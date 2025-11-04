https://ukraina.ru/20251104/bitva-pod-chudnovom-predatelstvo-kazakov-na-7-let-otsrochivshee-osvobozhdenie-levoberezhya-1071095588.html

Битва под Чудновом. Предательство казаков, на 7 лет отсрочившее освобождение Левобережья

Битва под Чудновом. Предательство казаков, на 7 лет отсрочившее освобождение Левобережья - 04.11.2025 Украина.ру

Битва под Чудновом. Предательство казаков, на 7 лет отсрочившее освобождение Левобережья

4 ноября 1660 года после двойного предательства малороссийских казаков, гетманом которых тогда был Юрий Хмельницкий, русский воевода Василий Шереметев вынужден был подписать капитуляцию перед превосходящими силами поляков и татар под Чудновом в нынешней Житомирской области

2025-11-04T15:59

2025-11-04T15:59

2025-11-04T15:59

история

история

история малороссии

история украины

россия

швеция

речь посполитая

богдан хмельницкий

рада

xvii век

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/04/1071095238_0:18:1305:752_1920x0_80_0_0_52a33c91a8f8a5bf72038574da83a031.jpg

В январе 1654 года в Переяславе состоялась Рада, на которой малороссийские казаки и мещане единодушно высказались за единство с Россией и переход под "высокую руку" царя. Поскольку Польша считала казаков своими подданными-бунтовщиками, началась польско-русская война.Её начало в целом было успешным для объединённых царских и гетманских сил. Уже к концу 1655 года вся Западная Русь, кроме Львова, Бреста, Слуцка, Старого Быхова и Несвижа оказалась под контролем русских и казацких войск, и боевые действия были перенесены непосредственно на этническую территорию Польши и Литвы. Россия почти достигла цели объединения восточнославянских земель вокруг Москвы и восстановления Древнерусского государства в его прежних границах.Речь Посполитая оказалась на грани исчезновения, ведь ещё летом 1655 в войну против неё вступила Швеция, войска которой захватили Варшаву и Краков. Фактически тогда поляков спас русский царь Алексей Михайлович, который 17 мая 1656 года объявил Швеции войну, рассчитывая расширить выход России к Балтийскому морю. 3 ноября 1656 года Россия и Речь Посполитая заключили предложенное Варшавой Виленское перемирие. Благодаря ему Речь Посполитая, проигрывавшая как на русском, так и на шведском фронте, была спасена от полного разгрома, а Россия получила свободу действий в конфликте со Швецией.По настоянию польской стороны, с чем согласилась Россия, послы Хмельницкого не были допущены на переговоры, что вызвало ярость гетмана. По утверждению генерального писаря Войска Запорожского Ивана Выговского, Хмельницкий "яко шаленый, которой ума уступився, заволал и молвил: "Уже, дети, об этом не печальтесь! Я уж знаю, что делать: надо отступить от руки царской, а пойдем туда, куда Бог повелит: не то что под христианского пана, а хоть и под басурмана".6 декабря 1656 года Хмельницкий заключил в Радноте антипольский союз с Швецией, Трансильванией, Бранденбургом и литовским магнатом Богуславом Радзивиллом. Согласно договору, Речь Посполитая должна была быть разделена между союзниками. В первой половине 1657 года войска Раднотской коалиции провели успешную военную кампанию на территории Речи Посполитой, и даже захватили Краков и Варшаву.Однако летом того же года они начали терпеть поражения из-за того, что войну Швеции объявили Австрия, Дания и Священная Римская империя. В июле 1657-го, войска князя Трансильвании Дьёрдя Ракоци после предательства казаков были разгромлены под Меджибожем (ныне Хмельницкая область). Польские источники считают, что именно провал похода Ракоци наряду с "Виленским перемирием" и начавшейся в июне 1657 года войны между Данией и Швецией, привели к тому, что Раднотский договор так и не был реализован.6 августа 1657 года умер Богдан Хмельницкий, и новым гетманом был избран Иван Выговский. Уже в октябре 1657-го он подписал со шведами союзнический "Корсунский договор", однако после поражений Швеции в войне с Данией новых союзников гетман немедленно предал и в сентябре 1658 года подписал с поляками Гадячский договор, согласно которому Гетманщина входила в состав Речи Посполитой в качестве федеративной единицы. Это решение раскололо казачество на пропольскую и промосковскую партии и позволило Речи Посполитой возобновить войну с Россией.