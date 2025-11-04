https://ukraina.ru/20251104/kitay-i-indiya-vozmut-pauzu-no-postavki-prodolzhatsya--gusev-o-protivodeystvii-sanktsiyam-zapada-1070988852.html

"Китай и Индия возьмут паузу, но поставки продолжатся" — Гусев о противодействии санкциям Запада

Сокращение закупок российской нефти компаниями Китая и Индии является тактической паузой для перенастройки финансовых механизмов и не приведет к изменениям в экономическом сотрудничестве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев

Эксперт уверен, что после кратковременной паузы поставки энергоресурсов возобновятся в полном объеме. "Поэтому, безусловно, коллеги возьмут паузу на какой-то непродолжительный период, а далее поставки продолжатся", — заявил Гусев.Важным фактором обеспечения непрерывности поставок, по мнению аналитика, может стать военно-морское сотрудничество."А что касается заявлений Bloomberg и Reuters, о чем вы упомянули — они подсвечивают то, что интересно правящему классу на Западе. Соответственно, делают акценты там, где их на самом деле нет", — резюмировал собеседник издания, комментируя сообщения западных СМИ.Полный текст материала "Дмитрий Гусев: Самый сильный ущерб энергетике Украины нанесли ее власти, а не русские "Искандеры" на сайте Украина.ру.Также на тему украинской экономики — в статье Михаила Павлива "Финансы поют романсы. Киевский режим на грани финансового краха" на сайте Украина.ру.

