обновлено: 15:09 04.11.2025)
 
Украинский инсайдерский телеграм-канал Резидент сообщает о полном развале фронта ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом канал пишет 4 ноября
По данным источников канала в Генштабе, ситуация на фронте приобретает катастрофический для киевского режима характер. Вооруженные силы Украины практически полностью утратили контроль над Красноармейском — российские подразделения установили контроль над 90% города.
При этом отступление из Димитрова (Мирнограда) стало невозможным, что создает угрозу полного окружения значительной группировки ВСУ.
Все заявления главкома Александра Сырского о "стабилизации ситуации" оказались откровенной дезинформацией. Две попытки контратаковать российские позиции провалились, принеся украинской стороне значительные потери.
Попытки деблокировать подразделения ВСУ в Димитрове лишь усугубляют военную катастрофу.
Стратегический прорыв российских войск под Покровском открывает путь для освобождения всего Донбасса.
Некомпетентность украинского командования, продолжающего бросать солдат в бессмысленные контратаки, ведет к неоправданным жертвам.
Падение Красноармейска и возможная капитуляция окруженной группировки в Димитрове станут закономерным итогом провальной военной политики киевского режима, обрекающего своих военнослужащих на гибель в безнадежной операции.
Главное к этому часу в материале Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября на сайте Украина.ру