Кампания 1658-59 года была успешной для России и оставшихся верными ей казаков. Против Выговского вспыхнули восстания, к сентябрю 1659 года присягу русскому царю принесли казацкие полковники – киевский Иван Якимович, переяславский Тимофей Цецюра, черниговский Аникей Силич, – вместе с казацкими полками и населением этих городов. Армия Трубецкого торжественно вошла в Нежин, где русскому царю присягнули мещане и казаки нежинского полка под командованием Василия Золотаренко. Иван Выговский был свергнут казаками, а гетманом был избран восемнадцатилетний сын Богдана Хмельницкого – Юрий.3 мая Речь Посполитая заключила мирный договор со Швецией. Это сразу изменило соотношение сил в войне, так как против России могли быть направлены многочисленные и опытные польские резервы. На северном участке фронта (ныне Литва и Белоруссия) польско-литовская армия заняла западную и центральную часть Великого княжества Литовского.На южном же фронте русско-казацкие войска, наоборот, готовились к наступлению. Планы царя Алексея Михайловича на кампанию были поистине грандиозными: возвращение Львова, а в перспективе – наступление на Краков. 15-тысячная армия под командованием Василия Шереметева была к этой задаче готова: больше половины её составляли полки иноземного строя, получившие боевое крещение в предыдущие годы войны с поляками.В мае 1660 года в Киев пришли казацкие левобережные полки наказного гетмана Тимофея Цецюры, всего около 20 тысяч человек. Совместно с армией Шереметева должно было действовать казачье войско (от 20 до 30 тысяч человек) под началом гетмана Юрия Хмельницкого. Оно двигалось вдоль правой стороны Днепра с целью помешать соединению польско-литовской армии с войском крымского хана.17 августа 1660 года войска Шереметева и Цецюры начали поход на Львов. 25 августа к ним присоединился вышедший из Умани отряд князя Григория Козловского, который до последнего возражал против похода, убеждая Шереметева, что нельзя доверять казакам и не стоит идти в Польшу, а нужно ждать врага на территории запорожского казачества, укрепляя города.Из Луцка выступили польские войска коронного гетмана Ежи Любомирского численностью около 19 тыс. человек. Позже к войскам Любомирского присоединились 2 тыс. казаков Выговского и 8 тыс. армия Великого коронного гетмана Станислава Потоцкого. Юрий Хмельницкий не смог остановить татарскую орду и 26 августа татарская армия нуреддин-султана Мурад-Гирея и царевича Сафа-Гирея численностью около 15 тыс. человек соединилась с польскими войсками.9 сентября передовые отряды противников встретились под Бердичевом. До последнего момента Шереметев считал, что против него действуют незначительные силы Великого коронного гетмана и крымских татар. Несмотря на это, когда 16 сентября у города Любар началась полномасштабная битва, армия Шереметева дала достойный отпор.Шереметев занял оборону в своём лагере, огородившись обозом и валом, и стал ожидать прибытия казаков Хмельницкого. Но Хмельницкий не появился, татарские отряды перерезали дороги, припасы русского-казацкого войска истощались. В конце концов, 26 сентября Шереметев начал отвод войск к местечку Чуднов, рассчитывая, что Хмельницкий выйдет на соединение туда.27 сентября 1660 года лагерь Шереметева и Цецюры был окружён со всех сторон польско-татарским войском – именно этот день считается началом битвы под Чудновом. При этом Юрий Хмельницкий остановился в Слободище (30 км от Чуднова), и не пытались прорвать выставленный поляками и татарами заслон. 