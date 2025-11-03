Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 3 ноября - 03.11.2025 Украина.ру
Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 3 ноября
Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 3 ноября - 03.11.2025
Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 3 ноября
Серию атак на объекты в российских регионах предприняла украинская армия. Об этом 3 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Ночью силы ПВО отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку ВСУ, уничтожив и перехватив БПЛА в Кашарском, Боковском, Чертковском, Миллеровском и Дубовском районах, сообщал губернатор Юрий Слюсарь. Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.Беспилотная опасность объявлялась на территории Краснодара и Краснодарского края. В Пензенской области вводился план "Ковёр", действовали ограничения на приём и выпуск воздушных судов.О сбитых украинских БПЛА в Энгельсе Саратовской области сообщили местные телеграм-каналы. О тревоге по БПЛА в некоторых районах области информировал губернатор.Утром 3 ноября Минобороны России сообщило, что силы ПВО за ночь сбили 64 украинских БПЛА над регионами России. В частности: 🟥 29 БПЛА – над территорией Ростовской области;🟥 29 БПЛА – над территорией Саратовской области;🟥 4 БПЛА – над территорией Волгоградской области;🟥 1 БПЛА – над территорией Белгородской области;🟥 1 БПЛА – над территорией Ставропольского края.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Павла Котова Украина за неделю. "Черный ястреб", который не спасет Зеленского Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 3 ноября

09:30 03.11.2025
 
Серию атак на объекты в российских регионах предприняла украинская армия. Об этом 3 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Ночью силы ПВО отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку ВСУ, уничтожив и перехватив БПЛА в Кашарском, Боковском, Чертковском, Миллеровском и Дубовском районах, сообщал губернатор Юрий Слюсарь. Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется.
Беспилотная опасность объявлялась на территории Краснодара и Краснодарского края. В Пензенской области вводился план "Ковёр", действовали ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
О сбитых украинских БПЛА в Энгельсе Саратовской области сообщили местные телеграм-каналы. О тревоге по БПЛА в некоторых районах области информировал губернатор.
Утром 3 ноября Минобороны России сообщило, что силы ПВО за ночь сбили 64 украинских БПЛА над регионами России. В частности:
🟥 29 БПЛА – над территорией Ростовской области;
🟥 29 БПЛА – над территорией Саратовской области;
🟥 4 БПЛА – над территорией Волгоградской области;
🟥 1 БПЛА – над территорией Белгородской области;
🟥 1 БПЛА – над территорией Ставропольского края.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Павла Котова Украина за неделю. "Черный ястреб", который не спасет Зеленского
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
