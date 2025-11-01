https://ukraina.ru/20251101/stalnoy-kulak-pod-krasnoarmeyskom-rozhin-raskryl-kak-vzyatie-rodinskogo-predreshaet-sudbu-vsu-1070906205.html

Стальной кулак под Красноармейском: Рожин раскрыл, как взятие Родинского предрешает судьбу ВСУ

ВС РФ завершают зачистку ВСУ в Родинском, что создает критическую ситуацию для группировки в Красноармейске (Покровск). Продвижение российских подразделений уже привело к разрыву украинского фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

По словам эксперта, взятие Родинского имеет стратегическое значение: мимо города проходит трасса на север от Красноармейской агломерации. Аналитик отметил, что ситуация для ВСУ ухудшается с каждым днем. "Сами украинцы отмечают, что уже к югу от Родинского фиксируется присутствие российской пехоты, что также усиливает давление на северные окраины Красноармейска. То есть фактически идет разрыв единого фронта противника", — добавил эксперт.Ситуация для ВСУ осложняется проблемами с логистикой. "Мирноград (Димитров) уже частично изолирован от Красноармейска. Да, к югу от Мирнограда ВСУ еще сидят на опорниках, но испытывают огромные проблемы с ротацией и подвозом боеприпасов", — констатировал Рожин.Рожин подчеркнул стратегическое значение направления. "Как только наши войска закончат с Красноармейской агломерацией, пойдет наступление на Доброполье, Дружковку и дальше в Днепропетровскую область", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе" на сайте Украина.ру.О том, решится ли Украина на сдачу Красноармейска — в материале "Андрей Коц: Армии России не хватает людей, чтобы захлопнуть сразу пять котлов, в которые угодили ВСУ" на сайте Украина.ру.

