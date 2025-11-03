Более 300 тел убитых ВСУ жителей Курской области эвакуированы - 03.11.2025 Украина.ру
Более 300 тел убитых ВСУ жителей Курской области эвакуированы
Более 300 тел убитых ВСУ жителей Курской области эвакуированы
Более 300 тел убитых ВСУ жителей Курской области эвакуированы
Сотни тел погибших в Курской области мирных жителей вывезены российскими экспертами. Об этом РИА Новости заявил сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета РФ Александр Глухарев.
2025-11-03T11:02
2025-11-03T11:02
новости
курская область
россия
суджа
владимир путин
валерий герасимов
дональд трамп
вооруженные силы украины
следственный комитет
генштаб
"При работе Главного военно-следственного управления на территории Курской области уже тела мирных жителей эвакуированы с приграничной территории, более 300 тел. Они, соответственно, доставлялись в морг, в дальнейшем проводились экспертизы и передавались уже родственникам", — сказал Глухарев.Помимо эвакуации тел погибших с середины августа проведены поисковые мероприятия. В результате найдены и эксгумированы тела 112 местных жителей, жестоко убитых украинскими интервентами."После того, как была проведена эксгумация, эвакуация тел, тела заносятся в реестр, что они найдены, обнаружены, опознаны или не опознаны. После этого тела передаются группами поиска в морг города. В городе Курск, где работают представители Главного военно-следственного управления, уже берут ДНК, проводят опознание", — уточнил сотрудник СК РФ.В августе 2024 года украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 году констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп поставил точку. Хроника событий на утро 3 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
курская область
россия
суджа
сумская область
Украина.ру
новости, курская область, россия, суджа, владимир путин, валерий герасимов, дональд трамп, вооруженные силы украины, следственный комитет, генштаб, сумская область, ск рф, владимир зеленский, кто, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, мирные жители, военные преступления, расследование
Новости, Курская область, Россия, Суджа, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, Генштаб, Сумская область, СК РФ, Владимир Зеленский, КТО, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, мирные жители, Военные преступления, Расследование

Более 300 тел убитых ВСУ жителей Курской области эвакуированы

11:02 03.11.2025
 
© Фото : Министерство обороны РФ
Суджа после освобождения российскими военными
Суджа после освобождения российскими военными - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Сотни тел погибших в Курской области мирных жителей вывезены российскими экспертами. Об этом РИА Новости заявил сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета РФ Александр Глухарев.
"При работе Главного военно-следственного управления на территории Курской области уже тела мирных жителей эвакуированы с приграничной территории, более 300 тел. Они, соответственно, доставлялись в морг, в дальнейшем проводились экспертизы и передавались уже родственникам", — сказал Глухарев.
Помимо эвакуации тел погибших с середины августа проведены поисковые мероприятия. В результате найдены и эксгумированы тела 112 местных жителей, жестоко убитых украинскими интервентами.
"После того, как была проведена эксгумация, эвакуация тел, тела заносятся в реестр, что они найдены, обнаружены, опознаны или не опознаны. После этого тела передаются группами поиска в морг города. В городе Курск, где работают представители Главного военно-следственного управления, уже берут ДНК, проводят опознание", — уточнил сотрудник СК РФ.
Украинского боевика приговорили к пожизненному сроку за пытки, изнасилование и убийство - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
15 октября, 16:29
Украинского солдата приговорили к пожизненному сроку за пытки, изнасилование и убийство в Курской областиУкраинского солдата приговорили к пожизненному сроку за террористическую деятельность в Курской области. Об этом 15 октября сообщает телеграм-канал Украина.ру
В августе 2024 года украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.
В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Минобороны РФ в апреле 2025 году констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.
Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.
Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп поставил точку. Хроника событий на утро 3 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
