Ожесточенные бои за Добропольский выступ продолжаются, российские войска удерживают стратегическую инициативу. Попытки ВСУ срезать выступ не приносят успеха, а лишь приводят к значительным потерям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

Как сообщил эксперт, бои на данном участке носят встречный характер. "Сам Добропольский выступ, несмотря на все усилия противника, не был срезан. Там идут встречные бои. Наши войска штурмуют Шахово, ВСУ атакуют у Золотого Колодезя", — заявил Рожин.Аналитик отметил сложный характер боевых действий. "Фронт там пребывает в кашеобразном состоянии, все вперемежку. Но пока выступ существует, он оттягивает вражеские резервы и облегчает ситуацию на других участках", — добавил эксперт.Рожин напомнил о прошлых неудачах ВСУ. "Сейчас попытки ВСУ срезать Добропольский выступ напоминают наступление [главкома ВСУ Александра] Сырского на Клещеевку летом 2023 года, когда он пытался ее занять и прорваться к дорогам на Артемовск", — напомнил аналитик.Эксперт подчеркнул значение контроля над Шахово. "Если падет Шахово, все их атаки на Добропольский выступ потеряют какой-либо смысл. Ты утратишь резервы, стараясь наступать без какой-то оперативной цели", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе" на сайте Украина.ру.О том, решится ли Украина на сдачу Красноармейска — в материале "Андрей Коц: Армии России не хватает людей, чтобы захлопнуть сразу пять котлов, в которые угодили ВСУ" на сайте Украина.ру.

