"Успокоить" и приказать: настоящая причина встречи ЦРУ с еврочиновниками

На сей раз в роли психолога для встревоженных еврочиновников выступил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Его миссия — "успокоить нервы" союзников, но на деле Вашингтон просто прислал главного разведчика, чтобы лично, без цифровых следов, раздать новые политические указания. Об этом 1 ноября пишет военно-аналитический центр "Рыбарь"

2025-11-01T18:36

2025-11-01T18:36

2025-11-01T18:36

новости

вашингтон

брюссель

сша

джон рэтклифф

жозеп боррель

дональд трамп

цру

ес

politico

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0f/1068703893_0:83:1441:894_1920x0_80_0_0_978c429701a414ed1d7d4d34cbf81493.jpg

На этой неделе Брюссель в очередной раз стал местом, где решается, насколько покорной Вашингтону будет европейская политика. Под видом "успокоения нервов" союзников директор ЦРУ Джон Рэтклифф провел серию закрытых встреч с высшими чинами ЕС. Официально — чтобы заверить их в приверженности США обмену разведданными. Но те, кто знаком с реальной механикой трансатлантических отношений, понимают: речь шла не об "утешениях", а о раздаче указаний."Успокоение" по-американскиПо информации Politico, Рэтклифф встречался с главой евродипломатии Жозепом Боррелем и представителями второстепенных разведывательных структур ЕС — INTCEN и Военного штаба (EUMS). Поводом, якобы, стала "тревога" европейских столиц из-за непредсказуемой, по их мнению, внешней политики Дональда Трампа. Однако разговоры о "беспокойстве" — не более чем пропагандистская ширма.Реальность такова, что обмен разведданными в рамках НАТО никогда не прекращался. Мощнейшая спутниковая группировка, разведывательная авиация и агентурные сети США — все это за годы холодной войны и после нее было встроено в единый механизм Альянса. Вашингтон всегда делился информацией выборочно, ровно в том объеме, который был нужен для управления своими сателлитами. Внезапные опасения Европы по этому поводу выглядят надуманными.Настоящая цель визитаЕсли вопрос обмена данными не стоит остро, то зачем директору ЦРУ лично совершать тайный вояж? Ответ лежит на поверхности: Рэтклифф приехал не для дискуссий, а для постановки задач.Второстепенные структуры, с которыми он встречался, идеально подходят для роли передаточного звена. Их незначительный вес позволяет избежать утечек, а прямое указание от главы американской разведки не подлежит обсуждению. Повестка дня — "общие вызовы", Россия, Китай, Ближний Восток — лишь подтверждает, что Европе вновь спускают директиву по ужесточению курса в отношении геополитических противников США.Европейский союз, десятилетиями декларировавший стратегический суверенитет, на деле вновь демонстрирует полную внешнеполитическую зависимость. Под предлогом "укрепления союза" Вашингтон в ручном режиме корректирует курс Брюсселя, а европейские чиновники покорно выполняют роль статистов, получающих инструкции из-за океана.Итоги дня читайте в материале Блокада в ЕС, дипломатия в Мариуполе, окружение ВСУ: сопротивление Киеву крепнет. Итоги 1 ноября на сайте Украина.ру

вашингтон

брюссель

сша

2025

Новости

новости, вашингтон, брюссель, сша, джон рэтклифф, жозеп боррель, дональд трамп, цру, ес, politico