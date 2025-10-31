Спецоперация на минувшей неделе. На ключевых участках фронта противник - в окружении, но радоваться рано

https://ukraina.ru/20251031/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-na-klyuchevykh-uchastkakh-fronta-protivnik---v-okruzhenii-no-radovatsya-1070954256.html

Части и подразделения ВСУ в Купянске и Красноармейске (украинское название — Покровск) заблокированы и оказались в окружении. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка в Москве.

По словам Верховного Главнокомандующего ВС РФ, судьбу украинских бойцов должен решить Киев. Путин сообщил, что обсуждал с командующими группировками возможность пустить в зону окружения противника представителей иностранных и украинских СМИ. "Чтобы политическое руководство Украины приняло бы соответствующие решения по судьбе своих граждан и своих военнослужащих. Так, как они это когда-то сделали в "Азовстали". Такая возможность у них будет. Нас беспокоит только одно, чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций. Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время. На несколько часов. На два, на три, на шесть часов", — уточнил президент РФ.Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские войска продолжают уничтожение подразделений украинской армии на территории ДНР и в Харьковской области. "В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала, микрорайоне Железнодорожный и закрепляются на территории городской промзоны", — говорится в публикации ведомства.28 октября Минобороны докладывало, что ВС РФ полностью зачистили от ВСУ микрорайон Троянда на юге Красноармейска. Благодаря этому, как сообщили в ведомстве, российские подразделения продвинулись в населенном пункте Гнатовка в ДНР.Сложную обстановку в городе признал, и президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что ожесточенные бои идут как на подступах к Покровску, так и в самом населенном пункте. Один из спикеров ВСУ Машовец заявлял, что бои за город вступают в решающую фазу. Deepstate также указал, что ситуация для ВСУ в Покровске уже близка к критической и продолжает ухудшаться. В Красноармейске/Покровске, в отличие от Димитрова/Мирнограда, стремительно деградирует оборона ВСУ — буквально на глазах. Причем это признает газета "Українська правда" (заблокированная в РФ). В статье, посвященной разгрому ВСУ в агломерации, говорится, что "в городе уже убили кучу пилотов („птах Мадьяра “). Как на юге, так и на севере… Бригады, держащие Мирноград, могут попасть в окружение… На наших маршрутах передвижения лежат наши "двухсотые“, но их не могут забрать, потому что это килл-зона".А в это время командование ВСУ поступает как в известном анекдоте про чудака, который ищет ключ не там, где потерял, а под фонарём — где светло. А именно, бросило все силы не на деблокаду окруженцев в Красноармейске и Димитрове, а на срезание Добропольского выступа, причем не у основания, а на острие. То есть не там, где правильно с военной точки зрения, а там, где проще добиться никому не нужной и безвредной для противника "перемоги". Среди офицеров украинской армии пошли слухи, что Сырский несколько дней назад приказал отправить на Покровский фронт спецназ ГУР, что является верхом идиотизма или отчаяния. Зеленский подтвердил переброску подкрепления в Покровск, в том числе спецназа ГУР. По данным украинской стороны, 55% территории Красноармейска сейчас находится под уверенным контролем России. Цифры наверняка занижены.По оперативным сведениям с мест, российские войска смогли существенно продвинуться на северо-западе города и начать бои за Красноармейский завод промышленного оборудования в микрорайоне "8-я группа". В ходе успешного штурма со стороны наших сил противник отступил в район частного сектора восточнее завода.Ситуация в зоне ответственности группировки "Север". Штурмовые группы ВС РФ продолжают наступление по лесополосам вглубь Сумской области. Враг ввел новые силы, перебросив в зону боевых действий подразделения 43-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Бригада вооружена западными образцами самоходной артиллерии, такими как САУ Archer (Швеция), PzH2000 (Германия), а также РСЗО "Хаймарс" (США).