"В ответ на террористические атаки Украины": Минобороны РФ рассказало об ударе возмездия
Минобороны России официально проинформировало 3 ноября о результатах ночного удара по законным военным целям на Украине.
2025-11-03T12:27
Вооруженными Силами Российской Федерации в ночь на 3 ноября был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, сообщили в министерстве. Удар наносился в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности, объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу, инфраструктуре военного аэродрома, а также ремонтной базе вооружения и военной техники ВСУ. Сделано это было "В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России", отметили в министерстве. "Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - сказано в официальном сообщении. Ранее на эту теему: ВСУ рассказали о последствиях ночной атаки ВС РФ
Вооруженными Силами Российской Федерации в ночь на 3 ноября был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, сообщили в министерстве.
Удар наносился в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности, объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу, инфраструктуре военного аэродрома, а также ремонтной базе вооружения и военной техники ВСУ.
Сделано это было "В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России", отметили в министерстве.
"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - сказано в официальном сообщении.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.