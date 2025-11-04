"Китай и Индия возьмут паузу, но поставки продолжатся" — Гусев о противодействии санкциям Запада - 04.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251104/kitay-i-indiya-vozmut-pauzu-no-postavki-prodolzhatsya--gusev-o-protivodeystvii-sanktsiyam-zapada-1070988852.html
"Китай и Индия возьмут паузу, но поставки продолжатся" — Гусев о противодействии санкциям Запада
"Китай и Индия возьмут паузу, но поставки продолжатся" — Гусев о противодействии санкциям Запада - 04.11.2025 Украина.ру
"Китай и Индия возьмут паузу, но поставки продолжатся" — Гусев о противодействии санкциям Запада
Сокращение закупок российской нефти компаниями Китая и Индии является тактической паузой для перенастройки финансовых механизмов и не приведет к изменениям в экономическом сотрудничестве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев
2025-11-04T04:30
2025-11-04T04:30
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/17/1070555578_0:8:761:436_1920x0_80_0_0_01658c9c44bc1e442ddfb55c17f66eda.jpg
Эксперт уверен, что после кратковременной паузы поставки энергоресурсов возобновятся в полном объеме. "Поэтому, безусловно, коллеги возьмут паузу на какой-то непродолжительный период, а далее поставки продолжатся", — заявил Гусев.Важным фактором обеспечения непрерывности поставок, по мнению аналитика, может стать военно-морское сотрудничество."А что касается заявлений Bloomberg и Reuters, о чем вы упомянули — они подсвечивают то, что интересно правящему классу на Западе. Соответственно, делают акценты там, где их на самом деле нет", — резюмировал собеседник издания, комментируя сообщения западных СМИ.Полный текст материала "Дмитрий Гусев: Самый сильный ущерб энергетике Украины нанесли ее власти, а не русские "Искандеры" на сайте Украина.ру.Также на тему украинской экономики — в статье Михаила Павлива "Финансы поют романсы. Киевский режим на грани финансового краха" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251028/energeticheskie-voyny-sanktsii-ssha-protiv-5-mirovoy-nefti-i-zagadochnye-vzryvy-na-npz-v-rumynii-i-1070773387.html
Украина.ру
"Китай и Индия возьмут паузу, но поставки продолжатся" — Гусев о противодействии санкциям Запада

"Китай и Индия возьмут паузу, но поставки продолжатся" — Гусев о противодействии санкциям Запада

Сокращение закупок российской нефти компаниями Китая и Индии является тактической паузой для перенастройки финансовых механизмов и не приведет к изменениям в экономическом сотрудничестве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев
Эксперт уверен, что после кратковременной паузы поставки энергоресурсов возобновятся в полном объеме. "Поэтому, безусловно, коллеги возьмут паузу на какой-то непродолжительный период, а далее поставки продолжатся", — заявил Гусев.
Важным фактором обеспечения непрерывности поставок, по мнению аналитика, может стать военно-морское сотрудничество.
"Кроме того, военные силы и флот РФ, Китая и Индии могут обеспечить любые товарные потоки, не обращая внимания на какие-либо санкции. И корабли смогут ходить спокойно", — отметил эксперт.
"А что касается заявлений Bloomberg и Reuters, о чем вы упомянули — они подсвечивают то, что интересно правящему классу на Западе. Соответственно, делают акценты там, где их на самом деле нет", — резюмировал собеседник издания, комментируя сообщения западных СМИ.
Полный текст материала "Дмитрий Гусев: Самый сильный ущерб энергетике Украины нанесли ее власти, а не русские "Искандеры" на сайте Украина.ру.
Также на тему украинской экономики — в статье Михаила Павлива "Финансы поют романсы. Киевский режим на грани финансового краха" на сайте Украина.ру.
28 октября, 06:31
Энергетические войны: Санкции США против 5% мировой нефти и загадочные взрывы на НПЗ в Румынии и ВенгрииНа долю Роснефти и ЛУКОЙЛа, попавших под санкции США, приходится около 5% мировой добычи сырой нефти, что составляет порядка 5,3 млн баррелей в сутки. При этом около 3,5 млн из них идут на экспорт.
Лента новостейМолния