На Харьковском направлении в районе Купянска подразделения 6-й армии группировки войск "Запад" продолжают сжимать кольцо вокруг группировки ВСУ. В населенном пункте Петропавловка зачищено 40 зданий. Уничтожена группа военнослужащих 1-й бригады нацгвардии, пытавшихся переправиться на шести лодках на правый берег реки Оскол. При поддержке артиллерии и ударных БПЛА подразделения 20-й армии взяли под полный контроль дорогу Коровий Яр — Карповка, создавая условия для блокирования данных населенных пунктов.Бои в Купянске идут на разных участках: и на севере, и на юге, и на северо-западе города, при этом оборона противника носит очаговый характер. Очаговый характер обороны - это опорные пункты и районы обороны. Опорные пункты бывают взводные и ротные, а батальон и выше звенья - это район обороны. Мы окружаем их на том или ином участке в Купянске, берем в клещи, противник пытается вырываться. Там три или четыре точки в клещах, они сжимаются и одновременно сжимается кольцо вокруг Купянска с зачисткой населенных пунктов, которые к нему примыкают. Фактически, украинские силы разорваны на изолированные "островки", которые российские войска методично сжимают в тисках. Это приводит к потере управления и координации.Ключевым элементом всей оборонительной системы ВСУ в этом районе является Купянск-Узловой. И здесь ситуация для украинской стороны близка к коллапсу. Здесь наши штурмовики подошли со всех сторон, основательно прижали противника, ВСУ пытаются перебрасывать свои силы на противоположный берег. Эта информация красноречиво свидетельствует: логистические пути противника перерезаны. Попытки наладить снабжение по воздуху с помощью дронов являются отчаянными и не могут компенсировать потерю полноценных путей подвоза боеприпасов, техники и продовольствия.На Красно-Лиманском направлении армия России продолжает успешные действия по освобождению поселка Ямполь, враг теряет важные позиции. Конечно, еще рано давать прогнозы, когда будет освобожден Красный Лиман, но то, что враг будет из него выбит, не сомневаются даже в Киеве. Не менее важные события происходят южнее. Автошлях Николаевка-Брусовка-Старый Караван-Красный Лиман уже стал стопроцентной "дорогой смерти" для ВСУ. Охота ведется, главным образом, на пикапы противника. В селе Старый Караван уже появилось кладбище сгоревшей техники ВСУ. Для понимания: это первый населенный пункт на левобережье Северского Донца после переправы из Рай-Александровки, то есть своеобразный логистический центр, откуда противник пытается через Брусовку попасть в Озерное и Ямполь.По данным мониторинговых каналов, специализирующихся на освещении событий на Краснолиманском направлении, сообщается о начале блокировки ВСУ в укрепрайоне "Акватория-Лиман", названного в честь одноименного загородного клуба на озере Велий Бакай вблизи населенного пункта Озерное. Первый важный шаг был сделан, когда бойцы группировки "Запад" вышли к дороге Красный Лиман — Ямполь. Сейчас важно не допустить отхода подразделений противника на западный берег Северского Донца, поскольку они усилят оборону Рай-Александровки и Славянска с упором на высоты заповедника "Маяцкая дача". Для сравнения: Красный Лиман находится в низине. Поэтому, чем меньше солдат врага выйдет из Краснолиманского "котла", тем легче будет освобождать Славянск.В ходе штурма Константиновки ВС РФ продвинулись в жилой застройке микрорайона Сантуриновка. Южнее идут ожесточенные бои за село Иванополь. В зоне ответственности группировки "Восток" по данным тг-канала "Воин ДВ", наши бойцы теснят противника в районе Вишневого, продолжают расширять плацдарм на западном берегу реки Янчур в районе Першотравневого и Егоровки и с боями продвигаются к Красногорскому — последнему очагу сопротивления ВСУ на восточном берегу реки Янчур в "кармане" вблизи Успеновки. Враг в зоне группировки войск "Восток" несет серьезные потери.