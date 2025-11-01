https://ukraina.ru/20251101/neminuemoe-padenie-pokrovska-mirnograda-i-kupyanska-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-fronte-1071012378.html

Неминуемое падение Покровска, Мирнограда и Купянска. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

На текущей неделе ситуация в Покровске и Мирнограде затмила для украинских экспертов и военных все прочие участки фронта, где тоже происходит продвижение российской армии. Президент РФ заявил на днях об окружении частей ВСУ в Покровске и Купянске, что украинские чиновники от Минобороны и главком Александр Сырский тут же бросились опровергать.

Однако сообщения украинских военных говорят об очередной катастрофе, которую организовал для ВСУ Зеленский, пытаясь удержать эти города еще хотя бы на неделю ради пиар-эффекта.В начале недели украинские СМИ сообщили, что в Покровск отправили спецназовцев ГУР, поскольку ситуация там "становится критической". Однако украинский паблик DeepState призвал направить в город полноценную бригаду, поскольку малые группы спецназовцев, дескать, ничего не сделают сами. Deep State утверждает, что российская пехота, проникающая в город, действует как ДРГ - они устраивают засады, минируют дороги, вступают в бои с тыловыми расчетами украинских артиллеристов и дронщиков, а также "срисовывают картину обстановки в самом городе".Издание "Украинская правда" на основе разговоров с украинскими военными сообщает, что падение Покровска автоматически будет означать и падение Мирнограда. Однако эвакуировать оттуда оборудование уже не представляется возможным. В первую очередь речь идет о дронах, стоимость которых они оценивают в "миллиарды гривен". Украинские военные утверждают, что в Покровске "уже убили кучу украинских пилотов БПЛА". "На наших маршрутах передвижения лежат двухсотые, но их не могут забрать, потому что это килл-зона", - с ужасом рассказывают военные.Офицер ВСУ Евгений Бекренев (позывной "Арти Грин") в который раз жалуется, что гарнизон из города надо было выводить намного раньше. Беглый депутат Артём Дмитрук пишет из Лондона в своём Telegram-канале, что Зеленский сознательно бросает солдат в окружение ради политических амбиций, зная, что выхода оттуда для них не будет. "Мне уже месяц пишут бойцы из Покровского направления. Не один и не два - десятки. Все как один говорят: они уходят в один конец. Эвакуации нет. Ротации нет. Поддержки – нет", - сообщает бывший "Слуга народа".В то же время бывший полковник СБУ Олег Стариков считает, что в Покровске и Мирнограде развивается полнокровный тактический кризис, который может перерасти в оперативно-тактический. Он рассказывает на примере Покровска, что российская группировка "Центр" действует там по проверенному шаблону: с трех сторон берут в окружение, а четвертую сторону берут под огневой контроль, перекрывая въезд и выезд с помощью дронов.Еще один украинский эксперт, Константин Машовец из группы "Информационное сопротивление" говорит, что 2-я общевойсковая армия россиян около двух недель назад перешла к генеральному штурму Покровска. Он признаёт пока только угрозу окружения гарнизона, но полагает, что потеря Покровска в оперативно-стратегическом смысле не сильно повлияет на общую ситуацию, но очень сильно "ударит информационно", что скажется на морали украинской армии.Куда больше его беспокоит Купянск в Харьковской области. После его падения, по мнению эксперта, россияне займут половину области. "Купянск, по сути, позволит связать фланги группировки войск противника "Север" и "Запад", облегчит им взаимодействие. Возникнет угроза всей северо-восточной части Харьковской области до Северского Донца полностью - Великобурлукское направление, Волчанское", - с тревогой прогнозирует украинский эксперт.Описывая тактику российских войск, он говорит, что они сначала целенаправленно уничтожают украинских операторов БПЛА, а когда активность дронов ВСУ падает, начинают действовать малые пехотные группы. "Когда централизованное сопротивление ВСУ подавлено или отсутствует, остались отдельные окружённые, полуокружённые позиции, изолированные этими малыми пехотными группами, которые снабжаются дронами по воздуху. Вот тогда начинают продвигаться основные главные силы передовых подразделений", - резюмирует тактику ВС РФ Машовец, подчеркивая, что россияне нашли способы преодолевать килл-зону ВСУ.Украинский оппозиционный Telegram-канал "Картель" считает, что неминуемое падение Покровска откроет для российской армии возможности для манёвра: фронт сократится почти втрое, а освободившиеся силы могут быть переброшены либо на Павлоградское направление, либо на Константиновку.Военкор с позывным "Мучной" с сожалением констатирует 29 октября, что последние дни наблюдается "неприятная тенденция", когда серьезные рубежи обороны внезапно начали проседать из-за нехватки живой силы.Украинский волонтер Мария Берлинская в очередной раз паникует по поводу ускорения темпов продвижения россиян на всех участках. "Фронт продвигается быстро, трещит по швам, прорывается. Российская пехота через наши прореженные порядки врывается глубоко в тыл, на десятки километров. Потому что у нас на километр фронта иногда 4-7 пехотинцев", - жалуется Берлинская.По её словам, россияне медленно, грузно, с пробуксовками, но каждый день идут вперед. Если Украина не сможет преодолеть катастрофический дефицит пехоты, Берлинская прогнозирует потерю не только Покровска, но и Павлограда, Запорожье, Днепра, Сум и Харькова.Подробнее о том, что происходит на фронтах СВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. На ключевых участках фронта противник - в окружении, но радоваться рано"