8 и 14 октября русские воины дважды попытались вырваться из окружения, но это им не удалось.17 октября 1660 года Юрий Хмельницкий подписал Слободищенский трактат, по условиям которого Войско Запорожское отдавалось под власть Польши на условиях Гадячского договора, и возвращалось в состав Речи Посполитой. После этого наказной гетман Цецюра сепаратно договорился с польским командованием о капитуляции и 21 октября со старшиной и частью казаков бежал под Слободище, не дожидаясь условленных сроков капитуляции.Лишённые командования казаки Цецюры начали разбегаться. Русские, разъярённые предательством одних казаков, выгнали из лагеря или прямо выдали татарам других – ведь жертвами гнева тогда оказались казаки как просто не успевшие уйти с Цецюрой, так и ещё сохранявшие верность царю. При этом единственным условием капитуляции Цецюры была невыдача его казаков татарам, что гарантировало польское командование.Армия Шереметева оказалась в отчаянном положении. Утратив возможность вырваться из окружения, Шереметев начал переговоры. 26 октября из русского лагеря к полякам приехал думный дворянин Иван Акинфиев с предложением мирных переговоров. К этому времени у русских уже не осталось лошадей, закончились все запасы пороха и пуль, а помощь так и не пришла. 4 ноября 1660 Шереметев был вынужден согласиться на капитуляцию. Плата за поражение была высокой: русские войска должны были оставить Киев, Переяслав, Чернигов и заплатить 300 000 рублей контрибуции.Сам Шереметев остался в плену у поляков, которые обязались выпустить обезоруженных русских воинов. Однако в ночь с 4 на 5 ноября, "как только русские ратные люди числом около 10 000 выдали своё оружие, в их табор начали врываться татары и хватать их арканами. Тогда безоружные русские стали обороняться, чем попало. Татары пустили в ход стрелы, перебили много народу, а остальных около 8000 забрали в плен". Уступив требованиям татар, поляки выдали им Шереметева, который пробыл в татарском плену до 1682 года.Чудновская катастрофа имела тяжёлые последствия для русских войск, понёсших значительные потери и вынужденных перейти к обороне. Переход Юрия Хмельницкого на сторону Польши вызвал новый виток гражданской войны среди запорожского казачества. Однако силы поляков тоже были истощены, возникли серьёзные проблемы со снабжением и волнения, связанные с невыплатой жалования. Солдаты польской армии начали беспорядочное отступление.Комендант киевского гарнизона князь Юрий Барятинский отказался выполнять условия капитуляции Шереметева и оставлять город, сказав знаменитую фразу: "Я повинуюсь указам царского величества, а не Шереметева; много в Москве Шереметевых!" В Переяславе народ во главе с наказным гетманом Якимом Сомко – дядей Юрия Хмельницкого – поклялся "умирать за великого государя-царя, за церкви Божии и за веру православную, а городов малороссийских врагам не сдавать, против неприятелей стоять и ответ держать".Польские войска не решились наступать, и оба города, а вместе с ними и большая часть Левобережной Гетманщины, остались за Русским царством вплоть до подписания "Вечного мира" между Россией и Речью Посполитой в 1667 году.По мнению же современных украинских пропагандистов это была победа украинцев, которая "продемонстрировала силу Объединенных сил Речи Посполитой, Крымского ханства и украинских казаков и стала отправной точкой для дальнейшего пересмотра отношений между Украиной и Московией".

https://ukraina.ru/20210117/1030262001.html

https://ukraina.ru/20240911/1057366735.html

https://ukraina.ru/20240806/1048465975.html

https://ukraina.ru/20191025/1025464467.html

россия

швеция

речь посполитая

крымское ханство

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история малороссии, история украины, россия, швеция, речь посполитая, богдан хмельницкий, рада, xvii век, война, казаки, гетман, крымское ханство