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Павловка, Приморское Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 40 военнослужащих. Попытка ВСУ "смыть русских" привела лишь к усилению ударов по разваливающейся украинской обороне. Как отмечают эксперты, потери приходятся на утрату беспилотников на ЛБС во время боевого задания — где-то 50%, потеря при логистике — 8%, потеря в местах хранения — где-то 32%, потеря при производстве — 10% (россияне часто бьют по местам сборки).В ходе складывающейся обстановки на линии фронта, особая цель, на мой взгляд, - ключевые инженерные инфраструктурные логистические объекты - мосты, тоннели, развязки - всё то, о чём говорят военные эксперты уже давно. Еще не в полной мере задействованы ракеты, способные лететь на дальности до 1500 километров с боевой частью в 1000 - 1500 кг. Именно такие боеприпасы эффективны для уничтожения мощных инфраструктурных объектов на Украине. Боевого могущества обычных ракет с боевой частью (Б/Ч) в 400 - 500 кг, не говоря уже о БПЛА, для разрушения и уничтожения таких целей, как мосты и тоннели явно недостаточно! Их нужны десятки, к тому же при рассеивании их эффективность снижается.При этом, наш противник - ВСУ и Запад сосредоточен именно на создании таких ракет - перспективная украинская ракета "Фламинго", чье боевое применение активно анонсируется, имеет дальность 1200 км и Б/Ч - 1200 кг.Второй, а с точки зрения стратегической перспективы, первой целью войны становится сегодня задача по уничтожение живой силы ВСУ. В интервале весна 2022 - лето 2024 года мы удерживали такой дисбаланс, что привело к "стачиванию" основных ударных соединений ВСУ, но с осени 2024 года — это соотношение стало постепенно выравниваться за счёт массированного применения украинцами всех типов дронов и сегодня составляет 2 - 3 "вэсэушника" за одного нашего бойца. Причём, половину поражений противника нам дает работа по тылам противника наших ВКС. На линии боевого соприкосновения ситуация не такая радужная, несмотря на полное владение оперативно-тактической инициативой на фронте, а на ключевых направлениях-блокированию и окружению украинских подразделений.Надо расстаться с иллюзией, что война скоро закончится и её окончание покроет все ошибки и провалы. Воевать, судя по всему, нам придётся ещё долго! И противник всё время будет стараться перехватить инициативу и навязать нам свою волю. Поэтому сбережение людей - тех, кто имеет боевой опыт, закален боями - это необходимое условие победы.И тут нельзя не сказать ещё об одном моменте. Нравится нам или нет, но недавним историческим аналогом нынешней войны является восьмилетняя война между Ираном и Ираком, долго тянувшаяся, практически, по тому же сценарию, что и СВО. Долгая, кровавая позиционная война на истощение. Сегодня это навязанный нам сценарий, и мы даже гордимся, что армией численностью в 700-750 тысяч человек мы наступаем на армию численностью до одного миллиона человек.Стоит напомнить, что перелом на ирано - иракском фронте наступил тогда, когда военно-политическое руководство Ирака осознало, что бесконечно продолжать войну на истощение - гибельная стратегия и приняло решение переломить ход войны созданием и вводом в бой элитной группировки, которая должна изменить ход войны. Для этого в течении девяти месяцев был сформирован Корпус республиканской гвардии, куда были собраны самые боеспособные части, лучшее командование и лучшая техника. И появление на фронте такого ударного соединения привело к перелому в ходе войны, когда буквально за полгода иракская армия разгромила основные иранские группировки на ключевых участках фронтах, захватила большую часть спорных территории и Иран пошёл на мирные переговоры.Сегодня на фронте для стратегического перелома нам необходимы дополнительные силы и средства, другими словами- "ударные кулаки", маневренные и эффективные, учитывая современные способы и методы их применения. Не сомневаюсь, что такие оперативно-тактические решения уже заготовлены в штабе объединенной группировки российской армии, что позволит и сможет задавить и сокрушить украинскую оборону. Только так мы сможем принудить Украину к миру на наших условиях. Поэтому мы не имеем еще серьёзных оснований почивать на лаврах.О том, что означают в целом для СВО и украинского конфликта бои за город Покровск - в статье Ростислава Ищенко "Покровск и уроки Сталинграда"

