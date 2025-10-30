Андрей Коц: Армии России не хватает людей, чтобы захлопнуть сразу пять котлов, в которые угодили ВСУ
© Фото : RIA_KotZ / TelegramАндрей Коц
© Фото : RIA_KotZ / Telegram
Решение украинского руководства не оставлять Покровск – это чистое политическое. С военной точки зрения этот город уже потерян, потому что его отрезали от снабжения. Шансов удержать его нет у противника нет
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц
- Андрей, президент России Владимир Путин фактически предложит гарнизону ВСУ в Покровске сдаться примерно по такому же сценарию, как это было в Мариуполе. Как думаете, пойдет ли киевский режим на такой шаг?
- Ситуация в Мариуполе и Покровске все же отличается.
В Мариуполе противник находился в полном окружении. Город был полностью отрезан от связи с тыловыми структурами Украины. И у гарнизона не было никакого другого выхода, кроме как капитулировать. Иначе "Азовсталь" просто разбомбили бы тяжелыми бомбами и перекрыли бы выходы. Украинцы бы могли там сидеть, пока не умерли от нехватки воздуха, воды и продовольствия.
А в Покровске у ВСУ еще есть возможности проводить ротацию и уходить из города. Через Гришино проходят размытые в кашу сельские грунтовки. Поэтому здесь нами будет реализована та же схема, которая реализовывалась в Авдеевке и многих других городах. Населенный пункт окружается, но остается узенький путь, по которому гарнизон еще может выйти. И когда он попытается выйти, по нему будут наноситься удары всеми нашими средствами огневого поражения: дроны, минометы, ствольная артиллерия.
Всегда удобнее ловить противника на марше при отступлении, чем выбивать его из городской застройки.
- При этом поступают сообщения, что Украина действительно перебросила в район Гришино спецназ ГУР для проведения контратак, чтобы выиграть время для укрепления обороны вокруг Гришино и не дать нам рвануть на Доброполье после освобождения Покровска.
- Насколько я знаю, у них под Гришино нет серьезных линий обороны. Они их просто не готовили. Не думали, что мы зайдем так далеко. И если киевский режим перебрасывает под Покровск спецназ ГУР, это значит, что у них там совсем все плохо. Потому что использовать спецназ для таких задач – это забивать гвозди микроскопом. Так что на этом направлении у нас пока все складывается хорошо.
- Зафиксируем. ВСУ перебрасывают спецназ под Гришино не потому, что хотят подготовить там качественную оборону, а для того, чтобы хоть как-то удержаться.
- Повторюсь, там нечего готовить. Там нет запасных линий обороны, которые можно было бы укрепить. ВСУ просто затыкают дыры. И решение не оставлять Покровск – это чистое политическое. С военной точки зрения этот город уже потерян, потому что его отрезали от снабжения. Шансов удержать его нет у противника нет.
- Правду ли говорят, что нашим штурмовикам в Покровске нет смысла физически занимать какие-то позиции, поскольку все контролируют разведывательные и ударные дроны?
- Да. Чем ближе линия фронта подтягивается к населенным пунктам, тем активнее работают наши "птичники". Это было еще в Авдеевке. Сейчас наши дроноводы держат Покровск под плотным огневым контролем. Могут ударить в любую точку, где вскрыта деятельность противника. Причем, чем ближе фронт, тем дальше приходится оттягиваться вражеским "птичникам", потому что до них уже добивает артиллерия ближнего радиуса действия – минометы и АГСы. Так что преимущество в малом воздухе сейчас на российской стороне.
- Вы упомянули Авдеевку. Ситуация под Покровском очень на нее похожа. А в чем состоит принципиальное отличие?
- В том, что Авдеевку наши войска держали в полукольце с 2015 года. Я был в 2022 году на позициях интербригады "Пятнашка". До противника от них было 100 метров. Спрашивал: "Почему вперед не идете?". А приказа не было. Видимо, Авдеевку держали до определенного момента, а потом начали давить со всех сторон.
А Покровск сейчас отдален от наших тыловых районов. Там затруднена логистика. Наши пути подвоза вражеские "птичники" среднего радиуса действия пока контролируют. И снабжение гарнизона ВСУ еще до конца не перерезано.
В этом плане под Авдеевкой было даже проще, чем сейчас.
- Можно ли в принципе решить проблему логистики в условиях дронов? Или решить нельзя, и надо просто подстраиваться?
- Решить ее на данный момент невозможно, потому что пока нет универсального РЭБа, который будет глушить все вражеские дроны и не глушить свои. Сейчас логистика как происходит? Боекомплект и подкрепления завозятся "по-серому": либо в вечерних сумерках, либо перед рассветом, когда операторы БПЛА меняют дневные камеры на ночные и наоборот.
- Если отойти от темы дронов. Как вы в целом оцениваете работу нашего разведывательно-ударного контура? Что нового могли бы отметить из "железа" и тактики его применения?
- Сейчас значительно снизилась роль классической артиллерии: как буксируемой, так самоходной. Даже "Гиацинт", который бьет на 30-40 километров – это слишком заметная цель для дронов, которые уже бьют на 40 километров. Даже танки – самая защищенная техника в арсенале любой армии, бьют не прямой наводкой, а стреляют навесом с закрытых позиций.
Я как журналист пытаюсь подсветить один из способов решить эту проблему.
Одно екатеринбургское предприятие разработало систему "Козерог". Ничего сложного в ней нет. Массивная тренога весом в 200 килограммов. На нее устанавливаются реактивные снаряды от РСЗО "Град". В чем фишка этой штуки? Во-первых, она малозаметная. Ее можно подтащить на любой участок фронта, вырыть под нее окоп, поставить, и она будет лупить на 20 километров с высочайшей точностью. При этом ее сложно будет вскрыть.
