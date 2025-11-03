https://ukraina.ru/20251103/mvf-mozhet-otkazat-ukraine-v-podderzhke-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-3-noyabrya-1071082853.html

МВФ может отказать Украине в поддержке, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 ноября

Украина рискует лишиться поддержки Международного валютного фонда, если Евросоюз не согласится пустить на это замороженные российские активы. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

Украина рискует лишиться поддержки Международного валютного фонда, если Евросоюз не согласится пустить на это замороженные российские активы, сообщило издание Politico со ссылкой на европейских чиновников."Отказ Бельгии поддержать кредит <...> может привести к тому, что Международный валютный фонд заблокирует финансовую поддержку Киева", — отмечалось в публикации.Как рассказали европейские дипломаты и представитель Еврокомиссии, заключение соглашения по российским активам якобы убедит фонд в финансовой жизнеспособности Украины."С учётом значительного сокращения поддержки Украины со стороны США МВФ ожидает, что ЕС возьмет на себя основную нагрузку по финансовым нуждам Украины в ближайшие годы", — отмечалось в публикации Politico.Ранее итальянская газета Corriere della Sera писала, что Италия, Франция и Бельгия выступают против передачи Киеву российских активов. Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, заявил, что не участвует в обсуждении этого вопроса.Обстрелы и налётыУтром 3 ноября Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи, в период с 23:00 2 ноября до 07:00 3 ноября, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата: 29 БПЛА – над территорией Ростовской области, 29 БПЛА – над территорией Саратовской области, 4 БПЛА – над территорией Волгоградской области, 1 БПЛА – над территорией Белгородской области, 1 БПЛА – над территорией Ставропольского края", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины 15 раз атаковали территорию этого региона России.Все атаки были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 16 единиц различных боеприпасов. Поступили сведения о ранении гражданского лица. Поступили сведения о ранении 1 ноября подростка 2010 года рождения в н.п. Марьинка. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 17 снарядов по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 17 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 4; Алёшки — 5; Обрывка — 4; Новая Каховка — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 10 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Пролетарка, Песчановка и Алешки.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о пострадавших от украинских атак в минувшие сутки."Из-за украинских обстрелов левобережья погиб один мирный житель, ещё один пострадал. 54-летний мужчина погиб в результате ударов БПЛА по частному сектору в Голой Пристани. В пгт. Горностаевка на сброшенной с БПЛА мине подорвался 45-летний мужчина — с осколочными ранениями госпитализирован в Геническую ЦРБ. В Раденске и Великих Копанях Алешкинского МО повреждены жилые дома и складское помещение, к счастью, без жертв. Также враг обстрелял жилые кварталы в Алешках, Днепрянах, Каховке, Новой Каховке, Обрывке, Пролетарке и Песчановке", — сообщил Сальдо.Утром 3 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе посёлки Майский, Октябрьский, Разумное, сёла Бессоновка, Красный Октябрь, Нечаевка, Отрадное, Петровка, Репное, Салтыково, Чайки и Ясные Зори атакованы 26 беспилотниками, 11 из которых сбиты и подавлены. В селе Отрадное от удара дрона по служебной ГАЗели ранен водитель. Мужчина продолжает лечение в стационаре. Транспорт повреждён", — писал Гладков.В сёлах Салтыково и Бессоновка повреждены по одному частному дому, в селе Ясные Зори — храм Благовещения Пресвятой Богородицы, в селе Красный Октябрь — многоквартирный и 2 частных дома, а также 3 машины, в посёлке Октябрьский — микроавтобус, 2 автомобиля, 2 гаража и 2 частных дома, в посёлке Майский — социальный объект, в посёлке Разумное — оборудование коммерческого объекта, в селе Нечаевка — автомобиль.В Борисовском районе посёлок Борисовка, сёла Берёзовка, Грузское и Стригуны подверглись атакам 8 беспилотников, 2 из которых сбиты и подавлены. В селе Грузское повреждены 3 частных дома, в сёлах Берёзовка и Стригуны — по одному домовладению.В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, посёлкам Дальний, Уразово, сёлам Борки, Знаменка, Казинка, Казначеевка, Посохово, Пристень, Сухарево, Тулянка, хуторам Кургашки и Леоновка выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 26 беспилотников, 17 из которых сбиты и подавлены."В хуторе Кургашки в результате детонации дрона погибла мирная жительница. Три человека получили ранения. Одна из пострадавших в тяжёлом состоянии госпитализирована, двое продолжают лечение амбулаторно", — сообщил губернатор.В хуторе повреждены 3 автомобиля, частный дом и коммерческий объект. В селе Знаменка повреждены машина и частный дом, в селе Казначеевка — социальный объект, в посёлке Дальний — складское помещение, на участке автодороги Сухарево — Борки — одна машина, в городе Валуйки — 2 машины и забор частного дома.В Волоконовском районе сёла Борисовка, Коновалово и хутор Бочанка атакованы 4 беспилотниками. В сёлах Борисовка и Коновалово повреждены по одному частному дому, в хуторе Бочанка — хозпостройка и частный дом.В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, сёлам Гора-Подол, Дроновка, Дунайка, Замостье, Мокрая Орловка, Мощёное, Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая выпущено 18 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и нанесены удары 26 беспилотников, 5 из которых подавлены."В городе Грайворон от детонации дронов пострадали две женщины. Они продолжают лечение в амбулаторных условиях. Ещё один мирный житель получил баротравму при атаке FPV-дрона на автомобиль в селе Новостроевка-Первая. После оказания помощи лечение проходит амбулаторно", — указывал Гладков.В Грайвороне повреждены одна квартира в МКД, частный дом, 3 надворные постройки и 4 машины, в селе Новостроевка-Первая — 3 автомобиля, гараж и частный дом, в селе Мощёное — домовладение и автомобиль.В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга, Прилесье и Степное, сёлам Илек-Пеньковка, Колотиловка, Репяховка и Староселье выпущено 7 боеприпасов и произведены атаки 18 беспилотников, 3 из которых подавлены и сбиты. В селе Илек-Пеньковка повреждён корпус сельхозпредприятия."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Графовка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка нанесены удары 18 беспилотников, из которых 10 подавлены и сбиты. В городе Шебекино от ударов FPV-дронов по предприятию ранен мужчина. Он продолжает лечение в городской больнице №2 г. Белгорода. Вчера за медицинской помощью обратился мужчина, получивший баротравму при атаке дрона на грузовой автомобиль в селе Белянка 31 октября. После оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение", — писал Гладков.В Шебекино повреждены 2 МКД, складское помещение предприятия, газовое оборудование, 4 транспортных средства, автобус, коммерческий объект и остановочный комплекс. В селе Мешковое повреждены грузовой и легковой автомобили.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. "Черный ястреб", который не спасет Зеленского".

