https://ukraina.ru/20251103/ukrainskaya-armiya-atakovala-regiony-rossii-khronika-i-itogi-k-utru-3-noyabrya-1071077151.html

Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 3 ноября

Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 3 ноября - 03.11.2025 Украина.ру

Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 3 ноября

Серию атак на объекты в российских регионах предприняла украинская армия. Об этом 3 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-11-03T09:30

2025-11-03T09:30

2025-11-03T09:30

новости

россия

ростовская область

саратовская область

украина.ру

всу

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1d/1051577052_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d91cf88f7a0816270abbe8dc9575a9b9.jpg

Ночью силы ПВО отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку ВСУ, уничтожив и перехватив БПЛА в Кашарском, Боковском, Чертковском, Миллеровском и Дубовском районах, сообщал губернатор Юрий Слюсарь. Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.Беспилотная опасность объявлялась на территории Краснодара и Краснодарского края. В Пензенской области вводился план "Ковёр", действовали ограничения на приём и выпуск воздушных судов.О сбитых украинских БПЛА в Энгельсе Саратовской области сообщили местные телеграм-каналы. О тревоге по БПЛА в некоторых районах области информировал губернатор.Утром 3 ноября Минобороны России сообщило, что силы ПВО за ночь сбили 64 украинских БПЛА над регионами России. В частности: 🟥 29 БПЛА – над территорией Ростовской области;🟥 29 БПЛА – над территорией Саратовской области;🟥 4 БПЛА – над территорией Волгоградской области;🟥 1 БПЛА – над территорией Белгородской области;🟥 1 БПЛА – над территорией Ставропольского края.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Павла Котова Украина за неделю. "Черный ястреб", который не спасет Зеленского Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

ростовская область

саратовская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, ростовская область, саратовская область, украина.ру, всу, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, бпла сегодня, атака бпла, пво, налеты, минобороны рф