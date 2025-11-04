"Китай и Индия возьмут паузу, но поставки продолжатся" — Гусев о противодействии санкциям Запада
Сокращение закупок российской нефти компаниями Китая и Индии является тактической паузой для перенастройки финансовых механизмов и не приведет к изменениям в экономическом сотрудничестве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев
Эксперт уверен, что после кратковременной паузы поставки энергоресурсов возобновятся в полном объеме. "Поэтому, безусловно, коллеги возьмут паузу на какой-то непродолжительный период, а далее поставки продолжатся", — заявил Гусев.
Важным фактором обеспечения непрерывности поставок, по мнению аналитика, может стать военно-морское сотрудничество.
"Кроме того, военные силы и флот РФ, Китая и Индии могут обеспечить любые товарные потоки, не обращая внимания на какие-либо санкции. И корабли смогут ходить спокойно", — отметил эксперт.
"А что касается заявлений Bloomberg и Reuters, о чем вы упомянули — они подсвечивают то, что интересно правящему классу на Западе. Соответственно, делают акценты там, где их на самом деле нет", — резюмировал собеседник издания, комментируя сообщения западных СМИ.