По моей информации, ряд реактивных дивизионов группировок "Юг" и "Центр" как раз переходят на эти мобильные станки. Повторюсь, "Козерога" легко погрузить в "буханку", доставить до места, развернуть за 15 минут, спрятать и начать работать по противнику.
Все идет к миниатюризации применения артиллерии. Чем меньше людей и габариты орудия, тем лучше.
- За счет чего достигается точность "Козерога"?
- За счет жесткости конструкции и ее веса. Шесть снарядов за один залп можно дать, и они упадут практически в одну точку, потому что его не мотыляет и не трясет.
- Как оцениваете эффективность "Торнадо-С" - нашей высокоточной РСЗО?
- Это наш аналог "Хаймарса". Да, "Хаймарс" более мобильный, с более легкой перезарядкой и более компактный. Применять его удобнее. Но по огневым возможностям "Хаймарс" и "Торнадо" вполне сопоставимы. И "Торнадо" пошло по тому же пути, что и "Хаймарс" - облегчение колесной базы, упрощение перезарядки и общая скорость автомобиля.
- Время от времени также появляются видео, как по скоплению противника сперва лупит кассетный "Искандер", а потом их добивает "Солнцепек". Почему мы выбираем именно такое сочетание?
- Честно говоря, сочетание странное. "Солнцепеки" и другие огнеметные системы – это орудие ближнего действия до 6 километров. Видимо, их удалось подтащить поближе к фронту и после работы "Искандеров" нанести добивающий удар. Вообще все наши огнеметные системы оснащены термобарическими боеприпасами, которые на открытом воздухе действуют слабо. Ими надо бить по укрытиям. И я вполне допускаю, что сперва проредили кассетным "Искандером" технику и личный состав противника, а потом врезали по укреплениям "Солнцепеком".
- В чем главное преимущество наших корректируемых авиабомб для ударов по украинским тылам, которые теперь летят на 200 километров, по сравнению с ракетами?
- В том, что они дешевые, и у нас их на складах много. Тех же ФАБ-500 на складах еще с советских времен у нас столько, что их хватит на мировую войну. Под них просто делают крышки, модуль наведения, а теперь еще и присобачивают реактивный двигатель, который придает бомбе горизонтальное ускорение, что позволяет их закидывать на 200 километров. Это главная ударная сила нашей тактической авиации.
- Какой у Украины сейчас план? Держаться за каждое село и посылать беспилотники на наши НПЗ?
- Видимо, да. Поскольку Украина не может одержать успехов на фронте, у них идет ставка на то, чтобы обескровить нашу экономику за счет ударов по НПЗ. Киевский режим пытается действовать ассиметрично, и, надо признать, весьма грамотно. Если у нас выбьют нефтянку, нашей экономике будет тяжело.
В этом плане очень хорошо, что Путин разрешил формировать из добровольцев силы местной ПВО, как это делается в Белгороде. Там дали право гражданскому населению применять оружие и спецтехнику для борьбы с дронами. И этот опыт будет масштабироваться на другие регионы.
Кроме того, давно пора обтянуть все НПЗ противодроновыми сетками. В противном случае нам придется как в 1941 году всю военную промышленность вывозить за Урал.
- Выходит, прикрытие НПЗ – это больше организационный вопрос, чем технический?
- Да, организационный. Сами понимаете, что у нас непринято гражданскому населению выдавать джипы с крупнокалиберными пулеметами. Население по закону не может владеть автоматическим огнестрельным оружием. А если гражданским выдадут пикапы с крупнокалиберными "Утесами" или ДШК и как-то начнут регулировать, а предпринимателям разрешат защищать свои НПЗ, это наилучшим образом скажется на обороноспособности этих объектов.
- Были сообщения, что в девяти регионах страны снизили разовые выплаты за подписание контракта. Некоторые наблюдатели из этого сделали вывод, что людей на фронте у нас достаточно, и новое пополнение так остро не требуется. Что вы об этом думаете?
- Я считаю, что людей нам на фронте не хватает.
28 октября, 06:40Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбеЕсли киевский режим вдруг согласится вывести войска с оставшейся территории Донбасса без боя, чтобы укрепить свою общую обороноспособность, это будет нормальный для нас размен. Если же киевский режим продолжит терять территорию Донбасса текущими темпами, то следующие российские условия будут жестче: "Отдавайте Правобережье Херсона или еще что-то".
Сейчас на СВО фактически сформировались пять котлов, куда угодили ВСУ: Покровск, Купянск, Красный Лиман, Северск, Константиновка. Что нам мешает разом эти котлы захлопнуть и заварить? Нехватка личного состава. И нам всегда нужны новые люди.
Не знаю, почему на самом деле снижают выплаты. Но я считаю, что на федеральном уровне должны присмотреться к людям, которые отвечают за выплаты в регионах. Война еще не закончилась. Она не закончится ни завтра, ни послезавтра. Нам нужны люди. И как бы кому-то ни казалось меркантильным, но деньги – это не последняя мотивация, с которой новобранцы идут на войну.
- То есть вы не разделяете оптимистичные прогнозы, что в первой половине 2026 года нам удастся решить украинский конфликт военным путем?
- Нет. Нам еще как минимум Славянск и Краматорск брать. Их противник хорошо укрепил. И, учитывая, сколько мы еще стояли под Покровском, мир – это не ближняя перспектива.
