Украина за неделю. "Черный ястреб", который не спасет Зеленского

Главной темой на Украине на минувшей неделе стали события в Покровске (Красноармейске) и Купянске, где подразделения ВСУ оказались в окружении

Горе побежденнымИнформация об окружении формирований Украины в Покровске в ДНР и Купянске в Харьковской области впервые прозвучала на совещании президента РФ Владимира Путина с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым и командующими группировками войск, задействованных в СВО. Сообщение об этом Кремль опубликовал 26 октября.Главе государства было доложено, что 5 тыс. украинских военных были блокированы в Покровске, а еще 5,5 тыс. военнослужащих ВСУ попали в окружение в Купянске."В целях минимизации напрасных жертв прошу, как мы и делали с вами ранее, принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих, тех, которые, конечно, пожелают это сделать", - поручил Путин, добавив, что армия России всегда милосердно относилась к побежденным.Украинские власти ожидаемо "ушли в отказ" и бедственного положения ВСУ в этих двух городах не признали, Зеленский назвал новости об окружении "ложью". Позднее он развил свою мысль. По его словам, ситуация в Покровске остается сложной, россияне будто бы хотят взять под контроль этот насланный пункт, так как они "проиграли битву за Купянск".Тем не менее на прошлой неделе Владимир Путин снова вернулся к теме попавших в окружение украинских военных. Произошло это 29 октября на встрече с участниками СВО в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка.По словам российского президента, Москва готова обеспечить иностранным, а также украинским журналистам доступ в зону окружения в Покровске и Купянске, "чтобы политическое руководство Украины приняло соответствующее решение по судьбе своих граждан и своих военнослужащих, так, как они это когда-то сделали в "Азовстали".Россию беспокоит только одно, продолжил он, чтобы на этот период с украинской стороны не было никаких провокаций.В четверг, 30 октября, Минобороны РФ заявило, что ведомством получен приказ обеспечить проезд иностранных журналистов в районы Покровска, Димитрова и Купянска. Министерство готово приостановить боевые действия в указанных местах на 5-6 часов, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд работников СМИ туда и обратно. Главным условием для этого названа полная безопасность для журналистов и российских военных.С украинской стороны на эту инициативу отреагировал спикер МИД Георгий Тихий. Он заявил, что не доверяет этому предложению и пообещал обрушить кары на тех журналистов, которые в обход Украины поедут в эти города."Я также напоминаю всем СМИ, что любые визиты на оккупированную Россией территорию без разрешения Украины являются нарушением нашего законодательства и международного права. Они будут иметь долгосрочные репутационные и юридические последствия. Мы внимательно следим за этим", - сказал он.В Минобороны РФ в ответ заявили, что подобный запрет со стороны Киева говорит о признании бедственного положения ВСУ в этих "котлах"."Тем самым официальный представитель украинского МИД подтвердил, что никаких иных возможностей въезда или выезда из "котлов" журналистов или самих военнослужащих ВСУ, кроме как по российским "коридорам безопасности", уже не осталось", - говорится в заявлении российского оборонного ведомства.Повторение УгледараУкраинское руководство вообще крайне скупо сначала комментировало ситуацию с окружением."Наиболее сложно сейчас на Покровском направлении. Там, как и в предыдущие недели, самая большая интенсивность боевых действий, сильное сосредоточение россиян", - сказал Зеленский в своем обращении 30 октября.По его словам, обстановка в Купянске также остается непростой, но украинских войск сейчас там сосредоточено больше, оборона этого населенного пункта продолжается. Чуть подробнее о происходящем с этим городом рассказал глава МВД Игорь Клименко. Он утверждает, что ситуация там стабилизирована.Не все на Украине согласны с такими оптимистическими оценками. Специалист по радиоэлектронике, разработчик Сергей Бескрестнов, известный также как Флеш, заявил, что в Покровске российская армия не идет в лобовой штурм, а предпочитает окружать город.Далее он и вовсе призвал украинские власти принять непопулярное решение."Раз мы не смогли этому противостоять, нужно брать на себя ответственность и смелость, принимать непопулярные решения. Я считаю, у нас нет ничего дороже людей. Нельзя потерять зря ребят ради политики и общественного мнения", - сказал он.С ним солидарен военнослужащий ВСУ Станислав Бунятов."Вовремя выйти из города и занять оборону без паники - лучший вариант событий, который сохранит жизнь бойцов и позволит занять нормальную линию обороны. Не стоит повторять трагическую историю Угледара", - отметил он.