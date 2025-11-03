https://ukraina.ru/20251103/v-otvet-na-terroristicheskie-ataki-ukrainy-minoborony-rf-rasskazalo-ob-udare-vozmezdiya-1071081521.html

"В ответ на террористические атаки Украины": Минобороны РФ рассказало об ударе возмездия

Минобороны России официально проинформировало 3 ноября о результатах ночного удара по законным военным целям на Украине.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101500/97/1015009794_0:0:3426:1927_1920x0_80_0_0_40d137dddd026d7cd8167dc8fb2fef4e.jpg

Вооруженными Силами Российской Федерации в ночь на 3 ноября был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, сообщили в министерстве. Удар наносился в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности, объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу, инфраструктуре военного аэродрома, а также ремонтной базе вооружения и военной техники ВСУ. Сделано это было "В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России", отметили в министерстве. "Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - сказано в официальном сообщении. Ранее на эту теему: ВСУ рассказали о последствиях ночной атаки ВС РФ Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

