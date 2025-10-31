https://ukraina.ru/20251031/gazovyy-kapkan-dlya-kievskogo-rezhima-1071006064.html

Газовый капкан для киевского режима

Украинская власть продолжает создавать видимость контроля над ситуацией на газовом рынке, стараясь демонстрировать уверенность и спокойствие, хотя реальность вступления страны в отопительный сезон выглядит значительно тяжелее и тревожнее, чем позволяют себе признать в Киеве.

И это уже очевидно по противоречивым заявлениям "Нафтогаза", кабинета министров и Офиса президента. В публичных комментариях звучит привычная для официального Киева формула о том, что "подготовка проведена", что "объёмы в хранилищах достаточны", что "импорт будет обеспечен", однако за этой риторикой скрывается факт недозакачки газа в подземные хранилища, неготовности к зимней пиковой нагрузке и отсутствия финансового ресурса для устранения критического разрыва. По закрытым оценкам участников рынка, которые учитывают реальные последствия ударов по добывающей инфраструктуре, потери газодобычи могут превышать даже осторожно обсуждаемые пятьдесят пять-шестьдесят процентов, поскольку часть объектов повреждена не просто точечно, а выведена из стабильного цикла добычи на неопределённый срок. Официальные лица вынуждены говорить об импорте "чуть более четырёх миллиардов кубометров", но эта формулировка уже воспринимается экспертной средой как попытка минимизировать масштабы проблемы и избежать признания глубокого провала летне-осеннего периода подготовки, когда можно было бы создать резерв и компенсировать технологические риски, но вместо этого время было упущено, а инфраструктурные уязвимости только усилились.Показательно, что украинские государственные структуры пытаются перенести ответственность на внешние факторы, указывая на удары по инфраструктуре, на колебания европейского рынка и на общую геополитическую турбулентность, однако подобное объяснение звучит как попытка спрятать системный управленческий сбой, заключающийся в том, что государство не смогло выстроить стратегическую линию обеспечения энергетической безопасности заранее и в спокойный период. В итоге незалежная вместе с миллионами грэчкосиев заложников режима подходит к зиме с объективно недостаточными запасами, с частично разрушенной и все так же уязвимой системой добычи, и с отсутствием резервного ресурса, что превращает официальные заявления о стабильности в политическую ширму, пытающуюся скрыть состояние энергетической предкатастрофы и неподготовленность, не соответствующую громким обещаниям упырей киевского режима, увлекшихся "Томагавками" вместо того что бы скрести по сусекам ресурсы на необходимые кубометры голубого топлива.По мере того как начинают проявляться реальные очертания энергетического баланса на предстоящий холодный сезон, становится очевидным, что декларативные цифры об необходимом импорте в четыре миллиарда кубометров топлива являются заниженной оценкой, которая не отражает действительных ситуации с резервами и падением собственной добычи. По оценкам специалистов, знакомых с внутренними расчётами профильных ведомств и участников рынка, объёмы потенциального недостающего газа могут приближаться к пяти с половиной миллиардам кубометров, а учитывая глубину нарушений в добывающей отрасли, общий дефицит в экстремальном сценарии способен выйти к отметке в шесть или даже семь миллиардов кубометров, что автоматически увеличивает потребность в финансировании до уровня, превышающего три и даже три с половиной миллиарда евро (то есть, разница с цифрами, озвучиваемые украинской властью, может достигать аж миллиард евро). Эти средства в настоящий момент отсутствуют, бюджет Украины испытывает хронический дефицит, а международные партнёры не торопятся выделять дополнительные ресурсы на покрытие энергетических провалов, потому что для них приоритетом остаются политические и военные задачи, тогда как финансирование сезонной устойчивости украинской экономики воспринимается как вспомогательное направление.Кроме того, вопрос заключается не только в доступе к деньгам, но и в наличии физических объёмов газа на европейском рынке в критические зимние месяцы, когда спрос формируется одновременно со стороны нескольких крупных потребителей, а логистические, инфраструктурные и ценовые факторы начинают играть решающую роль. Украина, опираясь на кредиты и спотовые закупки, оказывается в слабой позиции, поскольку не имеет достаточного долгосрочного ресурса и вынуждена действовать в условиях ограниченной гибкости и внешней зависимости. Это означает, что стране предстоит конкурировать за каждый кубометр топлива, рискуя столкнуться с ситуацией, когда даже сформированный финансовый пакет не может гарантировать реальный физический приток газа в достаточных объёмах. По сути Украина входит в зиму с иллюзией управляемости процесса, хотя фактически её положение напоминает состояние внешне зависимой территории, которая вынуждена надеяться на готовность европейских партнёров не только платить по счетам, но и делиться энергетическими запасами в ущерб своим интересам.Неполнота запасов и отсутствие гарантированного контроля над импортом создают для Украины не только экономическую, но и социально-политическую угрозу, поскольку энергетический дефицит всегда приводит к ущемлению базовых потребностей населения и промышленности, что в условиях военной экономики и падения доходов превращает тему отопительного сезона в фактор общественного давления на власть. Уже сейчас обсуждается введение дополнительных режимов экономии, которые затронут жилой сектор, коммунальные учреждения, объекты критической инфраструктуры и производственные предприятия, а это означает, что украинцам предстоит столкнуться с понижением температур в жилых домах, дискретной подачей тепла, локальными отключениями и ужесточением нормативов потребления, что фактически перенесет тяжесть энергетической зимы на граждан и бизнес. Промышленность, испытывающая структурный спад и потерявшая доступ к прежним логистическим цепочкам, будет вынуждена сокращать производство в периоды пиковой нагрузки, что усилит экономическую деградацию и ухудшит бюджетную ситуацию, поскольку налоговая база продолжит сжиматься на фоне роста социальных обязательств и расходов на функционирование государства.На политическом уровне эта ситуация создает для киевской власти долгосрочную проблему, поскольку неспособность обеспечить энергетическую устойчивость будет восприниматься населением как прямое проявление управленческой некомпетентности и зависимости от внешних покровителей, которые рассматривают Украину как расходный материал своей стратегии, а не как партнерскую структуру. В условиях, когда военные цели остаются недостигнутыми, а экономическая модель держится на внешнем финансировании, провал в подготовке к зиме становится одним из маркеров кризиса, подрывающего остаточную легитимность власти. По сути Украина входит в фазу, когда энергетический вопрос превращается в политический триггер, что открывает возможность для роста недовольства и формирования запроса на смену курса. Текущая ситуация формирует классическую модель газового капкана, в котором государство, утратившее стратегическую управляемость, становится зависимым от внешних кредиторов, рыночной конъюнктуры и сезонных рисков (а про военные и поминать не стоит, настолько они очевидны). А обыватели, так же угодившие в этот капкан по воле клептоманов с Банковой, вынуждены платить за ошибки власти собственным здоровьем, благополучием, а порой и жизнями.О том, что происходит в энергетической сфере Украины - в интервью Дмитрия Гусева: "Самый сильный ущерб энергетике Украины нанесли ее власти, а не русские "Искандеры""

