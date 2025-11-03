https://ukraina.ru/20251103/tramp-postavil-tochku-khronika-sobytiy-na-utro-3-noyabrya-1071078432.html

Трамп поставил точку. Хроника событий на утро 3 ноября

Трамп поставил точку. Хроника событий на утро 3 ноября

Президент США Дональд Трамп однозначно высказался по поводу поставок ракет Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп данных на борту самолёта Air Force One заявил, что не рассматривает вопрос передачи Украине ракет Tomahawk."Нет, на самом деле нет", — ответил Трамп на соответствующий вопрос.Однако он уточнил, что может изменить свою позицию, но "в данный момент не делает этого".Ранее телеканал CNN сообщал, что Пентагон одобрил поставку Tomahawk украинской стороне."Пентагон дал Белому дому зеленый свет на поставку Украине ракет большой дальности Tomahawk, оценив, что это не окажет негативного влияния на арсеналы США", — отмечалось в публикации на сайте канала.Также на борту самолёта журналисты спросили Трампа, что было бы для США "последней каплей" в действиях РФ по Украине."Никакой последней капли нет. Иногда нужно просто дать событиям развиваться. Они воюют, и воюют ожесточенно. Это тяжелая война для Путина <...> И для Украины она тоже тяжёлая. Для обеих сторон. Иногда нужно позволить ситуации дойти до предела, чтобы все сами это поняли", — ответил президент США.Уже в интервью телеканалу CBS Трамп заявил, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин — сильные и умные люди, с которыми нельзя играть."Оба жёсткие, оба умные... оба очень сильные лидеры. С этими людьми нельзя играть", – сказал он.При этом, уверен Трамп, его российский коллега хочет восстановить торговлю с США."Я думаю, это работает с Путиным. Я поступил с ним немного иначе, потому что у нас не так много дел с Россией, если честно. Знаете, он не тот, кто много у нас покупает<...>.И, думаю, он хотел бы это изменить. Думаю, он хочет наладить отношения, хочет торговать с нами, хочет зарабатывать много денег для России — и я считаю, что это прекрасно. Вот это мне и нравится",— заявил президент США.Президент США также ответил на вопрос, получится ли договориться с Россией "за пару месяцев"."Думаю, да, мы это сделаем. Думаю, он действительно хочет вести бизнес с США. Но это сработало с Индией, сработало с Пакистаном, и сработало с шестьюдесятью процентами тех стран", — подчеркнул Трамп.Также Трамп признал, что Россия располагает большими запасами ядерного оружия. По словам политика, он обсуждал вопрос с ней, а также с Китаем вопрос денуклеаризации."Я считаю, что нам следует что-то предпринять в отношении денуклеаризации, и я действительно обсуждал это и с президентом Путиным, и с председателем Си", – заявил Трамп.Он также заявил о ядерных испытаниях."Мы должны посмотреть, как оно работает. Причина, по которой я говорю об испытаниях в том, что Россия объявила о намерении провести тест, Северная Корея постоянно испытывает. Другие страны. Мы единственная страна, которая не проводит испытаний. Я не хочу быть единственной страной, которая не проводит испытания", — указал Трамп.Журналистка напомнила Трампу, что Россия испытывает лишь системы доставки, но не ядерное оружие. Трамп же заявил, что Россия и Китай якобы осуществляют такие тесты, "но не говорят об этом".Ранее, 29 октября, Трамп сообщил, что распорядился немедленно запустить процесс испытаний ядерного оружия. Своё решение он обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, РФ будет действовать по ситуации, если какая-либо страна нарушит мораторий на ядерные испытания. Он отметил, что Вашингтон не уведомлял Москву о намерениях проводить такие испытания.При этом он задался вопросом, что именно имеет в виду Трамп, говоря о ядерных испытаниях в других странах. Если речь идет об испытаниях новейшей российской крылатой ракеты "Буревестник", то их никоим образом нельзя считать ядерными, подчеркнул пресс-секретарь. Он также выразил надежду на то, что до президента США корректно довели информацию об испытаниях как "Буревестника", так и подводного аппарата "Посейдон".Позднее министр энергетики США Крис Райт в эфире Fox News заявил, что американские испытания не будут включать реальные ядерные взрывы."Сейчас мы говорим о системных испытаниях, а не о ядерных взрывах. Это то, что мы называем субкритическими взрывами", – пояснил Райт.По его словам, такие испытания позволяют проверить все компоненты ядерного оружия, кроме непосредственно ядерного заряда, включая доставку боеголовки и подрыв обычного взрывчатого вещества для создания нужной геометрии.Когда Райта спросили о о возможности появления "ядерного гриба" над испытательным полигоном в Неваде Райт, он призвал не беспокоиться."Нет, не беспокойтесь об этом", — отметил американский министр.Заявления Трампа уже прокомментировали на Украине."Томагавков нет (как мы изначально писали), воюйте дальше. Трамп занял типа равноудалённую позицию. На самом деле его тактически война за счёт Европы устраивает. Задумайтесь над такой мыслью: продолжение текущего положения дел приводит к: санкциям ещё лет на 20 и торможению экономики РФ; стагнации стран ЕС и окончательной утрате ими конкурентоспособности; руине в Украине и НЕ выгодна никому из этих троих", — писал популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Таким образом, украинские медиа понимают: для США Украине не более, чем расходный материал в достижении целей.О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. "Черный ястреб", который не спасет Зеленского".

