Стальной кулак под Красноармейском: Рожин раскрыл, как взятие Родинского предрешает судьбу ВСУ
ВС РФ завершают зачистку ВСУ в Родинском, что создает критическую ситуацию для группировки в Красноармейске (Покровск). Продвижение российских подразделений уже привело к разрыву украинского фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
По словам эксперта, взятие Родинского имеет стратегическое значение: мимо города проходит трасса на север от Красноармейской агломерации.
"Трасса на запад уже давно находится под контролем российских войск. Поэтому взятие Родинского образует узкую горловину между Родинским и Гришино", — сообщил Рожин.
Аналитик отметил, что ситуация для ВСУ ухудшается с каждым днем. "Сами украинцы отмечают, что уже к югу от Родинского фиксируется присутствие российской пехоты, что также усиливает давление на северные окраины Красноармейска. То есть фактически идет разрыв единого фронта противника", — добавил эксперт.
Ситуация для ВСУ осложняется проблемами с логистикой. "Мирноград (Димитров) уже частично изолирован от Красноармейска. Да, к югу от Мирнограда ВСУ еще сидят на опорниках, но испытывают огромные проблемы с ротацией и подвозом боеприпасов", — констатировал Рожин.
Рожин подчеркнул стратегическое значение направления. "Как только наши войска закончат с Красноармейской агломерацией, пойдет наступление на Доброполье, Дружковку и дальше в Днепропетровскую область", — заключил собеседник издания.
