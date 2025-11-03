https://ukraina.ru/20251103/bolee-300-tel-ubitykh-vsu-zhiteley-kurskoy-oblasti-evakuirovany-1071079302.html

Более 300 тел убитых ВСУ жителей Курской области эвакуированы

Более 300 тел убитых ВСУ жителей Курской области эвакуированы

Сотни тел погибших в Курской области мирных жителей вывезены российскими экспертами. Об этом РИА Новости заявил сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета РФ Александр Глухарев.

"При работе Главного военно-следственного управления на территории Курской области уже тела мирных жителей эвакуированы с приграничной территории, более 300 тел. Они, соответственно, доставлялись в морг, в дальнейшем проводились экспертизы и передавались уже родственникам", — сказал Глухарев.Помимо эвакуации тел погибших с середины августа проведены поисковые мероприятия. В результате найдены и эксгумированы тела 112 местных жителей, жестоко убитых украинскими интервентами."После того, как была проведена эксгумация, эвакуация тел, тела заносятся в реестр, что они найдены, обнаружены, опознаны или не опознаны. После этого тела передаются группами поиска в морг города. В городе Курск, где работают представители Главного военно-следственного управления, уже берут ДНК, проводят опознание", — уточнил сотрудник СК РФ.В августе 2024 года украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 году констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп поставил точку. Хроника событий на утро 3 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