Медийный спецназ Молчание киевского режима про ситуацию с окружением вскоре получило объяснение. Ближе к концу недели в западных и украинских СМИ появилась информация, что в Покровск был направлен десант из спецназа Главного управления разведки (ГУР). По данным Reuters, этот десант высадился в восточной части города. Журнал The Economist назвал эту операцию "дерзким контрнаступлением", которым командует лично начальник ГУР Кирилл Буданов**.Вскоре появились подробности. Российские военные телеграмм-каналы опубликовали съемку с дронов, на кадрах в сторону Покровске летят два американских вертолета Black Hawk ("Черный ястреб"). Именно с них и высадились украинские спецназовцы в количестве 11 человек. По информации этих каналов, высадка противника прошла в северо-восточной части, в районе промзоны, через которую идет снабжение украинской группировки.К сливам через украинскую сторону добавилось фото Буданова в окружении других сотрудников ГУР, которое было сделано в Павлограде, из официальных комментариев - только заявления главкома ВСУ Александра Сырского, в котором он подтвердил факт высадки десанта.Ситуацию прокомментировали в Министерстве обороны РФ."Пресечена высадка с вертолета группы сил специальных операций ГУР в районе около 1 км северо-западнее окраины населенного пункта Красноармейск. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены", - уточнили в ведомстве.Вокруг высадки ГУР на северо-западе Покровска развернулся нешуточный спор, пишет телеграмм-канал "Военная хроника"."Украинская сторона, как водится, подает это как героическую операцию, в чем ей активно помогают значительная часть российских блогеров. Но если убрать эмоции и взглянуть на произошедшее рационально, то становится ясно: в этой операции нет ни героизма, ни военного смысла", - констатируют авторы канала.Успешность любой подобной спецоперации оценивается просто: какая стояла задача и была ли она выполнена, говорится в публикации.Скорее всего, у группы изначально не было боевой задачи. Она нужна была для картинки. Цель — показать, что кольцо вокруг Покровска не замкнуто, что украинские силы еще способны двигаться, полагают авторы."Интересен и выбранный момент. Наскок на северо-запад Покровска случился почти сразу после заявления Путина о готовности допустить западных журналистов в Покровск. И все выглядело как попытка Киева сорвать или как минимум смягчить медийный удар Москвы", - сказано в сообщении.Кроме того, история с ГУР показывает, насколько для киевского режима информационная война важнее реального положения дел на фронте, резюмирует канал.Нечто подобное с таким же бесславным результатом противник пытался провернуть в Белгородской области во время попытки вторжения прошлого года, написал у себя в телеграм-канале военкор "Комсомольской правды" Александр Коц."Тогда, правда, аппетиты были поменьше - приграничная деревня Козинка. Тогда еще и вертолет потеряли. Кушайте дальше, не обляпайтесь", - заявил он.Медийный успех операции ГУР получился "оглушительным", иронизирует коллега Коца Дмитрий Стешин."Думаю, Пентагону радостно от того, как применяют их технику. Радостно и американским налогоплательщикам. Радостно и Буданову - у него этих спецназовцев девать некуда, если надо - ТЦК наловит. Странная история со всех сторон, не находите?" - задался он вопросом в своем телеграм-канале.Пока власти Украины заняты пиаром со своим десантом, украинские военные на местах признают тяжелое положение украинцев в Покровске."60% города примерно россияне контролируют. Противник есть и в Родинском, и в Мирнограде", - приводит "Громадське" комментарий одного из офицеров ВСУ.Падение Покровска и Купянска будет иметь серьезные последствия для Украины. Уничтожение и/или массовая сдача в плен тысяч украинских военных станет большим ударом по так скрупулезно собираемой Киевом картинке "перемоги", которую якобы одерживают ВСУ.Отсутствие команды на отход в этих городах неизбежно вызовет при таком раскладе вопросы к высшему военному и политическому руководству страны. Уже сейчас ходят слухи о возможной отставке главкома Сырского, на которого могут повесить всех собак за такой финал.Потеря Покровска (единственного на Украине места после 2014 года, где добывали коксующийся уголь, необходимый для металлургической промышленности) станет ударом для экономики страны, а в чисто военном плане сильно усложнит всю украинскую оборону в Донбассе.В этих условиях властям Украины не остается ничего другого, кроме как пытаться медийно прикрыть эту ситуацию и в очередной раз задурить своему населению головы. Местное издание "Главком" сообщает, что государство выделило 2,3 млн гривен на съемки документальной ленты "Как козаки на Курщину ходили" про бесславную операцию ВСУ в Курской области.Можно ожидать, что через некоторое время аналогичную киноподелку снимут и про десант ГУР в Покровске. Только вот город этот будет уже не под контролем Украины.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, какие мнения есть на Украине по поводу ситуации на фронте - в материале издания Украина.ру Неминуемое падение Покровска, Мирнограда и Купянска. Что говорят на Украине о ситуации на фронте.

