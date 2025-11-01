Стальной кулак под Красноармейском: Рожин раскрыл, как взятие Родинского предрешает судьбу ВСУ - 01.11.2025 Украина.ру
Стальной кулак под Красноармейском: Рожин раскрыл, как взятие Родинского предрешает судьбу ВСУ
Стальной кулак под Красноармейском: Рожин раскрыл, как взятие Родинского предрешает судьбу ВСУ - 01.11.2025 Украина.ру
Стальной кулак под Красноармейском: Рожин раскрыл, как взятие Родинского предрешает судьбу ВСУ
ВС РФ завершают зачистку ВСУ в Родинском, что создает критическую ситуацию для группировки в Красноармейске (Покровск). Продвижение российских подразделений уже привело к разрыву украинского фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
По словам эксперта, взятие Родинского имеет стратегическое значение: мимо города проходит трасса на север от Красноармейской агломерации. Аналитик отметил, что ситуация для ВСУ ухудшается с каждым днем. "Сами украинцы отмечают, что уже к югу от Родинского фиксируется присутствие российской пехоты, что также усиливает давление на северные окраины Красноармейска. То есть фактически идет разрыв единого фронта противника", — добавил эксперт.Ситуация для ВСУ осложняется проблемами с логистикой. "Мирноград (Димитров) уже частично изолирован от Красноармейска. Да, к югу от Мирнограда ВСУ еще сидят на опорниках, но испытывают огромные проблемы с ротацией и подвозом боеприпасов", — констатировал Рожин.Рожин подчеркнул стратегическое значение направления. "Как только наши войска закончат с Красноармейской агломерацией, пойдет наступление на Доброполье, Дружковку и дальше в Днепропетровскую область", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе" на сайте Украина.ру.О том, решится ли Украина на сдачу Красноармейска — в материале "Андрей Коц: Армии России не хватает людей, чтобы захлопнуть сразу пять котлов, в которые угодили ВСУ" на сайте Украина.ру.
Новости, Россия, Украина, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Красноармейск ДНР, Красноармейск новости сегодня, Покровск/Красноармейск, окружение ВСУ, окружение, ВС РФ, наступление ВС РФ, война на Украине, военный эксперт

Стальной кулак под Красноармейском: Рожин раскрыл, как взятие Родинского предрешает судьбу ВСУ

06:00 01.11.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников
Боевая работа пушки "Гиацинт-Б" 25-й армии группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
ВС РФ завершают зачистку ВСУ в Родинском, что создает критическую ситуацию для группировки в Красноармейске (Покровск). Продвижение российских подразделений уже привело к разрыву украинского фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
По словам эксперта, взятие Родинского имеет стратегическое значение: мимо города проходит трасса на север от Красноармейской агломерации.
"Трасса на запад уже давно находится под контролем российских войск. Поэтому взятие Родинского образует узкую горловину между Родинским и Гришино", — сообщил Рожин.
Аналитик отметил, что ситуация для ВСУ ухудшается с каждым днем. "Сами украинцы отмечают, что уже к югу от Родинского фиксируется присутствие российской пехоты, что также усиливает давление на северные окраины Красноармейска. То есть фактически идет разрыв единого фронта противника", — добавил эксперт.
Ситуация для ВСУ осложняется проблемами с логистикой. "Мирноград (Димитров) уже частично изолирован от Красноармейска. Да, к югу от Мирнограда ВСУ еще сидят на опорниках, но испытывают огромные проблемы с ротацией и подвозом боеприпасов", — констатировал Рожин.
Рожин подчеркнул стратегическое значение направления. "Как только наши войска закончат с Красноармейской агломерацией, пойдет наступление на Доброполье, Дружковку и дальше в Днепропетровскую область", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе" на сайте Украина.ру.
О том, решится ли Украина на сдачу Красноармейска — в материале "Андрей Коц: Армии России не хватает людей, чтобы захлопнуть сразу пять котлов, в которые угодили ВСУ" на сайте Украина.ру.
